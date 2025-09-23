Kiểm tra chấp hành bảo pháp luật vệ môi trường các cơ sở sản xuất, kinh doanh ở 11 tỉnh, thành phố
Tùng Dương
23/09/2025, 17:03
Từ tháng 9- 12/2025 sẽ kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại một số cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ở nhiều địa phương, như: Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai, Đồng Nai...
Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Quyết định số
3816/QĐ-BNNMT về Kế hoạch kiểm tra năm 2025.
Theo đó, Văn phòng Bộ, các Cục, Vụ trực thuộc Bộ sẽ tổ chức
thực hiện kế hoạch và báo cáo kết quả kiểm tra, đồng thời căn cứ tình hình thực
tế, đề xuất điều chỉnh để phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước. Thủ trưởng các
cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chủ trì kiểm tra.
Văn phòng Bộ theo dõi, đôn đốc và tổng hợp kết quả báo cáo Bộ.
Kế hoạch kiểm tra năm 2025 của Bộ giao các đơn vị thực hiện
tại nhiều lĩnh vực như: Thủy lợi, khí tượng thủy văn, môi trường, khoáng sản,
đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu, thủy sản, viễn thám, chất lượng nông lâm thủy
sản, khoa học- công nghệ, tổ chức cán bộ, cải cách hành chính, tiếp công dân,
phòng chống tham nhũng, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số…
Trong đó, Cục Biển và Hải đảo Việt Nam sẽ kiểm tra công tác
giao khu vực biển, thiết lập và quản lý hành lang bảo vệ bờ biển, lập hồ sơ tài
nguyên hải đảo tại Quảng Ninh. Cùng với đó, kiểm tra các tổ chức, cá nhân đã được
giao khu vực biển và việc sử dụng khu vực biển, bảo vệ môi trường biển tại Quảng
Ninh, Hưng Yên, Đà Nẵng, Đăk Lắk, Khánh Hòa.
Kiểm tra về tác động môi trường trong quá trình nhận chìm ở
biển đối với các tổ chức được Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp
và Môi trường) cấp giấy phép tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có
biển.
Cũng theo Kế hoạch này, Cục Môi trường sẽ kiểm tra việc chấp
hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại một số cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch
vụ ở nhiều địa phương, như: Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Phú Thọ,
Quảng Trị, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai, Đồng Nai từ tháng
9-12/2025.
Trong tháng 9- 10/2025, Cục Biến đổi khí hậu sẽ kiểm tra định
kỳ việc chấp hành pháp luật về ứng phó với biến đổi khí hậu tại Bắc Ninh và Thái
Nguyên.
Về kiểm tra lĩnh vực khoáng sản, từ tháng 9-11/2025, Cục Địa
chất và Khoáng sản Việt Nam sẽ kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra, thông
báo kết quả kiểm tra do Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (trước đây) thực
hiện tại Quảng Ninh, Khánh Hòa, Tây Ninh, Tp.Hồ Chí Minh.
Đồng thời trong tháng 9-10/2025, Cục sẽ Kiểm tra việc chấp hành
pháp luật về khoáng sản trong hoạt động khoáng sản (kiểm tra định kỳ) tại Lâm Đồng.
Cùng với đó, sẽ kiểm tra công tác quản lý đối với các khu vực có khoáng sản
phân tán, nhỏ lẻ đã được Bộ Tài nguyên và môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và
Môi trường) khoanh định và công bố, các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia đã được
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và việc thực hiện các quy định có liên quan; công
tác giám sát các Đề án thăm dò khoáng sản thuộc thẩm quyền tại Quảng Ngãi.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, thay thế các Quyết định
số 4389/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2024; Quyết định số 4390/QĐ BTNMT ngày 31/12/2024 của
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (trước đây); Quyết định số
4320/QĐ-BNN-TTr ngày 10/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn (trước đây).
Trong thời gian từ nay đến tháng 12, Cục Quản lý tài nguyên
nước sẽ kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực thủy điện tại hàng loạt
các địa phương như Sơn La, Tuyên Quang, Đà Nẵng, Hà Nội, Lâm Đồng, Quảng Ngãi,
Gia Lai,
