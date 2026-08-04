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Dự kiến đưa hoạt động cho thuê lại lao động ra khỏi ngành nghề kinh doanh có điều kiện

N Nhật Dương

Tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Bộ Nội vụ vừa đề xuất: Đưa ngành nghề cho thuê lại lao động ra khỏi danh mục kinh doanh có điều kiện, đồng thời bỏ hẳn giấy phép hoạt động. Đây được xem là động thái cắt giảm thủ tục hành chính mạnh mẽ, tạo không gian thông thoáng hơn cho thị trường lao động...

Doanh nghiệp tuyển dụng lao động. Ảnh: Nhật Dương.
Doanh nghiệp tuyển dụng lao động. Ảnh: Nhật Dương.

Theo Bộ Nội vụ, tính đến ngày 31.12.2025, cả nước có 650 doanh nghiệp có Giấy phép cho thuê lại lao động còn hiệu lực đang hoạt động; trụ sở chính tại 29 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương với tổng số 342.083 người lao động thuê lại.

Trong đó Thành phố Hồ Chí Minh có 180 doanh nghiệp cho thuê lại lao động, Đồng Nai có 105 doanh nghiệp, Hà Nội có 84 doanh nghiệp, Bắc Ninh có 73 doanh nghiệp, Hải Phòng có 66 doanh nghiệp…. Các doanh nghiệp thực hiện ký quỹ 2 tỉ đồng tại các ngân hàng thương mại theo quy định.

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động, Bộ Nội vụ cho biết, đến nay sau 5 năm thực hiện, một số quy định tại Nghị định số 145 đã phát sinh vướng mắc, không còn phù hợp với thực tiễn.

Tại dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới và Luật Hoạt động chữ thập đỏ, Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh thống nhất, đồng bộ nội dung về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh tại Luật Đầu tư, Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP.

Theo đó, không quy định ngành nghề cho thuê lại lao động là ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Hoạt động cho thuê lại lao động chỉ được thực hiện bởi các doanh nghiệp cho thuê lại lao động, và áp dụng đối với một số công việc nhất định, không áp dụng với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Như vậy, dự kiến quy định mới đã bỏ “ngành, nghề kinh doanh có điều kiện” và điều kiện “giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động”.

Trong khi đó, pháp luật về lao động hiện hành đang quy định, cho thuê lại lao động là việc người lao động giao kết hợp đồng lao động với một người sử dụng lao động là doanh nghiệp cho thuê lại lao động. Sau đó, người lao động được chuyển sang làm việc và chịu sự điều hành của người sử dụng lao động khác, mà vẫn duy trì quan hệ lao động với người sử dụng lao động đã giao kết hợp đồng lao động.

Hoạt động cho thuê lại lao động là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, chỉ được thực hiện bởi các doanh nghiệp có giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động và áp dụng đối với một số công việc nhất định.

Bộ Nội vụ cho biết quy định mới cũng dự kiến bổ sung nội dung “không áp dụng với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam”, vì nội dung cho thuê lại lao động được quy định tại Nghị định số 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

Tuy nhiên, tại Nghị định số 145, về đối tượng áp dụng, chỉ áp dụng đối với người lao động, người học nghề, tập nghề theo Bộ luật Lao động, mà không áp dụng đối với đối tượng là người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Do Nghị định số 145 không quy định áp dụng việc cho thuê lại lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Vì thế, không cần quy định chuyển tiếp đối với trường hợp đã ký kết, hoặc đang trong quá trình thực hiện hợp đồng cho thuê lại lao động của người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Đồng thời, nội dung này nhằm bảo vệ vị trí việc làm cho lao động Việt Nam. Bởi theo Bộ luật Lao động, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhà thầu chỉ được tuyển dụng người lao động nước ngoài vào làm vị trí công việc quản lý, điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật, mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh.

Do đó, việc bổ sung quy định không áp dụng cho thuê lại lao động với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam nhằm đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất với quy định liên quan tại Bộ luật Lao động 2019.

Đồng thời, nhằm tăng cường công tác quản lý lao động nước ngoài, khắc phục tình trạng lợi dụng quy định pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh, quốc phòng và trật tự xã hội.

Ở lần sửa đổi này, cơ quan soạn thảo cũng đề xuất việc bên thuê lại lao động không được chuyển người lao động thuê lại cho người sử dụng lao động khác; không được sử dụng người lao động thuê lại được cung cấp bởi doanh nghiệp không phải là doanh nghiệp cho thuê lại lao động.

Bên cạnh đó, quy định về doanh nghiệp cho thuê lại lao động cũng dự kiến được sửa đổi, theo hướng bỏ điều kiện “giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động”. Theo đó, chuyển quy định hiện hành về trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động sang thông báo hoạt động, chấm dứt hoạt động cho thuê lại lao động.

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