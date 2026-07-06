Doanh số tăng 25%, Tesla có thể đã qua giai đoạn khó khăn

Theo báo cáo được Tesla công bố cách đây ít ngày, công ty đã giao được hơn 480.000 xe trong 3 tháng kết thúc vào cuối tháng 6, tăng từ mức 384.000 xe trong cùng kỳ 2025. Số lượng xe được giao tới tay khách hàng được xem là chỉ báo chính về doanh số của Tesla.
Dù Tesla không báo cáo cụ thể lượng xe được giao hàng ở từng khu vực, đã có những tín hiệu cho thấy thị trường châu Âu dẫn đầu sự phục hồi này. Dữ liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô châu Âu (ACEA) cho thấy doanh số của Tesla tại châu Âu tăng 77% trong 5 tháng đầu năm nay.
Giới phân tích nhận định sự phục hồi doanh số của Tesla tại thị trường châu Âu có thể được thúc đẩy bởi nhu cầu xe điện tăng mạnh trong bối cảnh giá xăng dầu tăng cao, các chính phủ châu Âu đưa ra nhiều chính sách khuyến khích xe điện, và người tiêu dùng giảm bớt sự bất mãn đối với việc ông Musk tham gia vào các hoạt động chính trị.
Dữ liệu của ACEA cho thấy doanh số của Tesla ở châu Âu đã giảm 38% trong năm ngoái, khi ông Musk công khai ủng hộ một số chính trị gia cực hữu ở Đức và Anh, cũng như đóng một vai trò gây tranh cãi trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump - với nỗ lực sa thải hàng nghìn công chức liên bang.
“Thị trường châu Âu đang ở trong trạng thái phục hồi đối với Tesla, sau khi hãng trải qua một năm sụt giảm doanh số tại khu vực này vì phong trào chống ông Musk”, nhà phân tích Dan Ives của công ty Wedbush Securities nhận định với trang CNN Business.
Kết quả giao hàng mới nhất của Tesla, một con số vượt kỳ vọng, cho thấy công ty có thể đang trên đà hồi phục sau 2 năm doanh số giảm liên tiếp và sau khi Mỹ cắt giảm chính sách tín dụng thuế xe điện - bước đi làm suy giảm sức hấp dẫn của ô tô điện đối với người tiêu dùng Mỹ.
Trước khi báo cáo giao hàng của Tesla được công bố, Deutsche Bank đã dự báo hãng giao được 416.000 xe trong quý 2. Các nhà phân tích của ngân hàng này nhận định doanh số trên thị trường quốc tế “đóng góp phần lớn sự tăng trưởng, trong đó nổi bật là thị trường châu Âu”.
Nhà phân tích cấp cao Seth Goldstein của công ty Morningstar cũng nhận định doanh số toàn cầu của Tesla khởi sắc là do thị phần của hãng tại thị trường châu Âu tăng. Trong một phân tích vào hôm 3/7, ông Goldstein dự báo doanh số xe điện tại khu vực này sẽ tăng trưởng trong dài hạn vì giá xe điện sẽ trở nên “mềm” hơn trong tương quan so sánh với xe chạy xăng và vì “mạng lưới trạm xạc nhanh đang được xây dựng dọc các tuyến đường cao tốc lớn và trong các thành phố trên khắp đại lục”.
Dù vậy, Tesla - cũng giống như các hãng sản xuất ô tô phương Tây khác - đang đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt từ các nhà sản xuất ô tô điện Trung Quốc. Năm ngoái, Tesla đã mất vị thế nước sản xuất ô tô điện lớn nhất thế giới vào tay BYD, một công ty Trung Quốc.
Doanh số của BYD tại thị trường châu Âu tăng 159% trong 5 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm ngoái và đang cao hơn 12% so với doanh số của Tesal tại thị trường này - theo dữ liệu của ACEA. Năm ngoái, doanh số của BYD tại châu Âu dù bết bát nhưng vẫn vượt Tesla.
Tuy nhiên, hãng xe điện có giá trị vốn hóa thị trường 1,5 nghìn tỷ USD của ông Musk còn có những tham vọng vượt xa lĩnh vực xe điện. Hãng đang đặt cược lớn vào công nghệ lái xe tự động và trí tuệ nhân tạo (AI). Mùa hè năm ngoái, Tesla đã ra mắt dịch vụ "robotaxi", một dịch vụ gọi xe sử dụng các phương tiện được trang bị công nghệ mà hãng gọi là "tự lái hoàn toàn" (FSD), tại một số thị trường nhất định.
Tesla cũng có kế hoạch sản xuất robot hình người sau khi ngừng sản xuất hai mẫu xe đắt nhất của hãng là Model S và Model X nhằm giải phóng không gian nhà máy. Tuy vậy, tiến độ triển khai dịch vụ robotaxi lại chậm hơn nhiều so với dự báo của Tesla, và các mẫu robot này hiện vẫn chưa được mở bán.
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