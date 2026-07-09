Ký kết hợp đồng EPC và hợp đồng PMC Dự án nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất

Việc ký kết hợp đồng tổng thầu EPC (Thiết kế - Mua sắm - Xây dựng) và Hợp đồng Tư vấn Quản lý dự án (PMC) thuộc Dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất là dấu mốc quan trọng, đánh dấu Dự án chính thức bước vào giai đoạn triển khai thực hiện sau quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, đáp ứng yêu cầu về pháp lý, kỹ thuật, công nghệ và thu xếp nguồn lực đầu tư.

Ngày 9/7 tại Hà Nội, Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) đã tổ chức Lễ ký kết Hợp đồng EPC và PMC thuộc Dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Tham dự và chứng kiến lễ ký có đồng chí Nguyễn Ngọc Sâm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi; đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Về phía Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), có đồng chí Lê Ngọc Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; đồng chí Trần Quang Dũng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cùng các đồng chí lãnh đạo trong HĐTV, Ban Tổng giám đốc và lãnh đạo các ban chuyên môn. Về phía BSR, có đồng chí Bùi Ngọc Dương - Chủ tịch HĐQT; đồng chí Nguyễn Việt Thắng - Tổng giám đốc cùng lãnh đạo trong HĐQT, Ban Tổng giám đốc; đại diện Ban Quản lý dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Tổng giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng phát biểu tại lễ ký kết.

Dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất là dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm của ngành năng lượng, được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư và phê duyệt theo quy định.

Với tổng mức đầu tư khoảng 36.397 tỷ đồng (tương đương 1,489 tỷ USD), Dự án sẽ nâng công suất chế biến của Nhà máy từ 148.000 thùng dầu thô/ngày lên 171.000 thùng/ngày, nâng cao khả năng chế biến nhiều loại dầu thô, sản xuất các sản phẩm đạt tiêu chuẩn Euro V, gia tăng hiệu quả vận hành và nâng cao năng lực cạnh tranh của BSR trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng và hội nhập quốc tế.

Theo kế hoạch, Dự án sẽ được triển khai trong 37 tháng kể từ ngày hợp đồng EPC có hiệu lực và đưa vào vận hành trong năm 2028.

Đại diện Chủ đầu tư, Tổng giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng nhấn mạnh, năm 2026 là dấu mốc đặc biệt khi cả nước quyết tâm thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước. Trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng toàn cầu diễn ra mạnh mẽ, các tiêu chuẩn môi trường ngày càng khắt khe và sức ép cạnh tranh ngày càng lớn, Dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất không chỉ đáp ứng yêu cầu phát triển trước mắt mà còn là bước đi chiến lược nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của BSR trong nhiều thập niên tới.

Theo Tổng giám đốc Nguyễn Việt Thắng, Dự án không chỉ hướng đến mục tiêu gia tăng công suất và hiệu quả sản xuất mà còn tạo nền tảng để Nhà máy từng bước chuyển đổi theo hướng xanh, hiện đại và bền vững. Việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến, hiệu suất cao và thân thiện với môi trường sẽ góp phần giảm phát thải, sử dụng hiệu quả tài nguyên, thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh của ngành lọc hóa dầu, phù hợp với định hướng phát triển năng lượng quốc gia, mục tiêu tăng trưởng xanh theo tinh thần Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và các chiến lược phát triển năng lượng của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, BSR đã huy động sự tham gia của nhiều tổ chức tư vấn và các nhà cung cấp công nghệ hàng đầu thế giới. Thiết kế tổng thể (FEED) được thực hiện bởi Foster Wheeler (Tập đoàn WOOD - Vương quốc Anh), đơn vị đã tham gia thiết kế Nhà máy Lọc dầu Dung Quất ngay từ những ngày đầu và có nhiều kinh nghiệm tại các dự án lọc dầu lớn trong khu vực. Các công nghệ bản quyền được lựa chọn từ những tên tuổi hàng đầu thế giới như Axens (Pháp), UOP (Hoa Kỳ), Merichem (Hoa Kỳ), KT - Kinetics Technology (Ý) và Worley (Hà Lan).

BSR cũng xác định rõ bốn nguyên tắc xuyên suốt trong quá trình thực hiện dự án: An toàn là giá trị cốt lõi và ưu tiên cao nhất - Chất lượng là danh dự và uy tín của mỗi bên tham gia - Tiến độ là cam kết với Chính phủ, với Petrovietnam và với các đối tác - Hiệu quả là thước đo cuối cùng của thành công. Tổng Giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng cũng tin tưởng đây cũng sẽ là công trình tiêu biểu chào mừng những dấu mốc phát triển mới của Petrovietnam và đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Theo hợp đồng, liên danh nhà thầu EPC Chengda - BPE sẽ thực hiện thiết kế chi tiết, mua sắm, thi công xây dựng, lắp đặt và chạy thử trên cơ sở các công nghệ tiên tiến đã được xác lập trong giai đoạn FEED. Ngay trước lễ ký kết hợp đồng EPC hôm nay, BSR cũng đã ký kết hợp đồng Tư vấn Quản lý dự án (PMC) với Foster Wheeler.

Dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Bộ ban ngành Trung ương, tỉnh Quảng Ngãi và Petrovietnam; Ban Quản lý Dự án NCMR NMLD Dung Quất - trực thuộc BSR ký hợp đồng EPC với Liên danh nhà thầu.

Bên cạnh đó, lễ ký kết cũng khẳng định sự đồng hành của các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền tỉnh Quảng Ngãi, Petrovietnam, BSR cùng các đối tác trong và ngoài nước đối với một trong những dự án công nghiệp có quy mô lớn nhất Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

BSR cùng Liên danh nhà thầu EPC quyết tâm thực hiện thành công Dự án NCMR NMLD Dung Quất.

Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần nâng cao năng lực chế biến dầu thô trong nước, bảo đảm nguồn cung nhiên liệu chất lượng cao cho nền kinh tế, tăng khả năng thích ứng với biến động của thị trường năng lượng quốc tế, tạo động lực phát triển Khu kinh tế Dung Quất và khu vực miền Trung, tiếp tục khẳng định vai trò của Petrovietnam và BSR trong việc thực hiện các mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng, phát triển công nghiệp quốc gia và tăng trưởng bền vững của đất nước. Đồng thời, việc nâng cấp mở rộng nhà máy sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển Dung Quất trở thành Trung tâm Lọc hóa dầu và Năng lượng Quốc gia.