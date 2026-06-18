Thứ Năm, 18/06/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Luật Cạnh tranh (sửa đổi) : Cần làm rõ khái niệm "giúp sức" để tránh hiểu nhầm và lạm quyền

Đỗ Như

18/06/2026, 16:21

Cho ý kiến về dự thảo Luật Cạnh tranh (sửa đổi), Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị đề nghị làm rõ khái niệm "giúp sức" trong hành vi hạn chế cạnh tranh. Nếu không quy định rõ tiêu chí xác định yếu tố cố ý hoặc biết rõ mục đích vi phạm của doanh nghiệp được hỗ trợ, quy định này có thể làm gia tăng rủi ro pháp lý đối với các chủ thể cung cấp dịch vụ trung gian ngay tình...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Như VnEconomy đưa tin, Bộ Tư pháp đăng tải hồ sơ dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng để thẩm định.

Đáng chú ý, đối với Luật Cạnh tranh, Bộ Công thương dự kiến bổ sung các tiêu chí đánh giá sức mạnh thị trường đáng kể trên không gian số (dữ liệu, hiệu ứng mạng, người dùng, thuật toán). Bổ sung hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh/độc quyền đặc thù của nền tảng số (ưu tiên hiển thị, ép buộc sử dụng dịch vụ trong hệ sinh thái, cản trở gỡ ứng dụng cài sẵn).

Dự thảo cũng quy định hành vi “giúp sức” hoặc tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp khác thực hiện hành vi hạn chế cạnh tranh hoặc cạnh tranh không lành mạnh

CỤM TƯ "GIÚP SỨC" DỄ GÂY HIỂU NHẦM

Liên quan đến khoản 1, điều 2 (sửa đổi khoản 2, điều 8 Luật Cạnh tranh), dự thảo bổ sung hành vi “giúp sức để doanh nghiệp thực hiện hành vi hạn chế cạnh tranh bị cấm hoặc hành vi cạnh tranh không lành mạnh bị cấm”.

Tại bản tổng hợp tiếp thu, giải trình, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị cho rằng quy định này là cần thiết để lấp đầy khoảng trống pháp lý đối với các chủ thể trung gian. Tuy nhiên, cụm từ “giúp sức” mang tính định tính cao, dễ gây hiểu nhầm và lạm quyền khi áp dụng thực tế.

Nếu không có tiêu chí định lượng cụ thể, mọi tổ chức cung cấp dịch vụ hạ tầng công nghệ, đơn vị cho thuê máy chủ, hay thậm chí công ty tư vấn giải pháp kinh doanh thông thường cho doanh nghiệp vi phạm cũng có nguy cơ bị quy kết vào tội “giúp sức”. Điều này tạo ra rủi ro pháp lý, kìm hãm sự phát triển của các dịch vụ trung gian thương mại.

Do đó, đề nghị ban soạn thảo xem xét, bổ sung cụm từ “giúp sức khi có hành vi cố ý, biết rõ hoặc buộc phải biết rõ mục đích hạn chế cạnh tranh của doanh nghiệp được hỗ trợ” để bảo vệ các chủ thể cung cấp dịch vụ trung gian ngay tình.

Tương tự, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương cũng đặt ra vấn đề, phạm vi của hành vi “giúp sức” có thể bao quát nhiều hoạt động hỗ trợ, cung cấp dịch vụ hoặc thông tin trong hoạt động kinh doanh thông thường.

Do vậy đề nghị làm rõ nội hàm và dấu hiệu nhận diện của hành vi này nhằm bảo đảm tính minh bạch, khả thi của quy định. Đồng thời phân định rõ giữa hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh với các hoạt động hỗ trợ, cung cấp dịch vụ hợp pháp trong hoạt động kinh doanh.

BỔ SUNG TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH "SỨC MẠNH THỊ TRƯỜNG ĐÁNG KỂ"

Điểm mới khác là dự thảo sửa đổi, bổ sung khoản 1, điều 26 về “xác định sức mạnh thị trường đáng kể” bao gồm quy mô số lượng người bán, người mua trên nền tảng số so với các doanh nghiệp khác trên cùng thị trường liên quan; khả năng thu thập, tích lũy, kiểm soát xử lý và khai thác dữ liệu người sử dụng, dữ liệu giao dịch và dữ liệu thị trường trên nền tảng số

Theo Bộ Công thương, sức mạnh thị trường của nền tảng được quyết định bởi thị phần theo doanh thu, dữ liệu, hiệu ứng mạng và hệ sinh thái số.

Trong đó, hiệu ứng mạng đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc khuếch đại sức mạnh thị trường. Khi số lượng người dùng tăng lên, giá trị của nền tảng cũng gia tăng tương ứng, từ đó tạo ra vòng lặp tích cực khiến thị trường có xu hướng tập trung cao và khó bị thay thế.

Cùng với đó, chi phí chuyển đổi và mức độ “khóa chặt” người dùng cũng là yếu tố cần được xem xét, do người dùng thường gặp nhiều khó khăn khi chuyển sang nền tảng khác vì phụ thuộc vào dữ liệu cá nhân, mạng lưới quan hệ hoặc các dịch vụ đã tích hợp.

Một yếu tố quan trọng khác là khả năng sử dụng thuật toán, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ số để điều phối giao dịch, kiểm soát hiển thị thông tin, giá cả hoặc hành vi người dùng…

Liên quan đến vấn đề này, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai đề nghị bổ sung tiêu chí đánh giá sức mạnh thị trường đáng kể của doanh nghiệp trên thị trường số theo hướng xem xét mức độ phụ thuộc của người dùng, khách hàng hoặc đối tác kinh doanh vào nền tảng số và khả năng chuyển đổi sang nền tảng cạnh tranh.

Tách bạch “hàng giả" và "hàng kém chất lượng" để tránh hình sự hoá

09:48, 17/06/2026

Tách bạch “hàng giả

Bộ Công Thương sửa 4 luật để tháo gỡ rào cản và khơi thông nguồn lực

01:25, 04/02/2026

Bộ Công Thương sửa 4 luật để tháo gỡ rào cản và khơi thông nguồn lực

Đề xuất nhiều cơ chế ưu đãi để phát triển khu đô thị di sản văn hóa

09:31, 08/06/2026

Đề xuất nhiều cơ chế ưu đãi để phát triển khu đô thị di sản văn hóa

Từ khóa:

cạnh tranh không lành mạnh hạn chế cạnh tranh i lạm dụng vị trí thống lĩnh luật cạnh tranh

Đọc thêm

Hà Nội cắt giảm nhiều thủ tục hành chính về lao động, việc làm

Hà Nội cắt giảm nhiều thủ tục hành chính về lao động, việc làm

Sở Nội vụ Hà Nội thông báo cắt giảm, đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính và các quy định về việc làm, an toàn vệ sinh lao động. Nhiều thủ tục sẽ tạm dừng thực hiện kể từ ngày 1/7/2026 đến hết ngày 28/2/2027...

Khó phân định rạch ròi hành vi vô tình vi phạm và cố ý trục lợi bảo hiểm thất nghiệp

Khó phân định rạch ròi hành vi vô tình vi phạm và cố ý trục lợi bảo hiểm thất nghiệp

Đại diện Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội nhận định hiện rất khó để xác định rạch ròi giữa trường hợp vô tình vi phạm và cố ý trục lợi bảo hiểm thất nghiệp. Việc đánh giá phải dựa trên hồ sơ, tài liệu cũng như kết quả xác minh cụ thể của từng trường hợp...

Cảnh giác dịch vụ “đảo thẻ tín dụng”, rút tiền trái quy định qua máy POS

Cảnh giác dịch vụ “đảo thẻ tín dụng”, rút tiền trái quy định qua máy POS

Theo Công an TP Hà Nội, một số trường hợp còn tổ chức dịch vụ “đảo thẻ” chuyên nghiệp, sử dụng nhiều thẻ tín dụng khác nhau để thanh toán xoay vòng, kéo dài thời gian trả nợ và che giấu nguy cơ mất khả năng thanh toán.

Nhóm bị cáo lừa đảo hàng nghìn nhà đầu tư bị tuyên án từ 11 - 20 năm tù

Nhóm bị cáo lừa đảo hàng nghìn nhà đầu tư bị tuyên án từ 11 - 20 năm tù

Liên quan đến vụ án 1.258 nhà đầu tư sập bẫy “hệ sinh thái GMT”, tòa án đã tuyên phạt bị cáo Sỹ Anh Tuyên (Chủ tịch HĐQT Công ty GMT) mức án 20 năm tù...

Công an Hà Nội khởi tố 187 bị can trong các vụ án lừa đảo “sở hữu kỳ nghỉ”

Công an Hà Nội khởi tố 187 bị can trong các vụ án lừa đảo “sở hữu kỳ nghỉ”

Liên quan đến vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn bán gói nghỉ dưỡng, du lịch, tính đến ngày 16/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án, 187 bị can. Bước đầu xác định các đối tượng đã dùng nhiều thủ đoạn để giăng bẫy chiếm đoạt của 493 bị hại với số tiền hơn 181 tỷ đồng.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Cái được lớn nhất của báo kinh tế là khả năng kiến tạo và lan tỏa giá trị

eMagazine

Cái được lớn nhất của báo kinh tế là khả năng kiến tạo và lan tỏa giá trị

Giữ nỗi đau đáu để không ngừng sáng tạo và phát triển

eMagazine

Giữ nỗi đau đáu để không ngừng sáng tạo và phát triển

35 năm ấy biết bao nhiêu tình…

eMagazine

35 năm ấy biết bao nhiêu tình…

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

DBV khẳng định vị thế Top 10 công ty bảo hiểm uy tín năm 2026

Tài chính

2

Thị trường F&B Việt Nam: Các thương hiệu phân hóa ngày càng sâu sắc

Ẩm thực

3

Hà Tĩnh điều chỉnh quy hoạch, mở rộng Khu kinh tế Vũng Áng lên gần 73.000 ha

Dự án

4

Trung Quốc xây dựng cơ chế đánh giá tác động của AI tới thị trường việc làm

Thế giới

5

Chính quyền Tổng thống Trump chi gần 800 triệu USD để hủy thêm hợp đồng điện gió ngoài khơi

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy