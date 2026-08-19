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Dòng tiền tiếp tục đổ vào các ETF Mỹ khi lợi suất trái phiếu neo cao, Việt Nam ghi nhận rút ròng

T Thu Minh

Các quỹ ETF trái phiếu tại Mỹ hút ròng hơn 11,4 tỷ USD, giảm 6,6% so với tuần trước. Lợi suất trái phiếu Mỹ vẫn trong xu hướng tăng và neo ở mức cao, đang là yếu tố hỗ trợ dòng vốn đầu tư theo mức lợi suất.

Dòng tiền tiếp tục đổ vào các ETF Mỹ khi lợi suất trái phiếu neo cao, Việt Nam ghi nhận rút ròng

Thị trường chứng khoán Mỹ ghi nhận một tuần biến động hẹp và phân hóa giữa các chỉ số khi mùa công bố kết quả kinh doanh quý đã đi qua, trong khi các chỉ số đang giao dịch ở vùng đỉnh lịch sử. S&P 500 dẫn đầu đà tăng với mức tăng 0,36%, Nasdaq tăng 0,14%, trong khi chỉ số công nghiệp Dow Jones (DJIA) ngược chiều, giảm 0,56%.

Dòng vốn vào các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) cổ phiếu Mỹ tiếp tục đạt hơn 22,1 tỷ USD, giảm 23% so với tuần trước. Mặc dù quy mô dòng vốn giảm so với mức cao của tuần trước đó, đạt 28,6 tỷ USD, nhưng nhìn chung dòng vốn vào kênh ETF cổ phiếu vẫn duy trì tích cực.

Trong khi đó, các quỹ ETF trái phiếu tại Mỹ cũng hút ròng hơn 11,4 tỷ USD, giảm 6,6% so với tuần trước. Lợi suất trái phiếu Mỹ vẫn trong xu hướng tăng và neo ở mức cao, đang là yếu tố hỗ trợ dòng vốn đầu tư theo mức lợi suất. 

Các thị trường ngoài Mỹ ghi nhận dòng vốn tăng 14% so với tuần trước tại các quỹ ETF cổ phiếu, với lượng vốn hút thêm 7 tỷ USD. Dòng vốn có thể quay trở lại mạnh ở khu vực châu Á và châu Âu, đặc biệt tại các thị trường sản xuất chip và liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) như Hàn Quốc, Đài Loan…

Ở chiều ngược lại, các quỹ ETF trái phiếu ngoài Mỹ ghi nhận hút ròng hơn 912 triệu USD, giảm 19% so với tuần trước và đánh dấu tuần giảm thứ hai liên tiếp.

Các quỹ ETF hàng hóa tiếp tục xu hướng hút ròng tuần thứ hai liên tiếp, với hơn 1,6 tỷ USD, giảm 41% so với tuần trước. Giá vàng và giá dầu ghi nhận dòng vốn vào ròng, có thể đến từ nhu cầu phân bổ dòng vốn vào các lớp tài sản. Kịch bản Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chưa tăng lãi suất trong tương lai gần có thể hỗ trợ nhu cầu đối với các loại hàng hóa kể trên.

Dòng vốn không có nhiều biến động trong tuần qua, nhưng điểm đáng chú ý là các khu vực ngoài Mỹ được hút ròng tích cực hơn, đặc biệt là khu vực châu Á. Điều này phản ánh xu hướng phân bổ dòng vốn, nhưng dòng vốn cũng chưa rút khỏi Mỹ khi thị trường này vẫn ghi nhận dòng vốn hút ròng trong 6 tuần liên tiếp.

Tại châu Á, dòng vốn ngoại ghi nhận vào ròng ở nhiều quốc gia, dẫn đầu là Đài Loan với hơn 5,4 tỷ USD, Hàn Quốc 4,1 tỷ USD và Ấn Độ 281 triệu USD. Ở chiều ngược lại, Malaysia và Indonesia dẫn đầu về lượng vốn rút ròng nhưng không đáng kể, trong khi Việt Nam cũng ghi nhận rút ròng với giá trị rất thấp, ở mức 80 triệu USD.

Các quỹ ETF đầu tư vào khu vực Đông Nam Á ghi nhận dòng vốn vào ròng gần 57 triệu USD, giảm 24% so với tuần trước. Singapore tiếp tục là tâm điểm hút vốn của khu vực khi thu hút thêm 72 triệu USD, cùng với Indonesia và Việt Nam, mỗi thị trường được hút vốn 1 triệu USD. Ngược lại, Malaysia, Thái Lan và Philippines bị rút ròng lần lượt 11 triệu USD, 5 triệu USD và 3 triệu USD.

Dòng vốn vào các quỹ ETF có đầu tư tại Việt Nam rút ròng mạnh hơn 28 triệu USD. Lượng vốn rút ròng tập trung chủ yếu tại Kindex VN30, với 29 triệu USD, trong khi Fubon FTSE và E1VFVN30 lần lượt rút ròng 0,6 triệu USD và 0,3 triệu USD, đều ở mức không đáng kể. Ở chiều ngược lại, FUEVFVND và FUESSV50 là hai quỹ ETF ghi nhận dòng vốn vào ròng tích cực nhất, lần lượt đạt 1,2 triệu USD và 2,3 triệu USD.

Trên thị trường chứng khoán Việt Nam, khối ngoại đảo chiều bán ròng hơn 2.117 tỷ đồng. VHM, với giá trị bán ròng 844 tỷ đồng, TCB 713 tỷ đồng và VIC 537 tỷ đồng dẫn đầu danh sách bán ròng. Ngược lại, khối ngoại mua ròng mạnh VIX với 289 tỷ đồng, cùng với GEX 273 tỷ đồng và SSI 267 tỷ đồng.

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