Không phải chào mua công khai, Chủ tịch đăng ký mua 10,5 triệu cổ phiếu DBC

Theo đó, ông Nguyễn Như So, Chủ tịch DBC vừa thông báo đăng ký mua thêm 10,5 triệu cổ phiếu DBC để tăng tỷ lệ sở hữu. Hiện ông Nguyễn Như So đang là cổ đông lớn sở hữu hơn 19,1 triệu cổ phiếu DBC (tỷ lệ 18,27%).

Nếu giao dịch thành công, ông Nguyễn Như So nâng tổng lượng sở hữu cổ phiếu DBC lên trên 29,6 triệu đơn vị tương ứng tỷ lệ 28,29%. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận từ ngày 11/5 đến ngày 9/6/2021.

Ở chiều ngược lại, bà Nguyễn Thị Huệ Minh - Chánh văn phòng HĐQT, người phụ trách quản trị kiêm Người được uỷ quyền công bố thông tin đăng ký bán 400.000 cổ phiếu nhằm giải quyết việc gia đình.

Về kết quả kinh doanh, doanh thu quý 1/2021 của Dabaco đạt 2.474 tỷ đồng, tăng 3,6% so với cùng kỳ (2.387 tỷ đồng) và nhuận sau thuế đạt 365 tỷ đồng, tăng 4,7% so với cùng kỳ (gần 349 tỷ đồng). EPS đạt 3.485 đồng.

Năm 2021, Tập đoàn đặt kế hoạch đạt tổng doanh thu (bao gồm doanh thu bán hàng nội bộ) đạt 15.439 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 928 tỷ đồng (-40% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 827 tỷ đồng (-41% so với cùng kỳ); cổ tức là 25% trên mệnh giá cho năm 2020 (15% cổ tức bằng tiền mặt và 10% cổ tức bằng cổ phiếu); 30% trên mệnh giá cho năm 2021, với tỷ lệ cổ tức tiền mặt là 20% (tỷ suất cổ tức là 3,6%) và cổ tức bằng cổ phiếu là 10%.

Đồng thời, Đại hội đồng cổ đông công ty đã thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Như So mà không cần thủ tục chào mua công khai.

Trên thị trường cổ phiếu DBC đang duy trì mức giá khá cao, đóng cửa phiên giao dịch ngày 5/5, giá cổ phiếu tăng 2.800 đồng lên 56.000 đồng/cổ phiếu. Tạm tính theo giá này, ông Nguyễn Như So sẽ chi khoảng 588 tỷ đồng để sở hữu số cổ phiếu trên.

Theo công bố của SSI Research, trong quý 1/2021, công ty đạt 2,5 nghìn tỷ đồng doanh thu thuần (+3,6% so với cùng kỳ) và 365 tỷ đồng lợi nhuận ròng (+4,7% so với cùng kỳ), lần lượt hoàn thành 20% và 44% kế hoạch năm và 37% ước tính lợi nhuận ròng năm 2021 của SSI Research. Doanh thu từ hoạt động kinh doanh cốt lõi tăng 13% so với cùng kỳ chủ yếu do doanh thu tăng. Doanh thu từ các mảng khác giảm -52% so với cùng kỳ do công ty không ghi nhận doanh thu từ bất động sản trong quý này. Theo công ty, người chăn nuôi đã dần mở rộng đàn lợn nái trở lại, và việc bán thức ăn chăn nuôi đã được cải thiện trong quý này so với năm trước.

Giá lợn hơi bình quân vẫn ở mức tương đối cao trong quý này là 76.000 đồng/kg (-3% so với cùng kỳ). Tỷ suất lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh cốt lõi giảm nhẹ, từ 29% trong quý 1/2020 xuống 26% trong quý 1/2021 do chi phí thức ăn chăn nuôi cao hơn.



Theo Cục Hải quan Việt Nam, Giá ngô và đậu tương nhập khẩu tăng lần lượt 21% và 35% so với cùng kỳ trong Q1/2021. Theo ban lãnh đạo, do các công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam phải nhập khẩu nguyên liệu thô và chịu chi phí cao hơn, DBC có thể chuyển phần tăng chi phí cho khách hàng để giảm bớt tác động bằng cách nâng giá bán bình quân thức ăn chăn nuôi cao hơn. Tuy nhiên, chi phí thức ăn cao hơn vẫn ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận gộp của giống và chăn nuôi. DBC đang nỗ lực cải thiện năng suất để bù đắp những chi phí cao hơn này.