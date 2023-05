Không để bất ổn đăng kiểm kéo dài, Phó Thủ tướng đề nghị khẩn trương sửa Nghị định 139, chống "cò mồi"

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp rà soát dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 8/10/2018 quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới (Nghị định số 139).

SẼ TÁCH BẠCH QUẢN LÝ VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐĂNG KIỂM

Thông báo nêu rõ việc khẩn trương xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 139 là yêu cầu cấp thiết.

Để sớm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác kiểm định xe ô tô; đồng thời, không để xảy ra các sai phạm, bất ổn như thời gian qua, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Giao thông vận tải tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến, hoàn thiện dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/5.

Trong đó, Phó Thủ tướng lưu ý Bộ Giao thông vận tải cần tập trung vào một là, về nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước.

Theo đó, Nghị định phải thể hiện rõ ràng, tách bạch chức năng quản lý nhà nước và chức năng cung cấp dịch vụ kiểm định xe ô tô.

Cùng với đó, dự thảo thực hiện phân cấp cho các địa phương đủ năng lực trong quản lý nhà nước đối với công tác kiểm định; nghiên cứu phương án phân cấp cho các địa phương quản lý toàn diện về công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm chuẩn, quy hoạch mạng lưới kiểm chuẩn theo quy định.

Bộ Giao thông vận tải là cơ quan giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thống nhất quản lý hoạt động kiểm định, bảo đảm mọi phương tiện khi tham gia giao thông phải tuyệt đối an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Về nội dung tăng cường nhân lực, cơ sở vật chất đối với lĩnh vực đăng kiểm, Phó Thủ tướng đề nghị huy động cơ sở vật chất và nhân lực của ngành công an, quân đội khi đáp ứng đầy đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe ô tô, sẽ tham gia kiểm định phương tiện dân sự khi được Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho phép kết hợp quốc phòng - an ninh với kinh tế.

Về quy định các đơn vị bảo dưỡng, bảo hành phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, Phó Thủ tướng cho rằng các đơn vị bảo dưỡng, bảo hành thuộc đại lý chính hãng của nhà sản xuất, lắp ráp xe ô tô trong nước, trung tâm bảo dưỡng khác đáp ứng điều kiện đăng kiểm sẽ được tham gia cung cấp dịch vụ kiểm định, nếu đáp ứng các quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe ô tô và các quy định của pháp luật có liên quan.

Hai là, về nội dung quy định trách nhiệm các cơ quan, Phó Thủ tướng phân công Bộ Tài chính ban hành giá dịch vụ kiểm định trên cơ sở tính đúng, tính đủ chi phí theo cơ chế thị trường. Đồng thời, phối hợp với Bộ Tư pháp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Giao thông vận tải ban hành quy định về trách nhiệm cơ quan, đơn vị trong việc thiết kế, thẩm định, phê duyệt, nghiệm thu hoạt động hoán cải phương tiện theo đúng quy định của pháp luật.

Còn Bộ Nội vụ cùng Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu quy định biên chế cán bộ, công chức, viên chức cho các địa phương khi được phân cấp quản lý nhà nước đối với hoạt động đăng kiểm xe ô tô, hoàn thành trước ngày 31/5.

"Bộ Giao thông vận tải triển khai việc đăng ký lịch kiểm định bằng phần mềm xử lý kỹ thuật việc 1 phương tiện đăng ký nhiều nơi; một người đăng ký nhiều phương tiện để tránh trùng lặp và chống "cò mồi" dịch vụ này, không thực hiện thủ công bằng giấy, để tạo thuận lợi cho người dân, dễ quản lý và phòng tránh tiêu cực", thông báo nêu rõ.

Để đồng bộ khi ban hành Nghị định này, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải khẩn trương chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ áp dụng trình tự thủ tục rút gọn đối với xây dựng các thông tư sau đây.

Thứ nhất, sửa đổi, bổ sung Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT, Thông tư số 02/2023/TT-BGTVT ban hành trước ngày 15/5. Trong đó, tự động đăng ký kiểm định đối với xe mới và xe được giãn chu kỳ kiểm định, ứng dụng công nghệ thông tin để tự động cho phép giãn chu kỳ kiểm định nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, giảm áp lực cho cơ sở đăng kiểm.

Thứ hai, hướng dẫn chi tiết thi hành Nghị định này, nhằm sớm xử lý các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kiểm định và ban hành đồng thời Nghị định này.

NGHIÊN CỨU KIỂM ĐỊNH XE THEO KM THAY VÌ THEO THÁNG

Tại thông báo này, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu chu kỳ kiểm định đối với xe không kinh doanh vận tải, xe cá nhân với xe kinh doanh vận tải để bảo đảm hợp lý, an toàn.

Trong đó, nghiên cứu quy định chu kỳ kiểm định theo số km sử dụng để thay thế tiêu chí về thời gian sử dụng phương tiện.

Đồng thời, nghiên cứu đề xuất bổ sung quy định về: (i) trách nhiệm của chủ phương tiện, đơn vị bảo hành, bảo dưỡng phương tiện giữa hai kỳ kiểm định; kết quả bảo hành, bảo dưỡng phương tiện, bảo đảm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường,giữa hai kỳ kiểm định là cơ sở để kiểm định phương tiện; (ii) điều kiện kinh doanh đối với dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Cùng với đó, Phó Thủ tướng đề nghị ứng dụng công nghệ thông tin để liên thông cơ sở dữ liệu giữa Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Cảnh sát giao thông, đơn vị đăng kiểm, các trung tâm bảo hành phương tiện và đơn vị bảo hiểm phương tiện; chứng nhận kiểm định của các trung tâm bảo hành được đăng ký trên cổng dịch vụ công.

Ngoài ra, nghiên cứu hình thức dán tem kiểm định phù hợp, hoặc sử dụng ứng dụng điện tử cho phương tiện sau kiểm định tại trung tâm đăng kiểm hoặc các trung tâm bảo dưỡng có đủ điều kiện.

Trước đó, Bộ Giao thông vận tải từng nhiều lần phản bác đề xuất đăng kiểm ô tô theo số km, bởi theo bộ này, kể cả khi phương tiện không được sử dụng, vận hành thì các chi tiết, hệ thống, tổng thành cũng suy giảm chất lượng theo thời gian.

Cùng với đó, “chủ phương tiện có thể gian lận thông qua việc điều chỉnh số đồng hồ đo kilometer xe chạy bằng nhiều thủ thuật, biện pháp khác nhau như can thiệp cơ khí hoặc phần mềm điều khiển”, Bộ Giao thông vận tải chỉ rõ.