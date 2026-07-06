Khởi động chiến dịch toàn cầu ứng dụng công nghệ nâng cao chất lượng sống

Chiến dịch toàn cầu “Go Healthy with Taiwan 2026” kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp và cá nhân trên thế giới đề xuất sáng kiến ứng dụng công nghệ Đài Loan nhằm giải quyết các thách thức về sức khỏe và nâng cao chất lượng sống...

Hơn 1.000 lượt khách tham quan sự kiện trải nghiệm công nghệ chăm sóc sức khỏe từ Đài Loan.

Trong hai ngày 4 - 5/7, sự kiện “Nâng tầm sống khỏe cùng Đài Loan” do Taiwan Excellence tổ chức tại AEON Mall Long Biên (Hà Nội) đã thu hút hơn 1.000 lượt khách tham quan, giới thiệu hàng chục sản phẩm công nghệ và giải pháp chăm sóc sức khỏe đến từ các thương hiệu Đài Loan.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động quảng bá chiến dịch “Go Healthy with Taiwan 2026” tại Việt Nam, với mục tiêu kết nối cộng đồng với các giải pháp công nghệ, y tế và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Theo ban tổ chức, chương trình giới thiệu 38 sản phẩm đạt Giải thưởng Taiwan Excellence của 14 thương hiệu Đài Loan, trải rộng trên nhiều lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe, thiết bị gia dụng, công nghệ số và các giải pháp sống thông minh.

Không gian trải nghiệm được chia thành bốn khu vực, mô phỏng hành trình của một ngày sống khỏe, từ sinh hoạt buổi sáng, làm việc, vận động đến nghỉ ngơi và phục hồi. Các sản phẩm được trưng bày nhằm giới thiệu những ứng dụng công nghệ trong cải thiện chất lượng không khí và nguồn nước, hỗ trợ làm việc hiệu quả, nâng cao thể chất và cải thiện chất lượng sống.

Một số thương hiệu tham gia sự kiện gồm Mbran Filtra, Acerpure và DEMAI với các giải pháp xử lý không khí và nước; Johnson Fitness, SAEKO và Atunas với các sản phẩm phục vụ vận động, rèn luyện thể chất; cùng nhiều thương hiệu công nghệ như ASUS, MSI, Innergie, Silicon Power, PAX và Transcend.

Bên cạnh hoạt động trải nghiệm, ban tổ chức cũng giới thiệu chiến dịch “Go Healthy with Taiwan 2026” – sáng kiến toàn cầu kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đề xuất ý tưởng ứng dụng công nghệ Đài Loan nhằm giải quyết các vấn đề về sức khỏe và nâng cao chất lượng sống.

Theo thông tin từ chương trình, ba đề xuất xuất sắc sẽ nhận giải thưởng trị giá 30.000 USD mỗi đề xuất. Sáu đội vào chung kết sẽ được tài trợ chuyến đi đến Đài Loan để tham quan doanh nghiệp, trải nghiệm các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và hoàn thiện bài thuyết trình. Ngoài ra, 20 đội vào vòng trong sẽ được các chuyên gia tư vấn trực tiếp và hỗ trợ kết nối với các nguồn lực trong ngành.

Ban tổ chức cho biết chiến dịch năm nay tiếp nối mùa đầu tiên năm 2025, khi chương trình nhận được 638 đề xuất từ 55 quốc gia.

“Chúng tôi lựa chọn mang chiến dịch này đến Việt Nam bởi nhận thấy sự quan tâm ngày càng lớn của người dân đối với sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Đài Loan mong muốn trở thành một đối tác đáng tin cậy, đồng hành cùng cộng đồng trong hành trình xây dựng lối sống lành mạnh hơn mỗi ngày”, ông An Khánh Trung, Trưởng Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam, cho biết.