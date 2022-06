Loạt cổ phiếu đảo chiều thành công, VN-Index lại xanh

Độ rộng cải thiện đáng kể trong phiên chiều và nhiều nhóm cổ phiếu lớn đảo chiều tích cực, từ tài chính bảo hiểm, tới dầu khí, bên cạnh nhóm cổ phiếu điện mạnh sẵn từ sáng. Đến khi VCB, GAS tăng trở lại, VN-Index được đẩy bật qua tham chiếu, xóa sạch mức giảm trong ngày.

Thị trường đang cho thấy lực cầu bắt đáy giá thấp hành động khá mạnh tay, dù sức mạnh dòng tiền chưa đột biến. HoSE chiều nay giao dịch thậm chí khá đuối về thanh khoản, chỉ đạt 6.356 tỷ đồng, giảm 37% so với phiên sáng, nhưng thị trường lại đảo chiều thành công.

VN-Index kết phiên tuy chỉ tăng rất nhẹ 1,34 điểm tương đương 0,1%, nhưng cả phiên chiều là nỗ lực lấy lại độ cao. Chỉ số hồi lên chậm chạp và bắt đầu tăng tốc trong khoảng 20 phút cuối đợt khớp lệnh liên tục. Điểm số xanh cũng chỉ đến đợt ATC mới có, nhờ loạt blue-chips đảo chiều xanh.

VN30 kết phiên đã có 12 mã tăng/17 mã giảm, tốt hơn rất nhiều phiên sáng với duy nhất POW tăng giá. So với thời điểm cuối phiên sáng, gần như cả rổ đều tăng lên tốt hơn, trừ PDR và TPB tụt nhẹ, cùng NVL đứng im và dĩ nhiên cả POW khi đã kịch trần.

Những cổ phiếu biến động theo hướng tăng rất mạnh chiều nay là FPT, BVH, PLX, đều lên cao hơn so với phiên sáng trên 4%. BVH thậm chí bật lên 6,25% và đóng cửa tăng 3,7% so với tham chiếu. Tuy cải thiện kém hơn nhưng nhiều trụ tăng trên 2% chiều nay đã góp phần quan trọng đảo hướng chỉ số. CTG chốt phiên sáng còn giảm 1,84%, kết phiên tăng 0,74% tương đương tăng riêng buổi chiều là 2,6%. TCB cũng tăng gần 3% so với phiên sáng và chốt trên tham chiếu 0,42%. VCB tăng 2,92% và đóng cửa trên tham chiếu 1,63%... Ngay cả GAS, MSN, SAB... những mã lớn khác cũng đảo chiều xanh thành công. VNM, VIC, VHM, HPG, VPB cũng đóng góp theo hướng bớt giảm.

Nhóm vốn hóa lớn của VN-Index có nhiều mã đảo chiều rất ấn tượng hôm nay.

VN-Index được kéo bật lên trên tham chiếu đúng đợt ATC, có ảnh hưởng nhất định từ các cổ phiếu vốn hóa lớn, nhưng không hẳn chỉ là kéo trụ. Điểm rõ nhất là độ rộng của VN30 cải thiện rất nhiều. Đối với VN-Index, từ chỗ chỉ có nhận 382 mã giảm/74 mã tăng chuyển thành 309 mã giảm/149 mã tăng. Số mã còn giảm trên 2% cũng gọn lại từ 170 mã xuống 110 mã.

Loạt cổ phiếu kịch trần lúc đóng cửa ngoài POW, PAN, YEG, YBM từ sáng, có thêm HDG, MIG, BMI, CMX – những cổ phiếu thanh khoản rất cao và một số mã khác.

Nhờ nhịp tăng lội ngược dòng chiều nay, rất nhiều cổ phiếu ghi nhận mức biến động giá mạnh so với đáy. Thống kê riêng ở HoSE, có 130 mã đạt biên độ đảo chiều vượt 3% so với mức thấp nhất trong phiên. Khoảng 60 mã khác đảo chiều trên 2%. Như vậy nhà đầu tư có cơ hội kiếm lời trong phiên khá tốt nếu đủ dũng cảm.

Chiều nay thanh khoản lại không cao, hai sàn niêm yết chỉ giao dịch được 7.175 tỷ đồng, giảm 38% so với phiên sáng. Tuy nhiên khi cổ phiếu đảo chiều và thoát đáy thành công chứng tỏ áp lực bán cũng không quá mạnh. Dĩ nhiên độ rộng còn hẹp nghĩa là đa số cổ phiếu chỉ bớt giảm. Vì vậy những mã không thu hút được dòng tiền vẫn phục hồi thiếu chắc chắn.

Khối ngoại buổi chiều đã tăng bán ra. Chứng chỉ quỹ FUEVFVND được mua ròng thêm hơn 16 tỷ đồng nữa, nhưng vị thế chung trên HoSE cả ngày chỉ còn +153,5 tỷ đồng ròng (cuối phiên sáng là +298,3 tỷ đồng ròng). PNJ, MSN, HPG, VCB, VND được mua ròng nổi bật và đều trên 20 tỷ đồng. DCM, GAS, DXG, VHM, REE, FRT, MWG, VNM là những mã bị bán ròng từ 20 tỷ đồng trở lên.