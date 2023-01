Kỳ nghỉ năm mới là cú hích cho ngành du lịch Trung Quốc?

Theo dữ liệu của Viện Nghiên cứu Du lịch Trung Quốc, du lịch liên tỉnh tại nước này đã phục hồi một cách có trật tự trong 3 ngày của kỳ nghỉ đầu tiên kể từ khi nước này tối ưu hóa các biện pháp kiểm soát Covid-19 và nới lỏng các hạn chế về du lịch.

Trong đó, các loại hình du lịch được yêu thích nhất trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch gồm du lịch băng tuyết, nghỉ dưỡng, công viên giải trí, phong cảnh thiên nhiên và biển đảo. Lượt tìm kiếm các địa điểm du lịch băng tuyết nổi tiếng như Cáp Nhĩ Tân và Trường Xuân tăng mạnh. Nhu cầu này càng cao đối với người dân ở Thượng Hải, Giang Tô, Hải Nam, Bắc Kinh và Quảng Đông.

NHU CẦU DU LỊCH TĂNG LÊN ĐÁNG KỂ

Một chuyến tàu lửa du lịch đặc biệt từ thủ phủ Urumqi, Tân Cương đến khu trượt tuyết Altay, có đoạn đường 915 km luôn chật cứng khách. Trên nền tảng du lịch trực tuyến Fliggy, lượng đặt chỗ cho các khu nghỉ dưỡng trượt tuyết và suối nước nóng tăng 800% so với cùng kỳ năm ngoái. Còn trên Ctrip.com, đặt phòng cho các khu nghỉ mát trượt tuyết tăng 363%. Số lượng khu nghỉ dưỡng trượt tuyết tăng mạnh trong thời gian gần đây, với gần 700 điểm tại nhiều tỉnh thành phía Bắc Trung Quốc.

Công viên giải trí Universal Studios Bắc Kinh trong những ngày nghỉ lễ luôn trong tình trạng cháy vé - dù mỗi vé 638 Nhân dân tệ (2 triệu 250 ngàn đồng). Theo nền tảng du lịch Mafengwo, lượng khách du lịch liên tỉnh tăng gần 30% so cùng kỳ năm ngoái, với các điểm đến phổ biến Tam Á, Xishuangbanna, Hạ Môn, Thượng Hải, Bắc Kinh, Thâm Quyến, Hắc Long Giang…. Không còn bất cứ sự kiểm soát dịch bệnh nào nên cũng tạo tâm lý thoải mái cho người dân đi chơi, dù dịch bệnh vẫn còn khá nghiêm trọng ở Bắc Kinh, Quảng Châu…

Nền tảng du lịch trực tuyến Trip.com cho thấy, gần 60% khách hàng của công ty đã đăng ký các tour du lịch từ 31/12/2022 đến 2/1/2023, tăng 34% so với năm ngoái, đăng ký khách đoàn cũng tăng 46%. Du lịch nội địa Trung Quốc dự báo sẽ tiếp tục bùng nổ vào dịp Tết âm lịch. Ông Đới Bân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Du lịch Trung Quốc, cho biết: “Xét từ tình hình Tết Dương lịch, mặc dù tâm lý người tiêu dùng vẫn thận trọng nhưng lượng tìm kiếm các điểm du lịch đường dài, thậm chí cả các điểm du lịch nước ngoài đã bắt đầu hồi phục”.

Trong dịp Tết Dương lịch năm nay, nhu cầu đi lại của người dân Trung Quốc đã tăng lên đáng kể. Dữ liệu từ Tập đoàn Đường sắt Quốc gia nước này cho thấy, tổng cộng 5,553 triệu hành khách và 6.368 chuyến tàu đã xuất hành trong ngày 31/12, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ.

Trong khi đó, theo dữ liệu từ công ty du lịch trực tuyến Qunar.com, kể từ 19/12/2022, lượng đặt vé máy bay khởi hành trong dịp Năm mới đã tăng từng ngày, với mức tăng trung bình khoảng 30%. Hãng hàng không Phương Đông (China Eastern Airlines) cho biết, hãng này đang có kế hoạch đẩy nhanh quá trình phục hồi các đường bay quốc tế và khu vực trong tương lai gần.

Để kích cầu du lịch, mùa băng tuyết đại chúng toàn quốc lần thứ 9 vừa khai mạc tại xứ băng tuyết Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang và dự kiến sẽ kéo dài đến tháng 4 năm sau, gần 1.500 hoạt động vui chơi sẽ được tổ chức liên tục tại nhiều tỉnh thành gần 5 tháng, dự kiến thu hút 150 triệu người. Số lượng đặt chỗ cho các điểm đến thời tiết ấm áp ở miền nam Trung Quốc cũng đã tăng mạnh. Ví dụ, lượng đặt phòng khách sạn cho ngày đầu năm mới ở Quảng Đông và Hải Nam đã tăng gấp ba lần so với tuần trước, theo Fliggy.

VẪN CÒN NHIỀU THÁCH THỨC

Khi các biện pháp kiểm soát dịch trong nước được gỡ bỏ gần hết, tại các đô thị lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Trùng Khánh, ngành dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí và tiêu dùng hồi phục mạnh mẽ. Phần lớn các trung tâm thương mại đã đạt hơn 2/3 doanh số như thời trước dịch. Hơn 9.800 rạp chiếu phim, chiếm khoảng 80% đang hoạt động trên khắp đất nước. Tâm lý mua sắm tiêu dùng mùa lễ hội cuối năm đã có dấu hiệu phục hồi.

Tuy nhiên, Yang Jinsong, chuyên gia cấp cao của Học viện Du lịch Trung Quốc, nói với Global Times hôm Chủ nhật rằng sự gia tăng nhu cầu gần đây là do người dân đã bị dồn nén quá lâu thời kỳ dịch bệnh. Do đó, việc phục hồi hoàn toàn ngành du lịch sẽ mất một thời gian. Ông Yang cho biết, do những lo ngại kéo dài, nhiều người có thể sẽ ưu tiên các chuyến đi đến những nơi lân cận hơn là những điểm đến xa. Mọi người cũng sẽ muốn đến những khu vực ít phổ biến hơn để giảm nguy cơ lây nhiễm.

Để hỗ trợ cho sự phục hồi của nền kinh tế sau đại dịch, một trong những ưu tiên hàng đầu của giới chức Trung Quốc là thúc đẩy tiêu dùng nội địa. Nhiều chính sách đã và đang được các cấp chính quyền từ trung ương cho tới địa phương triển khai, để hỗ trợ hoạt động tiêu dùng trong nước. Đối với lĩnh vực dịch vụ, kế hoạch sẽ tập trung vào tiêu dùng văn hóa và du lịch, dịch vụ chăm sóc người già và trẻ em, đồng thời phát triển thị trường tiêu dùng xanh, ít phát thải carbon.

Chính quyền nhiều địa phương tại nước này cũng đã triển khai việc phát phiếu mua hàng giảm giá để khuyến khích người dân chi tiêu nhiều hơn, từ đó thúc đẩy đà phục hồi kinh tế. Theo một thống kê của Công ty tư vấn Caijing, chỉ riêng trong tháng 12, chính quyền tại 40 địa phương trên khắp Trung Quốc đã áp dụng cách thức này. Các phiếu mua hàng tập trung chủ yếu vào các sản phẩm như ô tô, thiết bị gia dụng, thực phẩm và dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng.

Dù vậy, các nỗ lực của Trung Quốc và chính quyền các địa phương nhằm thúc đẩy tiêu dùng được dự báo sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức trong bối cảnh tài sản và thu nhập của các hộ gia đình sụt giảm sau đại dịch. Zak Dychtwald – nhà sáng lập tổ chức Young China Group chuyên nghiên cứu về người tiêu dùng Trung Quốc chỉ ra rằng, các biện pháp phong tỏa phòng dịch đã buộc nhiều lao động nhập cư phải trở về quê, nơi mức thu nhập mà họ có thể kiếm được chỉ bằng một phần nhỏ so với các thành phố lớn, dẫn tới sự hạn chế đáng kể về sức mua cũng như chi tiêu.

Sắp tới đây, liền ngay sau ba ngày nghỉ Tết Dương lịch, người dân Trung Quốc sẽ tiếp tục bước vào kỳ nghỉ Tết Âm lịch vào cuối tháng này, với làn sóng về quê ăn Tết quy mô lớn nhất hành tinh. Đây sẽ là kỳ Xuân Vận đầu tiên dỡ bỏ hoàn toàn các hạn chế dịch Covid-19. Khác với các kỳ nghỉ lễ ba năm trước đó, người dân sẽ được tự do đi máy bay hoặc tàu hỏa để về quê hoặc du lịch mà không cần có kết quả xét nghiệm âm tính, mã khai báo di chuyển hoặc chứng nhận tiêm chủng.