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Lượng kiều hối chuyển từ Nhật Bản ra nước ngoài đạt mức kỷ lục, tương đương 6,2 tỷ USD

N Ngọc Trang

Việt Nam là nơi nhận lượng kiều hối lớn nhất từ Nhật Bản, với 288,7 tỷ yên, tương đương khoảng 1,78 tỷ USD...

Một lao động Indonesia tại tỉnh Ibaraki, phía Đông Bắc Tokyo - Ảnh: Nikkei Asia
Một lao động Indonesia tại tỉnh Ibaraki, phía Đông Bắc Tokyo - Ảnh: Nikkei Asia

Trong năm tài khóa kết thúc vào tháng 3/2026, lượng kiều hối được chuyển từ Nhật Bản ra nước ngoài đạt mức kỷ lục 1.004 nghìn tỷ yên, tương đương 6,2 tỷ USD. Đây là lần đầu tiên con số này vượt mốc 1 nghìn tỷ yên.

Lượng kiều hối tăng 11,5% so với một năm trước. Đà tăng này chủ yếu phản ánh sự gia tăng nhanh chóng của lực lượng lao động nước ngoài tại Nhật Bản.

Theo số liệu cán cân thanh toán vừa được Bộ Tài chính Nhật Bản và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) phối hợp công bố, lượng kiều hối chuyển từ Nhật ra nước ngoài hiện đã tăng gấp hơn hai lần so với 10 năm trước. Xu hướng tăng chỉ tạm thời chững lại trong hai năm 2021 và 2022 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Việt Nam là nơi nhận lượng kiều hối lớn nhất từ Nhật Bản, với 288,7 tỷ yên, tương đương khoảng 1,78 tỷ USD. Indonesia đứng thứ hai với 89,8 tỷ yên, tương đương 555 triệu USD, tiếp theo là Philippines với 67,1 tỷ yên, tương đương 414 triệu USD.

Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, tính tới cuối tháng 10/2025, nước này có 2,57 triệu lao động nước ngoài, tăng 11,7% so với một năm trước. Con số này gần gấp ba mức 900.000 người vào cùng thời điểm năm 2015.

Trong đó, lao động Việt Nam đông nhất với khoảng 600.000 người, chiếm 23,6% tổng số lao động nước ngoài tại Nhật Bản. Xếp sau là lao động Trung Quốc với 430.000 người và Philippines với 260.000 người.

Đáng chú ý, số lao động nước ngoài Tại Nhật có thị thực thuộc nhóm chuyên môn và kỹ thuật tăng 20,4%, lên 865.588 người. Trong khi đó, số thực tập sinh có kỹ năng tăng 6,1%, lên 499.394 người. Điều này cho thấy lực lượng lao động nước ngoài tại Nhật Bản không chỉ tăng về quy mô mà còn mở rộng sang các công việc có trình độ chuyên môn cao hơn.

Theo báo cáo mới nhất của Hiệp hội Dịch vụ Thanh toán Nhật Bản được công bố năm 2025, dựa trên khảo sát 1.270 người nước ngoài thực hiện từ tháng 8 đến tháng 9/2024, hơn 90% số người được hỏi chuyển tiền ra nước ngoài qua ngân hàng hoặc các công ty cung cấp dịch vụ chuyển tiền. Chỉ khoảng 2,1% chủ yếu sử dụng các kênh không chính thức, gồm chuyển tiền ngầm hoặc nhờ bạn bè, người quen chuyển hộ. Ngoài ra, 95% cho biết mục đích chính là gửi tiền về hỗ trợ gia đình.

Trong bối cảnh dân số Nhật Bản tiếp tục giảm, nước này được dự báo sẽ ngày càng phụ thuộc vào lao động nước ngoài. Do hoạt động chuyển tiền ra nước ngoài thường đi kèm với việc bán đồng yên để mua ngoại tệ, lượng kiều hối tăng có thể gây thêm sức ép giảm giá đối với đồng tiền Nhật Bản.

Đồng yên hiện ở gần mức thấp nhất so với đồng USD trong gần 40 năm. Nếu xu hướng chuyển tiền ra nước ngoài tiếp tục gia tăng, áp lực đối với đồng tiền này có thể trở nên lớn hơn.

Theo Ngân hàng Thế giới (WB), tổng lượng kiều hối cá nhân được chuyển ra nước ngoài trên toàn cầu đạt 619,2 tỷ USD trong năm 2024, năm gần nhất có số liệu đầy đủ. Mỹ là nguồn chuyển kiều hối lớn nhất, với 103,1 tỷ USD. Tại Trung Đông, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Saudi Arabia cũng nằm trong nhóm những nguồn kiều hối lớn nhất thế giới.

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