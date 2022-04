Việt Nam dẫn đầu trong xu hướng Blockchain

Nhiều chuyên gia và giới công nghệ Việt đã “hãnh diện” chia sẻ như vậy tại sự kiện Binance Blockchain Week diễn ra từ ngày 27 đến 30/3 tại Dubai – thành phố của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE). Sự kiện này là nơi quy tụ hàng trăm nhà sáng lập dự án, chiến lược gia, các nhà đầu tư và quỹ đầu tư trong ngành công nghiệp Blockchain, đồng thời còn quy tụ những người có sức ảnh hưởng trong ngành công nghiệp Blockchain trên toàn thế giới như Eljaboom, các diễn giả là những tên tuổi đến từ các quỹ đầu tư lớn như Robby Yung từ Animoca Brands.

Cùng đó là các nhà lãnh đạo của những công ty hàng đầu ngành công nghiệp như Monier Jalal (Certik), Lucian Todea (Elrond), Jamie Thomson (VulcanForged), Sandeep Nailwal (Polygon), Filipe Goncalves (Ankr), và những người dẫn dắt cộng đồng như Colin Goltra từ cộng đồng gamefi (chơi game và có thể kiếm được lợi nhuận) lớn nhất hiện nay YGG.

NHỮNG ĐIỂM SÁNG VỀ BLOCKCHAIN CỦA VIỆT NAM

Không khó để dẫn chứng về những điểm sáng của Việt Nam trên bản đồ Blockchain thế giới. Trong đó, đặc biệt phải kể đến là game Axie Infinity được phát triển bởi Sky Mavis - một studio game có trụ sở đặt tại TP.HCM, do CEO Nguyễn Thành Trung (sinh năm 1992) cùng 4 người khác đồng sáng lập.

"Việt Nam hoàn toàn có thể ở vị trí dẫn đầu trong ngành Blockchain toàn cầu trong tương lai với sự hỗ trợ từ Chính phủ cũng như sự tham gia của các tập đoàn lớn". Ông Trần Dinh, CEO AlphaTrue.

Axie Infinity đã trở thành một hiện tượng công nghệ toàn cầu khi thu hút hàng trăm nghìn game thủ từ khắp nơi trên thế giới. Tính tới chiều 29/3, Axie Infinity có giá trị vốn hóa của đồng AXS đạt khoảng 4 tỷ USD (theo Coinmarketcap.com), tuy vậy trước đó có thời điểm vốn hóa của đồng AXS còn vọt lên tới trên 10 tỷ USD – và thành game Blockchain đắt giá nhất mọi thời đại.

Đại diện Axie Infinity cũng góp mặt tại Binance Blockchain Week. Nhưng không chỉ game đã quá nổi tiếng này, hàng loạt các dự án khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ Blockchain khác như Thetan Arena, Coin98, Elemon… cũng gây ấn tượng mạnh và được chào đón nồng nhiệt từ game guild và cộng đồng nhà phát triển Blockchain quốc tế.

Coin98 Finance, một hệ sinh thái tài chính phi tập trung (Defi), không những nổi tiếng tại Việt Nam mà còn cả trên thế giới, tham gia với tư cách là một trong những core contributor (nhà đóng góp công nghệ lõi). Qua đó, đại diện của hệ sinh thái này mong muốn truyền tải những thông điệp đúng đắn, cái nhìn thực tế về cách mà thị trường Blockchain nói chung và mảng tài chính phi tập trung nói riêng đang phát triển.

Là một trong những dự án thành công của Việt Nam, đóng góp nhiều cho Blockchain thế giới, đại diện Coin98 Finance chia sẻ: Blockchain, Crypto hay DeFi đều đang trong giai đoạn hoàn thiện để phục vụ thị trường đại chúng. Mỗi cá nhân, tổ chức tham gia thị trường, ngoài việc tìm kiếm các khoản đầu tư đem về lợi nhuận còn có trách nhiệm đóng góp vào sự phát triển của toàn ngành. Coin98 tự hào là một trong những dự án mang quốc tịch Việt Nam được đóng góp tại Binance Blockchain Week 2022.

Đánh giá về sự phát triển của Blockchain Việt Nam, bà Lynn Hoàng, đại diện Binance Đông Nam Á, cho biết Việt Nam đứng trong top 10 thị trường của Binance trên nhiều dòng sản phẩm. Trong năm 2021, cộng đồng Blockchain Việt đã gặt hái được nhiều quả ngọt. Trong đó, nhiều dự án do người Việt xây dựng trở thành biểu tượng toàn cầu trong một số lĩnh vực. Theo bà Lynn Hoàng, trước đây, do nhiều lý do khách quan và chủ quan, Việt Nam thường đi sau thế giới trong lĩnh vực công nghệ. Nhưng giờ đây, công nghệ Blockchain đang đưa Việt Nam trở thành quốc gia dẫn đầu trong lĩnh vực mới.

ĐỂ TIẾP TỤC DẪN ĐẦU NGÀNH BLOCKCHAIN TOÀN CẦU

Tại sự kiện Binance Blockchain Week, ông Trần Đăng Hòa, Chủ tịch FPT Japan kiêm COO của Fsoft, đưa ra quan điểm rằng Blockchain không chỉ được đón nhận bởi nhà nước, các doanh nghiệp mà còn bởi các người dùng không chuyên về công nghệ như nghệ sĩ, các nhãn hàng lớn... (tạo ra NFT - các vật phẩm kỹ thuật số duy nhất có các chứng nhận về tính xác thực và quyền sở hữu được đăng ký trên chuỗi khối Blockchain – PV).

Binance Blockchain Week là nơi quy tụ hàng trăm nhà sáng lập dự án, chiến lược gia, các nhà đầutư và quỹ đầu tư trong ngành công nghiệp Blockchain - Ảnh: Thanh Trực.

Như vậy, sự phát triển chóng mặt của công nghệ Blockchain và chúng ta cần phải phát triển để thích nghi với tốc độ của công nghệ này.

Theo vị Chủ tịch FPT Japan, những quốc gia đang đi đầu trong lĩnh vực Blockchain, như Hàn Quốc năm 2022 đã đầu tư gần 190 triệu USD vào dự án Metaverse của quốc gia. Điều đó cho thấy xu hướng tất yếu của công nghệ với các doanh nghiệp nói riêng và các quốc gia nói chung.

Ở góc độ chính sách, bà Dung Nguyễn, chuyên gia cao cấp nghiên cứu và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn ưu tiên phát triển công nghệ mới và xác định công nghệ là một trong những mũi nhọn để phát triển kinh tế trong tương lai. Do vậy, Chính phủ không trì hoãn việc tiếp cận và ứng dụng công nghệ Blockchain mà đang tìm cách để đẩy nhanh việc ứng dụng và đổi mới công nghệ, đặc biệt trong lĩnh vực chuyển dịch số cho doanh nghiệp và trong điều hành Chính phủ. Tuy nhiên, bà Dung cho rằng quá trình đào tạo nguồn nhân lực và tạo lập các chính sách mới, vốn sẽ cần thời gian đầu tư dài.

Từng tham gia trực tiếp phát triển các dự án Blockchain, ông Trần Dinh, CEO AlphaTrue, cho rằng Việt Nam có một nguồn nhân lực dồi dào và một cộng đồng lớn tại thị trường Blockchain. Do đó, theo ông Dinh, Việt Nam hoàn toàn có thể ở vị trí dẫn đầu trong ngành Blockchain toàn cầu trong tương lai với sự hỗ trợ từ Chính phủ cũng như sự tham gia của các tập đoàn lớn. Đại diện Binance Đông Nam Á, bà Lynn Hoàng thì cho rằng, để ngành Blockchain Việt Nam tiếp tục giữ vững vị thế và phát triển bền vững trong tương lai, cần sự chung tay, phối hợp nhịp nhàng từ cả cộng đồng làm công nghệ, doanh nghiệp lẫn cơ quan quản lý.

Từ góc nhìn cụ thể trong lĩnh vực Gamefi (chơi game và có thể kiếm được lợi nhuận) - vốn đang là “điểm nóng nhất” của công nghệ Blockchain, CEO Thetan Arena Khánh Nguyễn, cho rằng Gamefi 1.0 đang tồn tại nhiều vấn đề lớn như thiếu các trải nghiệm DAO, tập trung quá nhiều vào Play-to-earn (chơi để kiếm tiền) nhưng thiếu những trải nghiệm giải trí là cốt lõi của game, và NFT được tạo ra chỉ dùng được trong một game duy nhất.

“Do đó tôi tin rằng Gamefi 2.0 sẽ khắc phục và cải tiến những vấn đề này với việc gia tăng người dùng bằng cách tạo ra nhiều tiện ích cho token bên ngoài game, những NFT có thể dùng trong nhiều game hay mạng NFT, game sẽ cùng mang theo niềm vui giải trí và tạo giá trị thu nhập, triển khai DAO để mở khoá tiềm năng sức mạnh của Blockchain”, CEO Thetan Arena nhận xét.