Nhiều doanh nghiệp bất động sản Trung Quốc có nguy cơ vỡ nợ

Các doanh nghiệp bất động sản tư nhân Trung Quốc từng tái cơ cấu nợ đang đối mặt nguy cơ thiếu hụt thanh khoản trở lại trong năm nay, khi thị trường nhà ở nước này tiếp tục suy yếu và dòng tiền ngày càng chịu sức ép...

Một công nhân đứng bên ngoài công trường xây dựng của China Aoyuan Group tại Hồng Kông vào tháng 11/2021 - Ảnh: Reuters

China Aoyuan Group, doanh nghiệp bất động sản quy mô trung bình có trụ sở tại thành phố Quảng Châu, miền Nam Trung Quốc, đã không thanh toán được một lô trái phiếu nội địa đáo hạn ngày 30/6. Tổng số tiền gốc và lãi đến hạn là 1,83 tỷ nhân dân tệ, tương đương 269 triệu USD.

Trong hồ sơ công bố thông tin gửi Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông cùng ngày, Aoyuan cho biết công ty “sắp hoàn tất phương án tái cơ cấu nợ trong nước và đang lấy ý kiến của tất cả các bên liên quan”.

Trước đó, vào cuối tháng 3, Aoyuan cũng không thanh toán được tiền lãi của ba lô trái phiếu bằng USD. Công ty cho biết những khó khăn kéo dài trên thị trường bất động sản đã khiến dòng tiền của công ty suy giảm “nghiêm trọng hơn dự báo”.

Các vụ vỡ nợ liên tiếp xảy ra chỉ 2 năm sau khi Aoyuan hoàn tất kế hoạch tái cơ cấu hơn 6 tỷ USD nợ trái phiếu bằng USD vào năm 2024, bằng cách phát hành cổ phiếu và trái phiếu mới để hoán đổi các khoản nợ cũ.

Đầu tháng này, R&F Properties, một doanh nghiệp khác cũng có trụ sở tại Quảng Châu, thông báo công ty đặt mục tiêu hoàn tất tái cơ cấu nợ ở thị trường nước ngoài vào cuối năm 2026.

Năm 2022, R&F đạt thỏa thuận với các trái chủ về việc tái cơ cấu 4,9 tỷ USD trái phiếu, chủ yếu bằng cách kéo dài thời hạn đáo hạn. Tuy nhiên, công ty sau đó tiếp tục không thực hiện đúng hạn các nghĩa vụ thanh toán đối với số trái phiếu đã được tái cơ cấu.

R&F hiện đề xuất một số phương án thay thế, trong đó có lựa chọn chỉ hoàn trả bằng tiền mặt tương đương 5% mệnh giá trái phiếu.

Các doanh nghiệp bất động sản Trung Quốc bắt đầu triển khai làn sóng tái cơ cấu nợ sau khi thị trường nhà ở lao dốc vào năm 2021. Những thỏa thuận này được kỳ vọng sẽ giúp họ giảm áp lực tài chính và duy trì hoạt động cho đến khi thị trường phục hồi.

Tuy nhiên, lượng nhà bán ra tiếp tục giảm khiến ngày càng nhiều doanh nghiệp tái vỡ nợ trong những năm gần đây. Theo S&P Global, khoảng 22 tỷ USD trái phiếu phát hành ở thị trường nước ngoài của các doanh nghiệp bất động sản Trung Quốc sẽ đáo hạn trong năm 2026.

China Vanke, từng là một trong những doanh nghiệp bất động sản lớn nhất Trung Quốc về doanh thu, đã đạt thỏa thuận với các trái chủ để hoãn một phần nghĩa vụ thanh toán đối với 10 lô trái phiếu trong nửa đầu năm nay.

Tuần trước, Vanke dự báo lỗ ròng từ 12 tỷ đến 15 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 1,77-2,21 tỷ USD, trong nửa đầu năm. Con số này cao hơn mức lỗ 11,9 tỷ nhân dân tệ, tương đương 1,75 tỷ USD, cùng kỳ năm ngoái. Công ty cũng mới bổ nhiệm một cựu quan chức thuộc cơ quan quản lý tài chính thành phố Thâm Quyến làm chủ tịch. Quyết định này cho thấy Vanke ngày càng phụ thuộc vào nguồn tài chính từ khu vực nhà nước.

Các doanh nghiệp bất động sản quy mô nhỏ còn đối mặt sức ép lớn hơn do khó tiếp cận nguồn vốn và ít có khả năng nhận được sự hỗ trợ từ khu vực nhà nước. Trong khi đó, Bắc Kinh đến nay vẫn chưa triển khai những biện pháp đủ mạnh để vực dậy nhu cầu mua nhà, khiến triển vọng phục hồi của thị trường tiếp tục ảm đạm.

“Thực tế cho thấy kế hoạch tái cơ cấu của các doanh nghiệp bất động sản được xây dựng dựa trên những giả định quá lạc quan về khả năng phục hồi của thị trường bất động sản Trung Quốc”, bà Xiaoxi Zhang, nhà phân tích tài chính Trung Quốc tại công ty Gavekal Dragonomics, nhận định trong một báo cáo công bố tháng trước. Bà đề cập đến 4 doanh nghiệp, trong đó có Aoyuan và R&F.

Theo bà Zhang, khi xây dựng các phương án tái cơ cấu nợ, cả doanh nghiệp bất động sản lẫn chủ nợ đều đánh giá thấp mức độ kéo dài của cuộc khủng hoảng trong ngành. Doanh số, dòng tiền và giá trị tài sản đều không cải thiện như kỳ vọng, buộc nhiều doanh nghiệp phải một lần nữa trở lại bàn đàm phán.

Theo tờ báo Nikkei Asia, những dấu hiệu khó khăn mới tiếp tục xuất hiện trong ngành bất động sản Trung Quốc. Tập đoàn Zhenro Properties Group, có trụ sở tại Thượng Hải, đang chật vật thực hiện kế hoạch tái cơ cấu kể từ khi vỡ nợ trái phiếu phát hành ở nước ngoài vào năm 2022. Tuần trước, Zhenro cho biết một chủ nợ đã nộp đơn lên tòa án, yêu cầu thanh lý công ty con của tập đoàn tại Hồng Kông.

Sunac, một trong những doanh nghiệp bất động sản lớn của Trung Quốc, đã hoàn tất tái cơ cấu 9,6 tỷ USD trái phiếu phát hành ở nước ngoài vào năm ngoái. Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, công ty tiếp tục không thanh toán đúng hạn nhiều khoản vay ngân hàng và các nghĩa vụ nợ khác trong nước.

Theo hồ sơ công bố cuối tháng trước, Sunac đang “tích cực đàm phán” với các chủ nợ. Một số chủ nợ đã đồng ý gia hạn các khoản vay có tổng trị giá 1,1 tỷ nhân dân tệ.