Lễ hội “Vì Hòa bình năm 2026” khai mạc ngày 4/7

Quảng Trị sẽ chào đón hàng nghìn du khách, nghệ sĩ, vận động viên và bạn bè quốc tế thông qua chuỗi sự kiện đặc sắc của Lễ hội “Vì Hòa bình năm 2026”. Từ vùng đất từng chịu nhiều đau thương bởi chiến tranh, Quảng Trị đang khẳng định vai trò là điểm đến của hòa bình và phát triển...

Toàn cảnh buổi họp báo.

Chiều 25/6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội), UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ Ngoại giao và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức họp báo công bố Lễ hội "Vì Hòa bình năm 2026".

Tham dự họp báo có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Xuân Tân, Trưởng Ban tổ chức lễ hội cùng đông đảo phóng viên, nhà báo trong nước và quốc tế.

KHẲNG ĐỊNH THÔNG ĐIỆP HÒA BÌNH TỪ VÙNG ĐẤT LỊCH SỬ

Với chủ đề “Từ ký ức đến tương lai - Quảng Trị vì Hòa bình”, lễ hội tiếp tục khẳng định vai trò của Quảng Trị - vùng đất từng chịu nhiều mất mát, đau thương trong chiến tranh nhưng đã vươn lên mạnh mẽ, trở thành biểu tượng của hòa giải, hợp tác và phát triển.

Tại họp báo, Ban Tổ chức đã giới thiệu hành trình chuyển mình của Quảng Trị từ vùng đất từng bị chiến tranh tàn phá trở thành điểm đến của kết nối và hữu nghị. Trên nền tảng những giá trị lịch sử đặc biệt, địa phương đang từng bước phát triển theo định hướng tăng trưởng xanh, bền vững và nhân văn.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, việc tổ chức Lễ hội "Vì Hòa bình năm 2026" có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức, bất ổn. Những ký ức chiến tranh không nhằm khơi lại hận thù mà trở thành bài học quý giá để nuôi dưỡng tinh thần bao dung, tăng cường đối thoại và xây dựng tương lai tốt đẹp hơn.

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Quảng Trị chủ trì buổi họp báo.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường, lễ hội không chỉ là một hoạt động văn hóa mà còn thể hiện trách nhiệm và đóng góp của Việt Nam đối với các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong việc thúc đẩy hòa bình, tăng cường hiểu biết và hợp tác giữa các dân tộc.

CHUỖI HOẠT ĐỘNG KÉO DÀI ĐẾN CUỐI NĂM 2026

Tiếp nối thành công của kỳ lễ hội đầu tiên năm 2024, Lễ hội "Vì Hòa bình năm 2026" được nâng tầm quy mô cấp quốc gia với chuỗi hoạt động diễn ra từ tháng 4 đến tháng 12.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Xuân Tân, điểm nhấn quan trọng nhất của lễ hội là chương trình khai mạc diễn ra từ 20 giờ 10 đến 21 giờ 40 ngày 4/7 tại Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, dự kiến được truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình sẽ kết hợp nghệ thuật thực cảnh với công nghệ trình diễn hiện đại, tái hiện không gian lịch sử bên dòng sông Bến Hải và cầu Hiền Lương. Nghi thức thỉnh chuông cầu nguyện hòa bình cùng màn pháo hoa nghệ thuật được kỳ vọng sẽ tạo nên những dấu ấn đặc biệt trong đêm khai mạc.

Trước đó, nhiều hoạt động mở màn đã được tổ chức thành công. Ngày hội Đạp xe Vì Hòa bình diễn ra trong hai ngày 18 và 19/4 thu hút hơn 500 vận động viên trong nước cùng hơn 40 cua-rơ quốc tế tham gia, kết nối các địa danh lịch sử như Đôi bờ Hiền Lương và Thành Cổ Quảng Trị.

Đêm nhạc Trịnh Công Sơn với chủ đề “Huyền thoại mẹ” tổ chức tối 20/6 tại Quảng trường Bảo Ninh cũng để lại nhiều cảm xúc, góp phần lan tỏa các giá trị nhân văn, tình yêu thương và trách nhiệm cộng đồng.

Ông Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, Trưởng ban Tổ chức Lễ hội phát biểu tại buổi họp báo.

Trong tháng 7, lễ hội sẽ tiếp tục với các hoạt động tri ân như Lễ Thắp nến tri ân nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và Lễ thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn vào tối 26/7.

Những tháng cuối năm sẽ diễn ra nhiều chương trình quy mô lớn như Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế, Đại nhạc hội Concert Quốc gia cùng hàng loạt hoạt động hưởng ứng như Giải chạy Marathon quốc tế Quang Tri Amazing Marathon, triển lãm tranh của danh họa Lê Bá Đảng, các hoạt động kỷ niệm 100 năm thương hiệu Cà phê Khe Sanh và nhiều sự kiện văn hóa, thể thao khác.

Đánh giá về công tác chuẩn bị, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết Bộ sẽ phối hợp chặt chẽ với tỉnh QuảngTrị để bảo đảm chất lượng chuyên môn, nghệ thuật của từng chương trình, từng bước xây dựng Lễ hội Vì Hòa bình trở thành thương hiệu văn hóa đặc sắc mang tầm quốc gia và quốc tế.

Bên cạnh ý nghĩa văn hóa, lịch sử, lễ hội còn được kỳ vọng mở ra cơ hội thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch và thu hút đầu tư. Với vị trí cửa ngõ trên Hành lang kinh tế Đông - Tây, Quảng Trị đang tận dụng sự kiện để quảng bá hình ảnh địa phương, xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp và phát huy giá trị du lịch lịch sử, tâm linh.