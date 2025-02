Kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phục vụ lễ hội xuân 2025

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh/thành phố; Sở An toàn thực phẩm TP.HCM; Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh/thành phố Bắc Ninh, Đà Nẵng đề nghị tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm trong mùa lễ hội xuân năm 2025.

Theo Cục An toàn thực phẩm, hiện nay đang là thời điểm sôi động của mùa lễ hội xuân 2025, nguy cơ mất an toàn thực phẩm và xảy ra sự cố an toàn thực phẩm vẫn có thể xảy ra ở tất cả các khâu của chuỗi thực phẩm và ở tất cả các địa phương, đặc biệt tại các địa phương có tổ chức những lễ hội, nơi tập trung lượng lớn người tham gia.

Thực hiện Công điện số 05/CĐ-TTg ngày 22/1/2025 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán và lễ hội xuân năm 2025, Cục An toàn thực phẩm đề nghị các đơn vị nêu trên chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết; chủ động tổ chức và phối hợp triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm mùa lễ hội xuân năm 2025 trên địa bàn quản lý.

Đặc biệt, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành việc thực hiện các quy định bảo đảm an toàn thực phẩm. Tăng tần suất kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phục vụ các lễ hội xuân năm 2025 trên địa bàn. Đặc biệt là các cơ sở sản xuất, kinh doanh lớn, dịch vụ ăn uống tại các lễ hội, cơ sở kinh doanh thực phẩm tại các khu di tích lịch sử, khu du lịch, khu vực tổ chức lễ hội…

Kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với cơ sở vi phạm, thu hồi và xử lý thực phẩm không an toàn theo quy định.

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo tại Công điện số 05/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, triển khai Kế hoạch số 1751 về triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Ất Tỵ và mùa lễ hội Xuân năm 2025 của Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm, và Công văn số 3074 của Cục An toàn thực phẩm về việc bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn Tết và lễ hội xuân 2025.

Trước đó, trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Bộ Y tế cho biết theo báo cáo và kết quả giám sát an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm/Ban Quản lý an toàn thực phẩm/Sở Y tế/Sở An toàn thực phẩm của 63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, 5 Viện khu vực gửi về, từ ngày 25/1/2025 đến ngày 2/2/2025, chưa ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm đông người mắc.

Ngoài ra có một số trường hợp rối loạn tiêu hóa đơn lẻ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm được ghi nhận và báo cáo theo hệ thống các cơ sở điều trị trên toàn quốc.

Bộ Y tế sẽ tiếp tục chỉ đạo, phối hợp với các Viện khu vực, các Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm/Ban Quản lý an toàn thực phẩm/Sở Y tế/Sở An toàn thực phẩm tại địa phương để theo dõi, nắm thông tin và xử lý kịp thời trong trường hợp có vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra.

Công tác phòng, chống ngộ độc thực phẩm và bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên Đán 2025 đã được toàn ngành Y tế, các địa phương và cơ quan chức năng chủ động triển khai nghiêm túc, quyết liệt và đồng bộ các biện pháp nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm, góp phần kiểm soát có hiệu quả tình hình ngộ độc thực phẩm và nguy cơ ô nhiễm thực phẩm cho cộng đồng.

Các kíp trực thực hiện đầy đủ; các đội điều tra, xử lý vụ ngộ độc thực phẩm, sẵn sàng phương tiện, con người để tiếp nhận và xử lý các vụ ngộ độc thực phẩm, sự cố về an toàn thực phẩm khi xảy ra.