Xây dựng hành lang pháp lý đồng bộ để xử lý hành vi rửa tiền
ĐĐỗ Mến
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Từ các vụ án gần đây cho thấy việc chứng minh dòng tiền ngày càng phức tạp, thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi trong việc hợp thức hóa tiền phạm tội. Do đó, cần thiết xây dựng hành lang pháp lý đồng bộ để xử lý hành vi rửa tiền...
Gần đây, nhiều vụ án liên quan đến lừa đảo qua mạng, tổ chức đánh bạc trực tuyến, huy động vốn trái phép... đã được cơ quan chức năng triệt phá, truy tố, xét xử. Bên cạnh việc làm rõ tội phạm nguồn thì hành vi liên quan đến việc hợp thức hóa dòng tiền để che giấu nguồn tiền phạm tội cũng được chứng minh làm sáng tỏ.
NHIỀU THỦ ĐOẠN TINH VI NHẰM "CẮT ĐỨT" DÒNG TIỀN PHẠM TỘI
Đầu tháng 8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố
Hải Phòng thông tin về kết quả bóc gỡ chuyên án rửa tiền, tổ chức đánh bạc xuyên
quốc gia trị giá hàng nghìn tỷ đồng.
Ẩn mình trong những căn hộ cao cấp giữa khu đô thị đông đúc,
các đối tượng chia ca hoạt động 24/24 giờ, vận hành một “nhà máy xử lý dòng tiền” cho đường
dây đánh bạc xuyên quốc gia. Hàng nghìn tỷ đồng được luân chuyển qua các tài
khoản ngân hàng rồi nhanh chóng chuyển đổi thành tiền điện tử USDT để đưa ra nước
ngoài.
Quá trình điều tra xác định các đối tượng người Trung Quốc
đã xây dựng một hệ thống trung chuyển dòng tiền hoạt động khép kín ngay trên
lãnh thổ Việt Nam. Nhiều công dân Việt Nam được thuê đứng tên mở tài khoản ngân
hàng, mỗi tài khoản được trả khoảng 05 triệu đồng/tháng.
Các căn hộ chung cư được thuê làm địa điểm hoạt động, nhân
viên chia thành ba ca, duy trì hoạt động liên tục ngày đêm để tiếp nhận, phân
loại và chuyển tiền phát sinh từ hoạt động đánh bạc trên không gian mạng. Mọi
hoạt động đều được điều hành từ xa thông qua các nhóm kín trên ứng dụng
Telegram.
Theo điều tra, đối tượng Lê Trung Hiếu (sinh năm 1997, trú tại
Hà Nội) được giao nhiệm vụ tiếp nhận nguồn
tiền do hoạt động tổ chức đánh bạc tạo ra, sau đó nhanh chóng chuyển đổi thành
USDT nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của dòng tiền.
Hiếu trực tiếp liên hệ với 27 đầu mối mua bán USDT trên
Telegram, mua lượng lớn tiền điện tử rồi chuyển toàn bộ vào ví của đối tượng cầm
đầu, hoàn tất công đoạn đưa tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng truyền thống.
Mở
rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra làm rõ Hoàng Hải Vân (sinh năm 1984,
trú tại Hà Nội), Châu Đức Lâm (sinh năm 1989, trú tại Đà Nẵng) cùng hơn 20 đối
tượng khác là những đầu mối thường xuyên cung cấp USDT cho Hiếu.
Trong đó, Vân được xác định là một trong những đầu mối giao
dịch USDT quy mô đặc biệt lớn trên thị trường tự do. Đối tượng tổ chức hệ thống
giao dịch chuyên nghiệp với các nhân viên phụ trách báo giá, theo dõi công nợ,
điều phối thanh toán và quản lý khách hàng.
Mỗi ngày, Vân sử dụng từ 04 đến 05
ví điện tử, thực hiện giao dịch khoảng 07–10 triệu USDT; định kỳ hằng tuần đều
hủy ví cũ, thay bằng ví mới nhằm cắt dấu vết, gây khó khăn cho công tác truy vết
của cơ quan chức năng.
Quá trình đấu tranh chuyên án cũng cho thấy mức độ chuyên
nghiệp của đường dây này. Các đối tượng không chỉ phân công nhiệm vụ chặt chẽ
mà còn xây dựng hẳn một bộ tài liệu “Hỏi - Đáp” hướng dẫn thành viên cách trả lời, đối phó
khi bị cơ quan chức năng kiểm tra, triệu tập hoặc điều tra.
Toàn bộ hệ thống được
vận hành như một doanh nghiệp ngầm chuyên xử lý dòng tiền phạm pháp, phục vụ
cho hoạt động đánh bạc xuyên quốc gia và hợp thức hóa tài sản do phạm tội mà
có.
Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh
sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng khởi tố bị can, bắt tạm giam 28 đối tượng,
trong đó 09 đối tượng bị khởi tố về tội Rửa tiền và 17 đối tượng bị khởi tố về
tội Tổ chức đánh bạc.
Đến nay, Ban Chuyên án đã thu giữ hơn 200 điện thoại di động,
phong tỏa tài khoản tại 36 ngân hàng, với tổng số dư bị phong tỏa trên
3.000 tỷ đồng.
Vụ án Phó Đức Nam vừa được Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đưa
ra truy tố cũng cho thấy hành vi rửa tiền tinh vi, rất phức tạp. Các đối tượng
tìm cách tạo dựng ví giả nhằm cản trở việc xác minh dòng tiền luân chuyển.
Vụ án
Trương Mỹ Lan cũng là một điển hình với các hành vi nhằm “cắt đứt” dòng tiền
khi chuyển hóa tiền phạm tội bằng cách rút tiền mặt rồi nộp tiền cho tổ chức, cá
nhân đứng tên hoặc chuyển tiền theo các hợp đồng giải ngân bằng phương án vay vốn
khống.
XÂY DỰNG CƠ SỞ PHÁP LÝ HIỆU QUẢ ĐỂ PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM RỬA TIỀN
Theo luật sư Tạ Anh Tuấn (Giám đốc Công ty Luật TNHH Tạ Anh
Tuấn), từ các vụ án gần đây cho thấy việc chứng minh dòng tiền ngày càng phức tạp,
thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi trong việc hợp thức hóa tiền phạm
tội.
Nếu như trước đây, khi Bộ luật Hình sự 2015 chưa có hiệu lực
thì việc truy tố, xét xử các hành vi liên quan đến tội danh Rửa tiền gặp rất
nhiều khó khăn, vướng mắc do pháp luật thiếu hướng dẫn cụ thể.
Nghị định số 03 được coi là
cơ sở pháp lý hiệu quả để phòng, chống tội phạm rửa tiền và thể hiện cam kết của
Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế trong công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ
khủng bố.
Cùng với đó, cần thiết tiếp tục hoàn thiện đồng bộ khung pháp lý để hoàn thiện thể chế, chính sách quản lý nhà nước đối với lĩnh vực tài sản ảo, tiền điện tử trên không gian mạng...
Trong thư khen thưởng thành tích chuyên án của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng, Chủ tịch UBND TP
Hải Phòng Đỗ Thành Trung đánh giá đây là chuyên án này đặc biệt quan trọng và
phức tạp bởi đường dây tội phạm công nghệ cao hoạt động tinh vi, khép kín, sử dụng
các ứng dụng bảo mật nâng cao và giao dịch tài sản mã hóa xuyên biên giới nhằm
che giấu hành vi và hợp thức hóa nguồn tiền hàng nghìn tỷ đồng do phạm tội mà
có.
“Kết quả điều tra bước đầu của vụ án không chỉ góp phần đảm
bảo an ninh kinh tế, an toàn giao dịch trên môi trường số, trật tự an toàn xã hội,
mà còn cung cấp những chứng cứ thực tiễn quan trọng phục vụ công tác tham mưu,
kiến nghị hoàn thiện thể chế, chính sách quản lý nhà nước đối với lĩnh vực tài
sản ảo, tiền điện tử trên không gian mạng”, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Đỗ Thành
Trung nhấn mạnh trong thư khen.
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