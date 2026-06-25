Đà Nẵng: Bước chuyển mới trong chiến lược xúc tiến du lịch với Danang Storytellers

Danang Storytellers là một sáng kiến mới đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong chiến lược xúc tiến du lịch của thành phố, từ việc quảng bá điểm đến theo cách truyền thống sang xây dựng một cộng đồng sáng tạo nội dung bền vững...

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Triển khai Kế hoạch số 450/KH-SVHTTDL của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, gần một năm qua, thành phố đã đón tiếp và hỗ trợ hơn 100 KOL, KOC, travel blogger, vlogger, nhiếp ảnh gia và nhà sáng tạo nội dung trong nước và quốc tế tham gia trải nghiệm các sản phẩm du lịch, sự kiện văn hóa, lễ hội và dịch vụ đặc trưng của địa phương.

Việc Đà Nẵng thực hiện Chương trình Danang Storytellers – xây dựng thành phố của những người kể chuyện và thu hút KOL, KOC toàn cầu, không chỉ là một bước đi chiến lược trong việc quảng bá du lịch mà còn là một cách để Đà Nẵng khẳng định vị thế của mình trên bản đồ du lịch thế giới.

Bằng cách xây dựng một cộng đồng sáng tạo nội dung bền vững, Đà Nẵng đang từng bước tạo dựng một hình ảnh thành phố mở, nơi mỗi du khách, mỗi nhà sáng tạo và mỗi người dân đều có thể trở thành người kể chuyện cho thành phố.

Chia sẻ với VnEconomy, bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch ĐàNẵng, cho biết với mục tiêu thu hút những người yêu khám phá, sáng tạo và biết lưu giữ những điều bình dị nhưng đáng nhớ, Đà Nẵng đang từng bước tạo dựng một bức tranh điểm đến chân thực, đa sắc màu và giàu cảm xúc hơn.

Trong bối cảnh hơn 70% du khách lựa chọn điểm đến thông qua nội dung trên mạng xã hội, Đà Nẵng đã nhận ra rằng những câu chuyện chân thực, được kể bằng cảm xúc và trải nghiệm cá nhân, có sức mạnh lan tỏa mạnh mẽ hơn bất kỳ hình ảnh hay danh sách điểm check-in nổi tiếng nào. Chính vì vậy, Danang Storytellers ra đời như một không gian kết nối và đồng hành dành cho cộng đồng những người yêu mến thành phố, mong muốn khám phá, sáng tạo và lan tỏa những câu chuyện về Đà Nẵng trên nền tảng số.

Các You Tuber-một trong những lực lượng quảng bá hiệu quả du lịch Đà Nẵng tại Lễ hội pháo hoa quốc tế 2026. Ảnh Ngô Anh Văn

Chương trình này không chỉ dừng lại ở việc thu hút các KOL, KOC và nhà sáng tạo nội dung mà còn mở rộng đến mọi cá nhân yêu Đà Nẵng, mong muốn chia sẻ góc nhìn riêng về thành phố. Với thông điệp “Your Danang – Your Stories”, Danang Storytellers kỳ vọng mỗi hành trình khám phá, mỗi món ăn địa phương, mỗi khoảnh khắc đời thường của người dân hay mỗi sự kiện văn hóa đều có thể trở thành nguồn cảm hứng để tạo nên những câu chuyện mới mẻ và khác biệt.

Một trong những điểm nổi bật của Danang Storytellers là chính sách ghi nhận và tôn vinh những đóng góp tích cực của các KOL, KOC và nhà sáng tạo nội dung đối với công tác quảng bá điểm đến. Những nội dung đạt hiệu quả truyền thông cao sẽ được xem xét cấp chứng nhận đóng góp cho hoạt động truyền thông du lịch, được mời tham gia các sự kiện lớn, chương trình ra mắt sản phẩm du lịch mới cũng như các hoạt động vinh danh thường niên do thành phố tổ chức.

Đặc biệt, chương trình cũng khuyến khích sự tham gia của các doanh nghiệp hàng không, lưu trú, lữ hành, khu điểm du lịch, cơ sở ẩm thực, vui chơi giải trí và các đơn vị cung ứng dịch vụ đồng hành cùng chương trình. Các doanh nghiệp sẽ có cơ hội quảng bá thương hiệu, xuất hiện trong các sản phẩm truyền thông của KOL, KOC, tham gia các hoạt động xúc tiến du lịch và kết nối kinh doanh do thành phố tổ chức.

Danang Storytellers không chỉ là một chương trình quảng bá du lịch mà còn là một cầu nối để cộng đồng sáng tạo nội dung cùng khám phá, cảm nhận và lan tỏa Đà Nẵng qua nhiều góc nhìn khác nhau. Đây là một bước đi táo bạo và đầy triển vọng, hứa hẹn mang lại những giá trị bền vững cho ngành du lịch Đà Nẵng trong tương lai.