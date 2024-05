Lào Cai gặp khó trong thu hút các dự án công nghiệp

Chiều ngày 04/5/2024 UBND tỉnh Lào Cai đã tổ chức phiên họp thường kỳ để đánh giá, tình hình kinh tế - xã hội trong tháng 4/2024, đồng thời tìm các giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong các tháng tiếp theo.

Trong tháng 4/2024, kinh tế Lào Cai phát triển ổn định, đà phục hồi tăng trưởng tương đối tốt, có nhiều điểm sáng.

Sản xuất nông nghiệp của địa phương này đạt kết quả tốt, các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản hoàn thành theo tiến độ; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 3.755 tỷ đồng, lũy kế ước đạt trên 13.622 tỷ đồng, bằng 26,1% kế hoạch năm, tăng ở cả 03 lĩnh vực: khai thác, chế biến và điện nước. Tổng lượng khách du lịch đến Lào Cai tháng 4/2024 đạt 745.018 lượt; lũy kế đạt gần 2,8 triệu lượt.

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 1.569/6.007 tỷ đồng, bằng 27% kế hoạch thực tế giao. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tính đến tháng 3/2024, tỷ lệ giải ngân của tỉnh Lào Cai đạt 21% kế hoạch, nằm trong nhóm các tỉnh, thành có tỷ lệ giải ngân cao của cả nước.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh lũy kế đến hết tháng 4/2024 ước đạt gần 2.800 tỷ đồng, bằng 21,8% dự toán UBND tỉnh giao, bằng 128% so với cùng kỳ.

Kim ngạch xuất khẩu qua các cửa khẩu tại Lào Cai tăng mạnh, tổng giá trị xuất nhập khẩu, mua bán, trao đổi hàng hoá qua các cửa khẩu trong tháng 4/2024 ước đạt 229,78 triệu USD, tăng 10,73% so với tháng 3/2024, tăng 60,66% so với cùng kỳ năm 2023. Lũy kế ước đạt 779,4 triệu USD, tăng 32,12% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 17,32% kế hoạch. Những con số này đều tăng trưởng so với cùng kỳ phản ánh nền kinh tế đang phục hồi tích cực.

Còn ở lĩnh vực văn hoá - xã hội cũng ghi nhận nhiều kết quả nổi bật ở một số ngành: Giáo dục, y tế, giảm nghèo, giải quyết việc làm, văn hoá thể thao. Hoạt động quốc phòng, an ninh tăng cường, giữ vững; hoạt động đối ngoại nhiều dấu ấn.

Tuy nhiên, Lào Cai vẫn có những khó khăn, điểm nghẽn như: Tình trạng thiếu nguyên liệu phục vụ sản xuất công nghiệp; việc thu hút các dự án công nghiệp gặp nhiều khó khăn do vướng mắc về quy hoạch. Các dự án thủy điện đã được cấp chủ trương đầu tư nhưng chưa được khởi công do vướng mắc về đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng. Ở lĩnh vực xuất nhập khẩu, giá trị kim ngạch vẫn đạt rất thấp so với kế hoạch đặt ra.

Giá cả thị trường sản phẩm chăn nuôi chưa ổn định, còn có nhiều biến động. Điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật chăn nuôi, nhận thức, ý thức chủ động phòng chống dịch bệnh, xử lý chất thải chăn nuôi, sử dụng thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi của người sản xuất còn nhiều hạn chế. Công tác triển khai xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung còn gặp nhiều khó khăn…

Ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, yêu cần tăng cường thu hút đầu tư dự án nông nghiệp, rà soát lại các dự án chế biến sâu về chăn nuôi, dược liệu, tăng cường kiểm tra công tác kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y...; chú trọng xây dựng thương hiệu cho nông sản.

Đồng thời đề nghị rà soát tháo gỡ khó khăn các dự án khoáng sản, thủy điện; sớm tháo gỡ những điểm nghẽn trong vận chuyển hàng hoá, gia tăng năng lực thông quan hàng hoá; sớm đưa các khu đất vào bán đấu giá để thu ngân sách Nhà nước. Đồng chí cũng yêu cầu quan tâm hơn nữa đến rác thải nông thôn, xử lý môi trường tại khu công nghiệp.