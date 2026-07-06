Kiểm toán nhà nước ký Quy chế phối hợp công tác với 4 tỉnh, thành

Trong bối cảnh các địa phương được hình thành sau sắp xếp đơn vị hành chính, phạm vi quản lý rộng hơn và yêu cầu phát triển ngày càng cao, sự phối hợp chặt chẽ với Kiểm toán nhà nước sẽ góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách, đầu tư công và tài sản công…

Ngày 05/7, tại Quảng Trị đã diễn ra Hội nghị sơ kết, ký Quy chế phối hợp công tác giữa Kiểm toán nhà nước (KTNN) với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy - Thường trực HĐND, UBND các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và TP. Huế.

Báo cáo sơ kết tại Hội nghị cho thấy thời gian qua, mối quan hệ phối hợp giữa KTNN với các địa phương đã đạt nhiều kết quả thiết thực trên các mặt công tác, góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan.

Một trong những kết quả nổi bật là công tác phối hợp xây dựng kế hoạch kiểm toán hằng năm. Việc phối hợp chặt chẽ giữa KTNN với các cơ quan tài chính, thanh tra của địa phương đã góp phần hạn chế sự trùng lặp, chồng chéo giữa hoạt động kiểm toán với thanh tra, kiểm tra, giám sát của địa phương.

Đáng chú ý, việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Theo báo cáo, giai đoạn 2021-2025, tỷ lệ thực hiện kiến nghị kiểm toán của 4 địa phương đạt bình quân 89%; trong đó, Hà Tĩnh và Quảng Trị cùng đạt 93%, Thành phố Huế đạt 87% và Nghệ An đạt 83%.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Tổng Kiểm toán nhà nước, nhấn mạnh: cả nước đang quyết liệt triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số liên tục trong những năm tới. Yêu cầu đặt ra đối với công tác quản lý tài chính công, tài sản công của địa phương ngày càng cao, đảm bảo vừa phải huy động, vừa phải quản lý và sử dụng hiệu quả, đúng pháp luật các nguồn lực công để phục vụ, đáp ứng các mục tiêu phát triển quốc gia cũng như địa phương.

Mặt khác, mô hình chính quyền địa phương hai cấp mới đi vào hoạt động hơn 1 năm và tiếp tục phải hoàn thiện; năng lực thực thi chính sách pháp luật, quản lý sử dụng vốn, tài sản công, ngân sách nhà nước ở cấp chính quyền cơ sở vẫn còn mặt hạn chế cần khắc phục.

Bởi vậy, Tổng Kiểm toán nhà nước đồng tình với đánh giá, đề xuất của đại diện các địa phương là trong bối cảnh mới, cần phải có sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả hơn nữa giữa KTNN với các địa phương. Cụ thể trong việc nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công, tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt về cơ chế chính sách, kịp thời phát hiện và xử lý nguy cơ thất thoát, lãng phí, tiêu cực và những hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng tài sản, tài chính công và ngân sách nhà nước.

Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước cũng cho biết nhằm khắc phục những bất cập, hạn chế trong công tác phối hợp thời gian qua, Quy chế phối hợp công tác lần này giữa KTNN với 4 địa phương có nhiều điểm mới. Theo đó, phạm vi nội dung phối hợp giữa KTNN và các địa phương đã được mở rộng lên 10 nội dung.

Đặc biệt, Quy chế phối hợp lần này có sự tham gia của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy các địa phương, nhằm đảm bảo sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị các địa phương, cùng với KTNN quyết tâm quản lý và sử dụng hiệu quả tài chính, tài sản công, ngân sách nhà nước, xây dựng một nền quản trị địa phương vững mạnh và hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, Quy chế cũng xác định rõ ràng hơn trách nhiệm của bốn bên: KTNN, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND các tỉnh, thành phố.

“KTNN cam kết luôn hỗ trợ, đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi cùng với các tỉnh, thành phố, vì sự phát triển thịnh vượng của các địa phương. Tôi tin tưởng rằng với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự nỗ lực của KTNN, Quy chế phối hợp mới sẽ được triển khai một cách thực chất, hiệu quả, đáp ứng được các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của các địa phương cũng như của đất nước”, Tổng Kiểm toán nhà nước khẳng định.