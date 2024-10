Lãi suất liên ngân hàng VND về vùng đáy 6 tháng

Tuần từ 14 - 18/10, lãi suất VND liên ngân hàng tiếp tục giảm mạnh ở tất cả các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống và ở mức thấp nhất kể từ giữa tháng 4/2024 trở lại đây.

Chốt ngày 18/10, lãi suất VND liên ngân hàng giao dịch quanh mức: qua đêm 2,73% giảm 0,49 điểm phần trăm (đpt) so với cuối tuần trước, ngày 12/10 (-0,49 đpt); 1 tuần 2,96% (-0,49 đpt); 2 tuần 3,24% (-0,38 đpt); 1 tháng 3,67% (-0,23 đpt).

Lãi suất USD liên ngân hàng trong tuần qua ít biến động ở tất cả các kỳ hạn. Chốt phiên 18/10, lãi suất USD liên ngân hàng đóng cửa ở mức: qua đêm 4,83% (không đối) ; 1 tuần 4,88% (-0,01 đpt); 2 tuần 4,92% (không đổi) và 1 tháng 4,94% (không đối).

Tuần trước (14-18/10), Ngân hàng Nhà nước chào thầu kỳ hạn 7 ngày với khối lượng là 15.000 tỷ đồng, lãi suất giữ nguyên ở mức 4%. Không có khối lượng trúng thầu, không có khối lượng đáo hạn trong tuần qua.

Phiên cuối tuần trước, Ngân hàng Nhà nước chào thầu tín phiếu Ngân hàng Nhà nước 2 kỳ hạn 14 ngày và 28 ngày, đấu thầu lãi suất. Kỳ hạn 14 ngày có 4.400 tỷ đồng trúng thầu, lãi suất 3,74%; kỳ hạn 28 ngày có 7.900 tỷ đồng trúng thầu, lãi suất 4%.

Như vậy, Ngân hàng Nhà nước hút ròng 12.300 tỷ đồng từ thị trường trong tuần qua bằng kênh thị trường mở. Không còn khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố, có 12.300 tỷ đồng tín phiếu lưu hành trên thị trường.

Ngân hàng Nhà nước hút tiền trở lại thông qua thị trường mở để ứng phó với áp lực tỷ giá gia tăng từ đầu tháng 10 tới nay.

Trong tuần từ 14 - 18/10, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tăng ở hầu hết các phiên. Chốt ngày 18/10, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 24.213 VND/USD, tăng 38 đồng so với phiên cuối tuần trước đó.

Tỷ giá liên ngân hàng trong tuần từ 14 - 18/10 tăng mạnh ở hầu hết các phiên. Phiên 17-18/10, có lúc tăng lên mức cao nhất kể từ ngày 2/8 là 25.275 VND/USD trước khi hạ nhiệt về mức 25.160 vào cuối ngày 18/10, sau khi Ngân hàng Nhà nước có động thái phát hành tín phiếu trở lại.

Dẫu vậy, kết thúc phiên 18/10, tỷ giá liên ngân hàng vẫn tăng rất mạnh 342 đồng so với phiên cuối tuần trước đó.

Tỷ giá trên thị trường tự do tăng nhẹ trong tuần qua. Chốt phiên 18/10, tỷ giá tự do tăng 20 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên cuối tuần trước đó, giao dịch tại 25.260 VND/USD và 25.360 VND/USD.

Giá USD tại các ngân hàng thương mại ngày 21/10/2024.

Sáng nay (21/10), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm tăng 15 đồng so với cuối tuần trước (18/10), ở mức 24.228 VND/USD, tỷ giá trần là 25.439 VND/USD và tỷ giá sàn là 23.016 VND/USD.

Kết phiên sáng 21/10, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại tăng mạnh 60 – 70 đồng ở cả 2 chiều mua – bán so với 18/10.

Vietcombank niêm yết giá USD mua vào – bán ra ở mức 25.010 0 25.400 VND/USD.

Techcombank niêm yết giá USD mua vào ở mức 25.002 VND/USD, bán ra 25.360 VND/USD.

Một số ngân hàng như Agribank, VIB, Eximbank giảm nhẹ giá USD mua vào – bán ra 10 đồng/USD mỗi chiều.

Tại các điểm thu đổi ngoại tệ tự do trên thị trường ở TP. Hà Nội, giá USD tự do tăng 120 đồng chiều mua vào và 140 đồng chiều bán ra so với cuối tuần trước; giao dịch tại 25.380 – 25.500 VND/USD.

Khối thị trường tài chính của ACB dự báo tỷ giá có thể điều chỉnh giảm về quanh vùng 25.000 - 25.100 thời điểm đầu tuần này, sau khi Ngân hàng Nhà nước phát hành tín phiếu trở lại. Động thái của nhà điều hành có thể khiến lãi suất VND liên ngân hàng nhích lên trong những ngày tới.

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần trước, chỉ số USD Index điều chỉnh giảm trở lại gần 0,3% sau khi ghi nhận chuỗi tăng điểm kéo dài liên tục kể từ đầu tháng 10 đến nay.

Tuy nhiên, xu hướng yếu đi của đồng USD dự kiến chỉ diễn ra trong ngắn hạn khi ngày càng có nhiều tín hiệu cho thấy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chỉ muốn cắt giảm lãi suất thêm 1 đợt nữa trước khi kết thúc năm 2024.

Ngoài ra, nhu cầu ngoại tệ lớn để nhập khẩu nguyên vật liệu cho mùa sản xuất phục vụ các dịp lễ lớn cuối năm cũng là yếu tố tạo áp lực ngắn hạn lên tỷ giá USD/VND.