Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026: “Chạm về Nguyên bản” giữa mùa hè rực rỡ

Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026 diễn ra từ ngày 22/7 đến 26/7/2026, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm độc đáo và khẳng định vị thế của Đà Nẵng như một điểm đến lễ hội và sự kiện hàng đầu châu Á...

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng Tán Văn Vương, phát biểu tại lễ công bố. Ảnh Ngô Anh Văn

Chiều 8/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức công bố Lễ hội tận hưởng Đà Nẵng 2026 (Enjoy Danang Festival 2026) với chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí, ẩm thực và trải nghiệm biển, góp phần quảng bá hình ảnh Đà Nẵng là điểm đến lễ hội, sự kiện và du lịch biển.

CHUỖI HOẠT ĐỘNG ĐA DẠNG ĐẶC SẮC

Tại Chương trình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng Tán Văn Vương, cho biết trong 6 tháng đầu năm 2026, thành phố đã tổ chức nhiều sự kiện, lễ hội quy mô lớn như Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV, Lễ hội Đà Nẵng Food Tour, góp phần thu hút du khách và khẳng định vị thế của Đà Nẵng trên bản đồ du lịch sự kiện.

Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026 năm nay có quy mô lớn tại công viên Biển Đông, các bãi biển du lịch và nhiều điểm đến trên địa bàn thành phố. Lấy cảm hứng từ chủ đề du lịch năm 2026 “Đà Nẵng - Chạm về Nguyên bản”, lễ hội được xây dựng như một hành trình trải nghiệm đầy cảm xúc với thông điệp “Cảm nhận – Tận hưởng – Khám phá”.

Mở đầu cho chuỗi sự kiện là Chương trình khai mạc lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026 sẽ diễn ra vào tối 23/7/2026 tại công viên Biển Đông. Chương trình được dàn dựng như một hành trình kể chuyện bằng nghệ thuật thực cảnh, sân khấu hóa, tái hiện những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất xứ Quảng.

Một trong những điểm nhấn của lễ hội là "Không gian ẩm thực xứ Quảng", diễn ra từ 17h00 đến 22h30 hàng ngày từ 22/7 đến 26/7/2026 tại Công viên Biển Đông. Không gian này được thiết kế như một hành trình khám phá, nơi du khách không chỉ thưởng thức tinh hoa ẩm thực đặc trưng mà còn trải nghiệm, cảm nhận những giá trị văn hóa tiêu biểu gắn với làng nghề truyền thống địa phương.

Toàn cảnh buổi lễ công bố Lễ hội tận hưởng Đà Nẵng 2026. Ảnh Ngô Anh Văn

Không gian trải nghiệm "Cung đường tận hưởng biển Đà Nẵng" và "Đêm diều ánh sáng" là một hoạt động không thể bỏ qua. Được tổ chức tại bãi biển phía Bắc Công viên Biển Đông từ 18h00 đến 22h00, từ ngày 23/7 đến 26/7/2026, không gian này được thiết kế theo hướng mở với hệ thống ánh sáng nghệ thuật kết hợp các biểu tượng văn hóa biển.

Điểm nhấn của không gian là khoảng 500 cánh diều truyền thống được chế tác từ vật liệu thân thiện với môi trường, kết hợp hiệu ứng ánh sáng nghệ thuật và các tiểu cảnh tái hiện ký ức tuổi thơ, góp phần tạo nên không gian trải nghiệm, tham quan để người dân và du khách có thể cảm nhận không gian lung linh của đêm Đà Nẵng trên bãi biển...

HÒA MÌNH VÀO THIÊN NHIÊN VỚI LỐI SỐNG CÂN BẰNG, NÂNG CAO SỨC KHỎE

Song hành cùng các hoạt động văn hóa, giải trí và trải nghiệm là chuỗi hoạt động chữa lành gắn với thiên nhiên, sức khỏe và lối sống cân bằng. Trong đó, sự kiện "Thiền để chạm tĩnh lặng" được tổ chức tại chùa Linh Ứng, bán đảo Sơn Trà, với các hoạt động thiền, thưởng trà, trị liệu âm thanh...

Để cảm nhận một không gian biển buổi sớm mai đầy hứng khởi, hoạt động "Đón bình minh chạm năng lượng biển" diễn ra lúc 05h00 ngày 26/7/2026 tại công viên Biển Đông. Chương trình dự kiến thu hút khoảng 500 người tham gia với những hoạt động yoga, thiền thở, yoga chào mặt trời và giao lưu cộng đồng.

Cùng với đó, du khách sẽ trải qua mùa hè 2026 với chuỗi hành trình trải nghiệm độc bản: "Chạm vào thiên nhiên" - hành trình đi bộ khám phá vẻ đẹp hoang sơ của bán đảo Sơn Trà; "Chạm vào nguyên bản' - Chinh phục đỉnh Ngọc Linh huyền thoại, săn mây đón bình minh tại Tak Pổ; "Chạm vị Đà Nẵng" - Khám phá tinh hoa ẩm thực cùng Danang Food Tours; "Chạm vào ký ức" - Hành trình kết nối cùng di sản Mỹ Sơn, thả hồn theo dòng sông Hoài thơ mộng tại Phố cổ Hội An...

Tiếp nối hành trình, từ 23/7 - 25/7/2026, chương trình "Đón nhịp chợ cá bình minh" tại bãi biển Mân Thái, phường Sơn Trà cũng sẽ đưa du khách hòa mình vào nhịp sống của ngư dân địa phương, trải nghiệm kéo lưới, lựa chọn hải sản tươi ngon và thưởng thức bữa sáng bên biển với những món ăn đặc trưng. Đây là cơ hội hiếm có để cảm nhận một Đà Nẵng rất khác - mộc mạc, chân thật và giàu sức sống.

TIẾP THÊM NĂNG LƯỢNG, BÙNG NỔ CẢM XÚC

Không khí lễ hội tiếp tục được khuấy động với "Không gian giải trí EDM" trên biển diễn ra từ 18h00 – 22h30, ngày 22/7 - 26/7/2026 tại bãi biển Mỹ Khê. Những chương trình âm nhạc điện tử, DJ, pool party và hoạt động giải trí ven biển sẽ mang đến nguồn năng lượng trẻ trung, sôi động.

Bên cạnh đó, chuỗi chương trình nghệ thuật hàng đêm tại sân khấu chính công viên Biển Đông trong các ngày 24 và 25/7/2026 sẽ mang đến những sắc màu văn hóa đa dạng; từ không gian nghệ thuật truyền thống với các tiết mục của đồng bào Cơ Tu, Xê Đăng và nghệ thuật truyền thống Đà Nẵng đến hành trình kết nối quốc tế thông qua âm nhạc hiện đại, acoustic và DJ, tạo nên bức tranh giao thoa giữa truyền thống và hiện đại.

Một điểm nhấn mới của Lễ hội năm nay là "Hành trình số khám phá Đà Nẵng", diễn ra xuyên suốt từ ngày 22/7 - 26/7/2026. Trên các nền tảng số của du lịch Đà Nẵng, du khách sẽ tham gia 10 thử thách khám phá tại các điểm check-in, hoạt động lễ hội và các điểm đến tiêu biểu của thành phố. Sau khi hoàn thành toàn bộ hành trình, người tham gia sẽ nhận được những phần quà hấp dẫn, góp phần tạo nên trải nghiệm du lịch thông minh và tương tác cao.

Các đại biểu doanh nghiệp Du lịch tham dự Lễ công bố. Ảnh Ngô Anh Văn

Khép lại chuỗi hoạt động của Lễ hội là chương trình "Chạm lại những khoảnh khắc Đà Nẵng" diễn ra vào tối ngày 26/7/2026 tại sân khấu chính Công viên Biển Đông. Chương trình sẽ tổng hợp những hình ảnh, câu chuyện và khoảnh khắc đáng nhớ được ghi lại trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, góp phần lan tỏa những trải nghiệm của người dân và du khách.

Với chuỗi hoạt động diễn ra xuyên suốt từ bình minh đến đêm khuya, từ biển xanh đến không gian văn hóa, từ những trải nghiệm thư giãn, tái tạo năng lượng đến các hoạt động sôi động của mùa hè, Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026 sẽ mang đến cho người dân và du khách một hành trình khám phá đa sắc màu. Mỗi trải nghiệm tại lễ hội là một điểm chạm với thiên nhiên, văn hóa và con người Đà Nẵng, góp phần lan tỏa hình ảnh một thành phố năng động, giàu bản sắc.