Loạt cổ phiếu trụ tăng bùng nổ, VN-Index “công phá” mốc 1440

Khẩu hiệu 1.500 điểm lại rộn ràng khắp nơi dù hồi suốt cả nửa đầu năm khi PYN Elite Fund “xướng lên” mốc này chẳng mấy người tin. Động lực mạnh mẽ của nhóm cổ phiếu blue-chips với sự trợ lực từ cầu ngoại đang khiến VN-Index tiến những bước dài cả chục điểm mỗi ngày thì đích đến không còn xa.

Hôm nay VN-Index tăng 14,99 điểm, nếu như GAS, BID không bị hạ độ cao trong đợt ATC thì mức tăng còn mạnh hơn nữa. Cứ đà này chỉ số chạm 1.500 điểm rất nhanh!

Chiều nay các blue-chips tăng mạnh. VN30-Index chốt phiên sáng mới tăng 0,34% so với tham chiếu, chiều nay bay cao, đóng cửa tăng 0,84%. So với cuối phiên sáng, rổ VN30 có 16 cổ phiếu tăng giá cao hơn, trong đó nhiều trụ rất xuất sắc.

VCB, MSN, NVL là những cổ phiếu biến động cực mạnh phiên chiều. Ngoài ra có thể kể tới GAS nếu như bỏ qua chút thất vọng cuối ngày. GAS là cổ phiếu có đà nhất và tăng sớm nhất. Từ khoảng 1h30 cổ phiếu này đã bắt đầu tăng tốc và đạt đỉnh lúc 2h12, trên tham chiếu tới 5,51%. Tuy nhiên đợt ATC GAS lại yếu, dù chỉ có lượng bán 55.600 cổ. Giá lại bị đánh tụt xuống 125.000 đồng, chỉ còn tăng 2,71% so với tham chiếu.

Các mã còn lại tăng ở thời điểm lệch nhau vài phút, nhưng điểm chung là đều rất nhanh. VCB bắt đầu bật mạnh từ 1h54 và đóng cửa tăng 1,87% so với tham chiếu, tức là tăng riêng chiều nay khoảng 1,03%. NVL thì từ sau 2h chiều mới đột biến nhưng lại tăng khủng khiếp: Giá từ 104.900 đồng tăng vọt lên 110.000 đồng, tức là tăng 4,86% chỉ trong 15 phút. MSN tăng muộn nhất, bùng nổ từ 2h15 tới hết đợt khớp lệnh liên tục, đã tăng 2,97%. MSN chốt phiên tăng 3,34% so với tham chiếu...

Hiệu ứng của các cổ phiếu lớn lên các chỉ số là khác nhau. GAS, VCB kéo mạnh VN-Index giúp chỉ số này lên đỉnh tăng 1,24% so với tham chiếu, VN30-Index tăng 0,94%. Đến đợt ATC một số mã có lực bán nhiều hơn, giá quay đầu lùi lại. Đáng chú ý nhất là BID bị đánh tụt giảm 0,13%. GAS phải trả lại thị trường khoảng 1,8% so với giá đỉnh....

Mặc dù không duy trì được đỉnh cao nhất ngày lúc đóng cửa nhưng mức tăng gần 14 điểm ở VN-Index vẫn là mạnh. Tốc độ tăng của chỉ số rất có quán tính do lực kéo từ nhóm blue-chips lớn đang phát huy tác dụng. Chỉ số này đỉnh điểm đã chạm tới 1440,64 điểm trước khi tụt nhẹ trở lại. Nếu sức mạnh của nhóm trụ vẫn được duy trì thì cơ hội tăng cao hơn là không cần bàn cãi. Hiện vẫn còn VIC, VHM, HPG, VNM, TCB, CTG vẫn chưa tham gia “cuộc vui”.

Blue-chips mạnh hơn đáng kể trong phiên chiều, kéo VN30-Index mạnh hơn hẳn phiên sáng.

Độ rộng sàn HoSE cuối phiên rất tốt với 295 mã tăng/138 mã giảm. Số mã đóng cửa tăng trên 1% đã lên 160 mã, so với 130 mã cuối phiên sáng. Chỉ số của nhóm Midcap tăng 0,99%, Smallcap tăng 1,16%. Cả sàn có 23 mã kịch trần, cũng nhiều hơn phiên sáng (15 mã).

Đặc biệt phiên chiều dòng vốn nước ngoài giao dịch rất mạnh. Hôm qua khối này cũng mua mạnh buổi chiều. Khối này giải ngân thêm 1.413 tỷ đồng chỉ riêng chiều nay, nâng tổng giá trị mua ở Hose lên 2.071,9 tỷ đồng. Mức ròng đạt 621,6 tỷ đồng. HPG, GAS, DXG, MSN được mua ròng trên trăm tỷ đồng. VCB, CTG, STB, VHM, KDH, MBB, GEX cũng được mua ròng rất tốt. Phía bán ròng chỉ có NLG, KBC, VRE, PAN, VNM là đáng kể. Các quỹ ETFs vẫn đang tái cơ cấu mạnh những cổ phiếu có thay đổi trên HoSE trong lần này.

Một điều khá bất ngờ là chiều nay thanh khoản lại yếu đi. Hai sàn khớp lệnh chỉ đạt 12.062 tỷ đồng, giảm 13% so với chiều hôm qua và chỉ bằng 74% so với phiên sáng. HoSE phiên chiều khớp gần 10.665 tỷ đồng và đặc biệt là VN30 chỉ giao dịch 4.778 tỷ đồng. Do chiều nay thanh khoản kém, nên cả phiên HoSE giảm hơn 3% giá trị. Giao dịch thỏa thuận cũng giảm kéo theo tổng giá trị giảm 8%.

Dù vậy chiều nay các blue-chips vẫn giành lại các vị trí thanh khoản cao. HPG vượt VND lên ngôi số 1 với 1.266,7 tỷ đồng khớp lệnh. NVL, TCB, SSI, CTG, VHM, VPB là các mã khác của Top 10 thanh khoản phiên này.