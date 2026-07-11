Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 5-11/7/2026: Trung Đông lại nóng lên, cơn sốt AI gây lo ngại

Tuần này, thị trường toàn cầu tuần qua biến động mạnh khi căng thẳng tại eo biển Hormuz đẩy giá dầu tăng...

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Đáng chú ý, tuần này, SK Hynix có màn chào sàn Nasdaq ấn tượng, trong khi Apple cam kết chi mạnh để mua chip sản xuất tại Mỹ. Bên cạnh đó, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đồng loạt cảnh báo rủi ro tăng trưởng, lạm phát và gián đoạn thương mại toàn cầu.

Dưới đây là những thông tin và sự kiện kinh tế thế giới đáng chú ý trong tuần từ ngày 5-11/7/2026 do VnEconomy điểm lại:

Rủi ro tại eo biển Hormuz tăng lên, “lệnh ngừng bắn chấm dứt”

Rủi ro hàng hải tại eo biển Hormuz tăng mạnh sau khi nhiều tàu chở dầu và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) bị tấn công trong tuần này. Trung tâm Thông tin Hàng hải Liên hợp (JMIC) đã nâng mức cảnh báo đối với tàu đi qua khu vực từ “đáng kể” lên “nghiêm trọng”, cho rằng nguy cơ xảy ra hành động thù địch có chủ đích đang ở mức cao.

Ngày thứ Sáu (10/7), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ và Iran đã nhất trí tiếp tục đàm phán, bất chấp căng thẳng quân sự leo thang gần đây. Tuy nhiên, ông tuyên bố dứt khoát rằng thỏa thuận gia hạn lệnh ngừng bắn mà hai bên đạt được vào tháng trước đã chấm dứt. Mỹ cũng gia tăng sức ép, yêu cầu Iran chấm dứt các vụ tấn công tàu thuyền tại eo biển Hormuz.

Rủi ro hàng hải tại eo biển Hormuz tăng lên mức “nghiêm trọng” sau các vụ tấn công tàu chở dầu

Thu phí eo biển Hormuz: Lập trường khó đoán của Oman

Những rủi ro kinh tế toàn cầu cần theo dõi trong nửa cuối năm 2026

Giữa sốt AI, chứng khoán Hàn Quốc bất ngờ lao dốc

Chứng khoán Hàn Quốc bất ngờ rơi vào “thị trường gấu” sau một đợt giảm kéo dài từ mức đỉnh kỷ lục ngày 19/6. Riêng trong phiên 8/7, chỉ số Kospi mất hơn 5%, khiến tổng mức giảm so với đỉnh vượt 20% - ngưỡng thường được dùng để xác định thị trường giá xuống.

Đợt điều chỉnh mạnh cho thấy rủi ro khi đà tăng của thị trường phụ thuộc quá lớn vào một số cổ phiếu liên quan đến AI, đặc biệt là Samsung Electronics và SK Hynix. Hoạt động chốt lời, tâm lý hoài nghi về quy mô chi tiêu cho AI và bất ổn toàn cầu đã thúc đẩy làn sóng bán tháo.

Tuần này, dù Samsung Electronics công bố lợi nhuận cao kỷ lục, giá cổ phiếu của hãng vẫn giảm mạnh vì nhà đầu tư lo ngại chi tiêu cho AI có thể chậm lại, kéo theo tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của các nhà sản xuất con chip suy yếu.

Đang tăng mạnh nhất thế giới, chứng khoán Hàn Quốc đột nhiên rơi vào “thị trường gấu”

Cơn sốt AI thúc đẩy làn sóng M&A và huy động vốn toàn cầu trị giá 3,2 nghìn tỷ USD

Xuất khẩu của Đài Loan tăng gần gấp rưỡi trong nửa đầu năm 2026 nhờ cơn sốt AI

Cơn sốt AI giúp vốn hóa của các nhà sản xuất chip nhớ tăng thêm hơn 4 nghìn tỷ USD

Samsung: Lợi nhuận tăng gấp 19 lần, cổ phiếu vẫn lao dốc

SK Hynix lên sàn Nasdaq

Trong bối cảnh thị trường trong nước biến động mạnh, SK Hynix tuần này niêm yết chứng khoán tại Mỹ, huy động khoảng 26,5 tỷ USD. Đây là đợt niêm yết tại Mỹ lớn nhất từ trước đến nay của một doanh nghiệp nước ngoài, vượt thương vụ 25 tỷ USD của Alibaba năm 2014. Doanh nghiệp này hiện được định giá hơn 1 nghìn tỷ USD.

SK Hynix: Từ bờ vực phá sản đến doanh nghiệp vốn hóa nghìn tỷ USD, niêm yết trên Nasdaq

Lo ngại về tăng trưởng kinh tế và lạm phát toàn cầu

Tuần này, Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) hạ dự báo tăng trưởng châu Á - Thái Bình Dương năm 2026 từ 5,1% xuống 4,9%, do chiến tranh Mỹ - Iran làm tăng giá năng lượng và gián đoạn chuỗi cung ứng.

Trong khi đó, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cảnh báo căng thẳng Trung Đông có thể đẩy lạm phát toàn cầu lên 4,7% và kéo tăng trưởng thế giới xuống 3%. Tuy nhiên, xuất khẩu công nghệ và đầu tư AI giúp một số nền kinh tế châu Á giảm bớt tác động.

ADB hạ dự báo tăng trưởng kinh tế châu Á

IMF: Căng thẳng ở Trung Đông sẽ đẩy cao áp lực lạm phát toàn cầu

Quan chức Fed lo AI gây lạm phát

5 nền kinh tế được dự báo tăng trưởng mạnh nhất châu Âu trong 5 năm tới

Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn NATO cắt đứt giao thương với Tây Ban Nha

Ngày 8/7, Tổng thống Trump kêu gọi các nước trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cắt toàn bộ giao thương và hạn chế tiếp xúc với Tây Ban Nha, do nước này chưa cam kết nâng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP vào năm 2035. Tây Ban Nha hiện chi khoảng 2,1% GDP cho quốc phòng, thấp hơn nhiều đồng minh châu Âu. Phát biểu của ông Trump làm gia tăng căng thẳng nội bộ NATO và gây sức ép lên thị trường tài chính Tây Ban Nha.

Tổng thống Trump muốn các nước NATO cắt toàn bộ giao thương với Tây Ban Nha

Lạc quan về thị trường dầu

Cơ quan Thông tin năng lượng (EIA) thuộc Bộ Năng lượng Mỹ dự báo đến cuối năm 2026, sản lượng và dòng chảy thương mại dầu toàn cầu sẽ trở lại mức trước chiến tranh Mỹ - Iran.

IEA cho rằng nguồn cung phục hồi có thể đưa thị trường về trạng thái dư cung, kéo giá dầu Brent xuống khoảng 74 USD/thùng trong quý 3 và 65 USD/thùng năm 2027. Tuy nhiên, triển vọng này đang bị đe dọa bởi căng thẳng tại eo biển Hormuz, nơi các vụ tấn công tàu và không kích tái diễn đã đẩy giá dầu tăng trở lại.

Mỹ dự báo cuối năm nay, nguồn cung dầu toàn cầu sẽ phục hồi hoàn toàn

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UAE khôi phục xuất khẩu dầu về mức trước chiến tranh Iran

Cuộc chiến sinh tồn của OPEC

OPEC+ tăng hạn ngạch sản lượng khai thác dầu

Giá dầu Nga giảm mạnh, Saudi Arabia cũng giảm giá bán

Giá dầu Urals của Nga giảm xuống bình quân 41,66 USD/thùng trong những ngày đầu tháng 7, trở lại mức trước chiến tranh Mỹ - Iran và thấp hơn một nửa so với đỉnh tháng 4.

Trong khi đó, Saudi Arabia cũng giảm 11 USD/thùng giá dầu Arab Light bán cho khách hàng châu Á trong tháng 8, mức giảm mạnh nhất ít nhất 26 năm, khi nguồn cung tăng và cạnh tranh giữa nhà sản xuất gay gắt.

Tuy nhiên, tuần này, giá dầu tăng mạnh do căng thẳng Mỹ - Iran leo thang và các vụ tấn công tàu thương mại khiến giao thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ.

Giá dầu Nga giảm về mức trước chiến tranh Mỹ - Iran

Saudi Arabia giảm mạnh giá bán, Citi dự báo giá dầu có thể giảm về 60 USD/thùng

Chứng khoán Mỹ tăng nhờ cổ phiếu Big Tech, giá dầu nhảy 5% trong tuần này

Các công ty Hy Lạp thu gần 4 tỷ USD nhờ vận chuyển dầu Nga

Nga cấm hoàn toàn xuất khẩu dầu diesel

Trung Quốc mua mạnh vàng để dự trữ

Trong tháng 6, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) mua ròng gần 15 tấn vàng, mức cao nhất trong 2 năm rưỡi và là tháng mua ròng thứ 20 liên tiếp. PBOC tranh thủ giá vàng giảm gần 12% trong tháng, có lúc xuống dưới 4.000 USD/oz, để tăng tỷ trọng vàng trong dự trữ ngoại hối. Tuần này, giá vàng thế giới giảm khoảng 1,3%, đánh dấu tuần giảm thứ năm trong sáu tuần gần đây.

Tranh thủ giá vàng giảm, Trung Quốc mua mạnh để dự trữ

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Những ngân hàng trung ương nào đang tích cực mua, bán vàng?

Khi các tài sản trú ẩn an toàn không còn vận hành như trước

Dự báo lạc quan về giá bạc

Sau khi làn sóng đầu cơ đảo chiều mạnh, giá bạc hiện ở quanh mức 60 USD/oz, thấp hơn gần 50% so với đỉnh cuối tháng 1. Tuy nhiên, nhu cầu công nghiệp đối với bạc vẫn cao, nhờ ứng dụng trong điện tử, năng lượng mặt trời, xe điện, quốc phòng và trung tâm dữ liệu AI.

Thị trường bạc được dự báo thiếu hụt nguồn cung năm thứ sáu liên tiếp trong 2026. Một số chuyên gia cho rằng giá đang tạo nền quanh 58-62 USD/oz và có thể phục hồi lên khoảng 80 USD/oz cuối năm nay, sau đó đạt 110-130 USD/oz trong năm 2027.

Giá bạc trên thị trường quốc tế có thể phục hồi, vượt đỉnh cũ vào năm 2027

Trung Quốc dẫn đầu thế giới về đăng ký bằng sáng chế công nghệ tài chính

Trung Quốc đã vượt Mỹ để dẫn đầu thế giới về đăng ký bằng sáng chế công nghệ tài chính, chiếm 38% tổng số hồ sơ trong giai đoạn 2016-2025, so với 17% của Mỹ.

Trung Quốc vượt Mỹ, dẫn đầu thế giới về đăng ký bằng sáng chế công nghệ tài chính

Chính phủ Indonesia sắp có Trung tâm Tài chính Quốc tế

Indonesia đang xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế với nhiều ưu đãi lớn, gồm miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân cho chuyên gia nước ngoài và một số loại thuế đối với nhà đầu tư. Trung tâm dự kiến tách biệt với thị trường nội địa, có quyền tự chủ tài chính, hành chính, hệ thống pháp lý, tòa án và trọng tài riêng. Bali là một địa điểm đang được cân nhắc.

Chính phủ Indonesia lên kế hoạch thành lập Trung tâm Tài chính Quốc tế

Ô tô Trung Quốc ngày càng áp đảo tại châu Âu

Ô tô Trung Quốc ngày càng mở rộng thị phần tại châu Âu dù bị áp thuế, nhờ giá cạnh tranh, danh mục sản phẩm đa dạng và khả năng thích ứng nhanh. Trong quý 1/2026, thị phần xe Trung Quốc tại châu Âu tăng lên 8,7%. Trong khi đó, ngành ô tô châu Âu gặp khó vì nhu cầu yếu, công suất dư thừa và lợi nhuận giảm.

Lý do ô tô Trung Quốc ngày càng áp đảo tại châu Âu

Nhu cầu trong nước ảm đạm, Trung Quốc đẩy mạnh xuất khẩu ôtô

Vì sao Porsche và các thương hiệu ô tô xa xỉ mất dần sức hút tại Trung Quốc?

Bị áp thuế quan cao, các hãng xe Trung Quốc vẫn vượt Nhật Bản tại châu Âu

Thương mại tại Bắc Mỹ diễn biến trái chiều

Trong tháng 5, thâm hụt thương mại hàng hóa và dịch vụ của Mỹ tăng hơn 42% lên 77,6 tỷ USD, khi nhập khẩu lập kỷ lục 395,3 tỷ USD còn xuất khẩu giảm.

Trong khi đó, Canada ghi nhận thặng dư thương mại cao nhất 4 năm, đạt 4,24 tỷ đôla Canada, nhờ xuất khẩu tăng tháng thứ tư liên tiếp. Thặng dư với Mỹ đạt 11,6 tỷ đôla Canada, dù Canada vẫn tìm cách đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.

Nhập khẩu hàng hóa của Mỹ lập kỷ lục, thâm hụt thương mại tăng vọt

Thặng dư thương mại của Canada cao nhất 4 năm

Trung Quốc đặt mua đơn hàng đậu tương Mỹ lớn nhất 7 tháng

Apple cam kết chi 30 tỷ USD mua con chip sản xuất ở Mỹ

Tuần này, Apple cam kết chi 30 tỷ USD trong 5 năm để mua khoảng 15 tỷ chip do Broadcom sản xuất tại Mỹ. Đây là khoản chi lớn nhất trong kế hoạch đầu tư 600 tỷ USD của Apple tại Mỹ, nhằm củng cố quan hệ với chính quyền Tổng thống Trump và giảm nguy cơ bị áp thuế.

Apple cam kết chi 30 tỷ USD mua con chip sản xuất ở Mỹ

Xuất hiện lo ngại về “bong bóng lợi nhuận” trên Phố Wall