Lợi nhuận trên mỗi xe Tesla giảm 40%

Nguyên nhân chính đến từ chính sách thuế quan của Mỹ và sự giảm tốc trong nhu cầu đối với xe điện (EV).
Đặc biệt, Tesla, một trong những hãng xe điện hàng đầu, đã ghi nhận mức giảm lợi nhuận 40% tính trên mỗi xe bán được.
Tờ báo Nikkei Asia đã tiến hành phân tích lợi nhuận của 5 hãng xe lớn nhất thế giới về doanh số cùng hai hãng xe điện hàng đầu là Tesla và BYD. Phân tích dựa trên dữ liệu từ chính cách hãng xe và từ công ty dữ liệu QUICK FactSet cho thấy Tesla vẫn dẫn đầu về lợi nhuận bình quân trên mỗi xe, với 348.000 yên (tương đương 2.140 USD). Đây là năm thứ 5 liên tiếp Tesla giữ vị trí này nhưng mức lãi đã giảm mạnh so với mức 557.000 yên/xe của năm trước.
Sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các nhà sản xuất Trung Quốc và việc Mỹ chấm dứt chính sách tín dụng thuế cho xe điện đã ảnh hưởng không nhỏ đến doanh số của Tesla.
Một yếu tố khác góp phần vào sự suy giảm lợi nhuận bình quân mỗi xe của Tesla là doanh số bán tín chỉ carbon giảm mạnh, với mức giảm 40% từ 2,9 tỷ USD trong năm tài chính 2024 xuống còn 1,7 tỷ USD trong năm 2025. Sự sụt giảm này xảy ra sau khi các quy định môi trường của Mỹ được nới lỏng, khiến nhu cầu mua tín chỉ carbon của các nhà sản xuất ô tô khác giảm sút.
Toyota Motor đứng thứ hai với lợi nhuận bình quân mỗi xe đạt 341.000 yên, giảm 20% so với năm tài chính 2024. Nhu cầu đối với các dòng xe hybrid của Toyota vẫn mạnh mẽ, nhưng sự chậm lại trên thị trường xe điện đã ảnh hưởng ít nhiều đến lợi nhuận của hãng. Khoảng cách lợi nhuận mỗi xe giữa Toyota và Tesla đã thu hẹp đáng kể, từ hơn 100.000 yên trong năm 2024 xuống còn dưới 10.000 yên.
BYD, nhà sản xuất xe điện hàng đầu của Trung Quốc, đứng thứ ba. Việc Chính phủ Trung Quốc giảm các ưu đãi thuế cho xe năng lượng mới vào tháng 1 năm nay đã khiến lợi nhuận ròng của BYD giảm 55% trong quý đầu năm.
Stellantis và Ford Motor, hai hãng xe có lợi nhuận khoảng 150.000 yên mỗi xe trong năm tài chính 2024, đã chứng kiến lợi nhuận trên mỗi xe rơi xuống trạng thái âm trong năm 2025.
Nguyên nhân chính khiến mức lợi nhuận trên mỗi xe sụt giảm là các chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Thuế quan khiến lợi nhuận hoạt động hợp nhất của Toyota giảm 1,38 nghìn tỷ yên trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2026. Volkswagen và General Motors cũng đương đầu áp lực từ chi phí thuế quan.
Tại thị trường Bắc Mỹ, các nhà sản xuất ô tô gặp khó khăn trong việc đẩy chi phí thuế quan vào giá bán. Lạm phát đã khiến người tiêu dùng Mỹ nhạy cảm hơn với việc tăng giá, buộc các công ty phải tự gánh chịu các chi phí này. Các nhà sản xuất không có các mẫu xe hybrid hoặc các dòng xe đắt khách đang gặp nhiều khó khăn, vì các đại lý xe đang phải tung ra nhiều ưu đãi để thu hút khách mua xe.
Sự giảm tốc tăng trưởng doanh số xe điện do việc nới lỏng các quy định môi trường, chủ yếu ở châu Âu và Mỹ, cũng có tác động không nhỏ. Các nhà sản xuất ô tô châu Âu và Mỹ đã đầu tư lớn vào sản xuất xe điện đang phải chịu các khoản lỗ lớn từ việc ngừng hoặc cắt giảm việc phát triển các mẫu xe điện.
Dự báo cho năm tài chính 2026 không mấy khả quan, khi các gián đoạn trong mạng lưới vận tải do xung đột ở Trung Đông buộc một số nhà sản xuất ô tô phải cắt giảm sản xuất. Chi phí nguyên vật liệu tăng có khả năng gây ra trở ngại lớn đối với lợi nhuận.
Dù thuế quan tăng lên khiến chi phí nhập khẩu tăng mạnh, phần lớn các hãng ô tô vẫn chưa muốn chuyển sản xuất sang Mỹ do chi phí đầu tư lớn, chính sách thiếu ổn định và lợi thế chi phí tại các quốc gia khác..
Dù tăng mạnh từ đầu năm, chứng khoán Hàn Quốc vẫn đang được định giá ở mức thấp kỷ lục, khi lợi nhuận doanh nghiệp tăng nhanh hơn giá cổ phiếu...
Việc mở rộng sử dụng điều hòa không khí có thể giúp các thành phố ở châu Âu ứng phó với những đợt nắng nóng ngày càng khắc nghiệt, nhưng đây không phải là lời giải duy nhất. Theo các chuyên gia khí hậu, điều quan trọng hơn là xây dựng một chiến lược thích ứng tổng thể, kết hợp quy hoạch đô thị, thiết kế công trình, bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương và sử dụng năng lượng bền vững…
Giao tranh giữa Mỹ và Iran bùng phát trở lại khiến lưu lượng qua eo biển Hormuz giảm mạnh, đẩy các hãng tàu vào thế khó giữa nhu cầu nối lại hoạt động và nguy cơ bị tấn công, đồng thời làm gia tăng rủi ro đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu...
Nếu xét về tỷ lệ phần trăm, các nước Đông Âu có tốc độ sản sinh triệu phú nhanh nhất thế giới năm 2025...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Trong bối cảnh giá xăng dầu đã được điều chỉnh giảm nhưng các mặt hàng, dịch vụ khác vẫn neo ở mức cao, gây ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống người dân, Lãnh đạo Bộ Công thương khẳng định đã chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường ở trung ương và địa phương vào cuộc, rà soát lại toàn bộ các hành vi vi phạm liên quan đến thực hiện pháp luật về giá.
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
Kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991 - 2026)
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...