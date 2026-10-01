Khối ngoại bán ròng hơn 4.700 tỷ đồng trực tiếp qua khớp lệnh trong tháng 9

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng tổng hợp 849,7 tỷ đồng trong tháng 9. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối này bán ròng 4.719,7 tỷ đồng.

VN-Index kết thúc tháng 9/2026 tại 1.768,62 điểm, giảm 63,5 điểm (-3,47%) so với cuối tháng 8 và trả lại khoảng 2/3 mức tăng của tháng trước. Thanh khoản tiếp tục thu hẹp, cho thấy lực cầu vẫn khá thận trọng trong nhịp điều chỉnh.

Diễn biến thị trường suy yếu về nửa cuối tháng, với áp lực điều chỉnh tập trung tại các cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc nhóm Bất động sản, Ngân hàng và Dịch vụ tài chính.

Thanh khoản tiếp tục duy trì ở vùng thấp. Giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đạt 13.295 tỷ đồng/phiên, giảm 6,41% so với tháng trước và thấp hơn 28,13% so với bình quân 5 tháng.

Trên toàn thị trường, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân đạt 14.301 tỷ đồng/phiên, giảm 6,36% so với tháng 8 và thấp hơn 20,96% so với trung bình 5 tháng. Như vậy, nhịp điều chỉnh trong tháng 9 diễn ra trong bối cảnh thanh khoản suy giảm, cho thấy dòng tiền chưa thực sự sẵn sàng quay trở lại thị trường.

Về đóng góp vào VN-Index, Bất động sản gây áp lực lớn nhất, lấy đi ròng khoảng 24,8 điểm, trong đó VIC (-10,3 điểm) và VHM (-6,1 điểm) là hai cổ phiếu tác động tiêu cực nhất. Đáng chú ý, có 12 cổ phiếu Bất động sản kéo giảm chỉ số, trong khi đóng góp ở chiều tăng không đáng kể, cho thấy áp lực điều chỉnh tương đối rộng trong nhóm.

Ngân hàng đứng thứ hai, lấy đi khoảng -17,7 điểm (ròng), dù diễn biến nội ngành phân hóa. Ở chiều giảm, LPB (-8,7 điểm), ACB (-4,2 điểm), MBB (-3,9 điểm), TCB (-1,8 điểm), SHB (-1,6 điểm) và STB (-1,5 điểm) tạo sức ép đáng kể. Ngược lại, VPB (+4,0 điểm), MSB và SSB (cùng +1,2 điểm), VBB (+0,9 điểm) và NAB (+0,7 điểm) phần nào hạn chế mức giảm của ngành.

Ngoài ra, Dịch vụ tài chính, Tài nguyên Cơ bản, Hàng cá nhân & Gia dụng, Công nghệ Thông tin (CNTT) và Thực phẩm & Đồ uống tiếp tục kéo giảm chỉ số, cho thấy áp lực điều chỉnh không chỉ tập trung ở một vài nhóm trụ.

Ở chiều tích cực, lực đỡ tương đối hạn chế và chủ yếu đến từ một số nhóm và cổ phiếu riêng lẻ. Dầu khí đóng góp ròng khoảng +1,1 điểm, chủ yếu nhờ BSR; Du lịch & Giải trí đóng góp khoảng +0,9 điểm với VJC (+1,0 điểm); Hóa chất và Bảo hiểm lần lượt đóng góp khoảng +0,5 điểm và +0,4 điểm. Bán lẻ có PET (+1,1 điểm) và DGW (+0,2 điểm) hỗ trợ, nhưng bị bù trừ bởi MWG (-1,6 điểm), khiến đóng góp ròng của toàn ngành gần như không đáng kể.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 849,7 tỷ đồng; tính riêng giao dịch khớp lệnh, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 4.719,7 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nhà đầu tư nước ngoài là nhóm Thực phẩm & Đồ uống và Công nghệ Thông tin. Top mua ròng khớp lệnh của nhà đầu tư nước ngoài gồm các mã: FPT, BSR, MCH, SSB, DGW, VPL, HDB, MSR, DCM, GAS.

Ở chiều bán ròng khớp lệnh, nhà đầu tư nước ngoài tập trung tại nhóm Bất động sản và Ngân hàng. Top bán ròng khớp lệnh của nhà đầu tư nước ngoài gồm các mã: VHM, VIC, VPB, CTG, TCB, VCB, TCX, ACB, VIX.

Tự doanh mua ròng 668,0 tỷ đồng; tính riêng giao dịch khớp lệnh, tự doanh mua ròng 200,1 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tự doanh mua ròng 10/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng và Bán lẻ. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh trong phiên ngày hôm nay gồm VPB, MWG, VNM, E1VFVN30, SSI, VGC, VPX, GAS, SHB, MSN.

Top bán ròng là nhóm Thực phẩm & Đồ uống. Các cổ phiếu được bán ròng nhiều nhất gồm MCH, TCB, VIX, ACB, VHM, FPT, MBB, FRT, PNJ, MSB.

Trong tháng 9/2026, dòng tiền tập trung ở Ngân hàng và Bất động sản, gia tăng ở Dầu khí và thu hẹp đáng kể ở Dịch vụ tài chính và một số nhóm ngành quy mô nhỏ.

Diễn biến giá vẫn tiêu cực khi 13/18 nhóm ngành giảm điểm, trong đó ba nhóm chiếm tỷ trọng giao dịch lớn nhất là Ngân hàng, Bất động sản và Dịch vụ tài chính đều điều chỉnh, cho thấy dòng tiền vẫn thiếu động lực để hỗ trợ mặt bằng giá.

Nổi bật nhất trong tháng 9 là Dầu khí, khi tỷ trọng giao dịch tăng mạnh từ 3,8% lên 6,3%, GTGD tăng 54,0% so với tháng trước (MoM) và giá tăng 9,2%, cho thấy dòng tiền và sức mạnh giá cùng cải thiện. Hóa chất cũng tăng tỷ trọng từ 2,3% lên 3,3%, GTGD tăng 34,2% và giá tăng 3,7%. Ở nhóm quy mô nhỏ, Bảo hiểm ghi nhận GTGD tăng 76,5% và giá tăng 8,7%, dù tỷ trọng giao dịch chỉ khoảng 0,5%.

Ở chiều ngược lại, Hàng cá nhân & Gia dụng suy yếu rõ rệt khi GTGD giảm 26,2% và giá giảm 11,7%, mạnh nhất trong các ngành. Công nghệ Thông tin cũng giảm giá 5,2%, trong khi tỷ trọng giữ quanh 2,9% và GTGD giảm 7,1%. Nhìn chung, dòng tiền tháng 9 thu hẹp nhưng có sự phân hóa và dịch chuyển sang một số nhóm có sức mạnh giá tốt hơn như Dầu khí, Hóa chất và Bảo hiểm, trong khi Dịch vụ tài chính và Bất động sản tiếp tục chịu áp lực.

Xét theo quy mô vốn hóa, dòng tiền trong tháng 9/2026 tiếp tục tập trung vào nhóm vốn hóa lớn, trong bối cảnh thanh khoản toàn thị trường suy giảm. Tỷ trọng giao dịch của VN30 tăng từ 60,1% lên 61,4%, trong khi VNMID giảm từ 33,8% xuống 32,1%; VNSML tăng nhẹ từ 4,3% lên 4,8%.

Về thanh khoản, VN30 và VNMID đều suy giảm, nhưng mức giảm tại nhóm vốn hóa lớn thấp hơn đáng kể. GTGD bình quân của VN30 giảm 4,4% MoM, tương ứng khoảng 374,3 tỷ đồng/phiên, trong khi VNMID giảm mạnh 11,1%, tương ứng 533,4 tỷ đồng/phiên. Ngược lại, VNSML là nhóm duy nhất ghi nhận thanh khoản tăng nhẹ 2,3%, tương ứng khoảng 14,3 tỷ đồng/phiên. Điều này cho thấy tỷ trọng VN30 tăng chủ yếu nhờ thanh khoản duy trì tốt hơn tương đối so với nhóm vốn hóa vừa.

Về diễn biến giá, áp lực điều chỉnh xuất hiện ở cả ba nhóm nhưng tập trung mạnh nhất tại VNMID (-6,50%), cao hơn đáng kể mức giảm của VN30 (-3,84%) và VNSML (-2,19%). So với VN-Index giảm 3,47%, nhóm vốn hóa nhỏ thể hiện sức mạnh giá tương đối tốt hơn, trong khi nhóm vốn hóa vừa là khu vực chịu áp lực điều chỉnh lớn nhất.

Dòng tiền tháng 9 nghiêng về nhóm vốn hóa lớn về mặt tỷ trọng, nhưng chưa đi kèm sức mạnh giá; trong khi VNSML dù chiếm tỷ trọng nhỏ vẫn ghi nhận thanh khoản và diễn biến giá tích cực hơn tương đối so với phần còn lại của thị trường.