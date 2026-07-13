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Lợi nhuận trên mỗi xe Tesla giảm 40%

Đ Điệp Vũ

Mức lợi nhuận bình quân trên mỗi xe của 7 nhà sản xuất ô tô lớn đã sụt giảm đáng kể trong năm tài chính 2025...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Nguyên nhân chính đến từ chính sách thuế quan của Mỹ và sự giảm tốc trong nhu cầu đối với xe điện (EV).

Đặc biệt, Tesla, một trong những hãng xe điện hàng đầu, đã ghi nhận mức giảm lợi nhuận 40% tính trên mỗi xe bán được.

Tờ báo Nikkei Asia đã tiến hành phân tích lợi nhuận của 5 hãng xe lớn nhất thế giới về doanh số cùng hai hãng xe điện hàng đầu là Tesla và BYD. Phân tích dựa trên dữ liệu từ chính cách hãng xe và từ công ty dữ liệu QUICK FactSet cho thấy Tesla vẫn dẫn đầu về lợi nhuận bình quân trên mỗi xe, với 348.000 yên (tương đương 2.140 USD). Đây là năm thứ 5 liên tiếp Tesla giữ vị trí này nhưng mức lãi đã giảm mạnh so với mức 557.000 yên/xe của năm trước.

Sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các nhà sản xuất Trung Quốc và việc Mỹ chấm dứt chính sách tín dụng thuế cho xe điện đã ảnh hưởng không nhỏ đến doanh số của Tesla.

Một yếu tố khác góp phần vào sự suy giảm lợi nhuận bình quân mỗi xe của Tesla là doanh số bán tín chỉ carbon giảm mạnh, với mức giảm 40% từ 2,9 tỷ USD trong năm tài chính 2024 xuống còn 1,7 tỷ USD trong năm 2025. Sự sụt giảm này xảy ra sau khi các quy định môi trường của Mỹ được nới lỏng, khiến nhu cầu mua tín chỉ carbon của các nhà sản xuất ô tô khác giảm sút.

Toyota Motor đứng thứ hai với lợi nhuận bình quân mỗi xe đạt 341.000 yên, giảm 20% so với năm tài chính 2024. Nhu cầu đối với các dòng xe hybrid của Toyota vẫn mạnh mẽ, nhưng sự chậm lại trên thị trường xe điện đã ảnh hưởng ít nhiều đến lợi nhuận của hãng. Khoảng cách lợi nhuận mỗi xe giữa Toyota và Tesla đã thu hẹp đáng kể, từ hơn 100.000 yên trong năm 2024 xuống còn dưới 10.000 yên.

BYD, nhà sản xuất xe điện hàng đầu của Trung Quốc, đứng thứ ba. Việc Chính phủ Trung Quốc giảm các ưu đãi thuế cho xe năng lượng mới vào tháng 1 năm nay đã khiến lợi nhuận ròng của BYD giảm 55% trong quý đầu năm.

Stellantis và Ford Motor, hai hãng xe có lợi nhuận khoảng 150.000 yên mỗi xe trong năm tài chính 2024, đã chứng kiến lợi nhuận trên mỗi xe rơi xuống trạng thái âm trong năm 2025.

Nguyên nhân chính khiến mức lợi nhuận trên mỗi xe sụt giảm là các chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Thuế quan khiến lợi nhuận hoạt động hợp nhất của Toyota giảm 1,38 nghìn tỷ yên trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2026. Volkswagen và General Motors cũng đương đầu áp lực từ chi phí thuế quan.

Tại thị trường Bắc Mỹ, các nhà sản xuất ô tô gặp khó khăn trong việc đẩy chi phí thuế quan vào giá bán. Lạm phát đã khiến người tiêu dùng Mỹ nhạy cảm hơn với việc tăng giá, buộc các công ty phải tự gánh chịu các chi phí này. Các nhà sản xuất không có các mẫu xe hybrid hoặc các dòng xe đắt khách đang gặp nhiều khó khăn, vì các đại lý xe đang phải tung ra nhiều ưu đãi để thu hút khách mua xe.

Sự giảm tốc tăng trưởng doanh số xe điện do việc nới lỏng các quy định môi trường, chủ yếu ở châu Âu và Mỹ, cũng có tác động không nhỏ. Các nhà sản xuất ô tô châu Âu và Mỹ đã đầu tư lớn vào sản xuất xe điện đang phải chịu các khoản lỗ lớn từ việc ngừng hoặc cắt giảm việc phát triển các mẫu xe điện.

Dự báo cho năm tài chính 2026 không mấy khả quan, khi các gián đoạn trong mạng lưới vận tải do xung đột ở Trung Đông buộc một số nhà sản xuất ô tô phải cắt giảm sản xuất. Chi phí nguyên vật liệu tăng có khả năng gây ra trở ngại lớn đối với lợi nhuận.

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