Loạt cổ phiếu lớn lao dốc, VN-Index giảm mạnh nhất 13 phiên

Khoảng 45 phút đầu tiên của phiên chiều vẫn xuất hiện nỗ lực phục hồi nhất định ở nhóm cổ phiếu trụ. VN-Index đã leo lên sát ngưỡng tham chiếu. Đó cũng là lúc VIC hồi lên vượt tham chiếu 1-2 bước giá. Tuy nhiên từ khoảng 1h45 trở đi, đồng loạt các trụ xuất hiện một đợt bán tháo mới, ép giá giảm mạnh trở lại, kéo theo VN-Index cắm đầu đi xuống.
VIC đóng cửa giảm 4,33% so với tham chiếu, tương đương riêng chiều nay giảm thêm 1,76% so với mức chốt buổi sáng. VHM giảm riêng chiều nay khoảng 1,72%, đảo chiều qua tham chiếu và kết phiên mất 0,93%. TCB giảm thêm 1,39% nữa, chốt giảm tổng cộng 2,15%. GAS giảm thêm 1,19%, đóng cửa mất 1,43%. HPG giảm tới 1,6%, đảo chiều thành -0,69%. Chỉ riêng mức giảm mạnh của VIC, TCB, VCB, VHM đã khiến VN-Index mất hơn 21 điểm trong tổng mức giảm 31,44 điểm.
Không với các trụ, thống kê rổ VN30 chiều nay có tới 26 cổ phiếu tụt giá sâu hơn so với mức chốt buổi sáng, chỉ 3 mã có cải thiện. 3 cổ phiếu nhích giá lên đều nhỏ cả về biên độ lẫn vốn hóa. VN30-Index đóng cửa giảm 1,1% với 8 mã xanh và 22 mã đỏ, trong đó 15 mã giảm từ 1% trở lên, bao gồm toàn bộ Top 10 vốn hóa của sàn HoSE.
Ảnh hưởng của sức ép từ nhóm trụ khiến giao dịch ở phần còn lại cũng kém hơn. Độ rộng sàn HoSE cuối ngày ghi nhận 84 mã tăng và 235 mã đỏ, không thay đổi nhiều so với phiên sáng (81 mã tăng và 214 mã đỏ). Tuy nhiên mức độ giảm giá thì đã gia tăng. Cụ thể, chốt phiên sáng HoSE có 93 cổ phiếu giảm từ 1% trở lên thì đóng cửa tới 140 mã.
Áp lực bán cũng phản ánh rõ ràng lên thanh khoản. Trong 140 cổ phiếu yếu nhất có 21 cổ phiếu giao dịch vượt ngưỡng trăm tỷ đồng (phiên sáng có 8 mã). Chiếm phần lớn số này là cổ phiếu thuộc VN30 – một lần nữa xác nhận nhóm blue-chips có ảnh hưởng tiêu cực rõ nét. Thanh khoản sàn HoSE chiều nay ghi nhận tăng 25,5% so với phiên sáng trong khi diễn biến giá lại kém hơn, phản ánh nhu cầu bán ra chủ động đã mạnh lên.
Nhóm Midcap chịu tổn thương “nặng” nhất. HoSE có 74 cổ phiếu giảm quá 2% thì riêng rổ Midcap đã có 27 mã. Chỉ số đại diện rổ này chốt phiên giảm 1,42%. Những mã thanh khoản rất cao là VIX giảm 2,86%, VCI giảm 2,69%, GEX giảm 4,43%, PNJ giảm 4,12%, VSC giảm 2,16%, VPI giảm 3,35%, VND giảm 2,14%, PLX giảm 2,36%, PVD giảm 3,65%, DXG giảm 2,12%. Các cổ phiếu này đều khớp lệnh trên trăm tỷ đồng thanh khoản mỗi mã.
Ở nhóm đi ngược dòng, tình hình không thay đổi nhiều so với phiên sáng, vẫn là các đại diện cũ dù giá có suy yếu một chút. Nhóm Vin vẫn còn VPL, VRE tăng mạnh 4,65% và 1,89%. Hai cổ phiếu midcap duy nhất đáng chú ý là CII tăng 1,4% và DGW tăng 4,37%, thanh khoản cao trên trăm tỷ. Ngoài ra chỉ vài mã khác đáng kể là LPB tăng 1,33%, VTP tăng 1,75%, SSB tăng 2,29%, SZC tăng 1,76%.
Việc các cổ phiếu vốn hóa lớn suy yếu và giảm mạnh phiên này đã khiến VN-Index biến động rất lớn. Sức ép của nhóm này khiến chỉ số phải đóng cửa ở mức thấp nhất ngày và biên độ giảm sâu nhất 13 phiên. Dù vậy cũng không phải tất cả cổ phiếu cũng phải đóng cửa ở mức thấp nhất. Vẫn có dòng tiền bắt đáy yếu nâng đỡ chút ít. Thống kê có gần 100 cổ phiếu phục hồi tối thiểu 1% kể từ giá thấp nhất, tương đương 26,6% số cổ phiếu có giao dịch phiên này của VN-Index. Điểm bất lợi là hầu hết cổ phiếu trong rổ VN30 phục hồi rất ít so với giá đáy.
Quán tính hào hứng của phiên cuối tuần trước chỉ đủ đẩy VN-Index tăng thêm trong vài phút sau khi mở cửa. Áp lực bán xuất hiện khá mạnh sau đó ép cổ phiếu lùi giá hàng loạt và chỉ số chốt phiên sáng ở mức thấp nhất.
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