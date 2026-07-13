Giá vàng sụt mạnh khi Mỹ và Iran căng thẳng ở eo biển Hormuz

Ngoài tình hình ở Vùng Vịnh, thị trường vàng tuần này còn có thể chịu sự chi phối từ cuộc điều trần của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh trước Quốc hội Mỹ...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Giá vàng thế giới giảm mạnh khi khởi động tuần giao dịch mới vào sáng nay (13/7) tại thị trường châu Á, do giá dầu thô leo thang khi Mỹ và Iran tiếp tục các cuộc tấn công nhằm giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Ngoài tình hình ở Vùng Vịnh, thị trường vàng tuần này còn có thể chịu sự chi phối từ cuộc điều trần của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh trước Quốc hội Mỹ.

Giá vàng giao ngay đã giảm khoảng 1,3% trong tuần trước, đánh dấu tuần giảm thứ 5 trong vòng 6 tuần trở lại đây. Mốc 4.100 USD/oz trở nên mong manh khi Mỹ và Iran mở lại các cuộc tấn công nhằm vào nhau và Tổng thống Donald Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn có thời hạn 60 ngày đã kết thúc.

Việc xung đột leo thang trở lại đẩy giá dầu thô tăng cao, làm gia tăng áp lực lạm phát toàn cầu và đặt ra khả năng các ngân hàng trung ương như Fed tăng lãi suất. Môi trường cao hơn lâu hơn là cần thiết để chống lạm phát nhưng lại làm gia tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ một tài sản không mang lãi suất như vàng.

Trao đổi với trang Kitco News, một số nhà phân tích nói rằng chính sách tiền tệ của Mỹ sẽ là rủi ro lớn nhất đối với thị trường vàng. Rủi ro này hiện hữu khi nhà đầu tư cố gắng đánh giá hướng đi của lãi suất khi ông Warsh lãnh đạo Fed, trong khi chủ trương của ông Warsh là hạn chế và tiến tới chấm dứt việc đưa ra với công chúng định hướng chính sách.

Về tình hình Trung Đông, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết quân đội Mỹ đã thực hiện thêm một đợt tấn công nhằm vào Iran vào ngày Chủ nhật, sau khi đã đánh vào 140 mục tiêu trong ngày thứ Bảy. Các cuộc tấn công này nhằm đáp trả vụ tấn công của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vào một tàu chở container đang di chuyển qua eo biển Hormuz.

Theo hãng tin nhà nước Tasnim, Iran đã đáp trả vào Chủ nhật bằng các cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở quân sự của Mỹ tại Jordan, Kuwait, Bahrain và Oman.

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin rằng IRGC đã đóng cửa eo biển Hormuz cho đến khi có thông báo mới, nhưng quân đội Mỹ đã bác bỏ thông tin này. CENTCOM khẳng định eo biển vẫn mở cửa cho "tất cả các tàu thuyền có nhu cầu di chuyển hợp pháp". Trả lời phỏng vấn chương trình "Meet the Press" của đài NBC News phát sóng vào Chủ nhật, Tổng thống Donald Trump cũng khẳng định eo biển Hormuz vẫn mở cửa. Công ty tình báo hàng hải Windward đã ghi nhận có 9 tàu thuyền di chuyển qua eo biển này trong ngày thứ Bảy.

Giá dầu thô vẫn đang tăng mạnh, nối tiếp cú tăng 5% trong tuần vừa rồi.

Lúc 6h45 sáng nay (13/7), giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 3,3% so với đóng cửa tuần trước, giao dịch ở mức 78,5 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 3,4%, giao dịch ở mức 73,8 USD/thùng.

Từ khi trở thành chủ tịch Fed, ông Warsh đã khẳng định ưu tiên chính của ông là chống lạm phát. Với cuộc chiến kéo dài ở Trung Đông đe dọa gây áp lực lạm phát cao dai dẳng, thị trường tin rằng Fed sẽ có ít nhất một lần tăng lãi suất trong năm nay, có thể ngay trong cuộc họp tháng 9.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích cũng cho rằng trong cuộc điều trần định kỳ mỗi năm hai lần, tại Ủy ban Tài chính thuộc Hạ viện, vào ngày thứ thứ Ba tuần này, quan điểm của ông Warsh có thể có một sự dịch chuyển nhất định vì giá dầu hiện đang thấp hơn nhiều so với mức cao trên 100 USD/thùng hồi tháng 5.

Trước buổi điều trần của ông Warsh, vào cùng ngày thứ Ba, Bộ Lao động Mỹ sẽ công bố báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của tháng 6. Theo dự báo, CPI tháng 6 tăng chậm lại đáng kể nhờ giá dầu giảm trong tháng.

Chiến lược gia Philip Streible của công ty Blue Line Futures cho rằng dữ liệu lạm phát yếu có thể được xem như một sự xác nhận rằng giá vàng đã lập đáy. Ông nhận định dù rủi ro giảm giá vàng vẫn còn, mức giá hiện tại là một cơ hội tốt để nhà đầu tư mua vào.

Tương tự, các chuyên gia của công ty TD Securities dự báo số liệu lạm phát tháng 6 cho thấy giá tiêu dùng tăng yếu, giúp ông Warsh có dư địa để giảm bớt quan điểm cứng rắn về chính sách tiền tệ.

Trưởng chiến lược Ole Hansen của ngân hàng Saxo Bank giữ vững quan điểm rằng Fed sẽ không tăng lãi suất trong năm nay và điều đó sẽ mang lại sự hỗ trợ cho giá vàng. “Quan điểm của tôi là áp lực lạm phát sẽ suy yếu trong những tháng tới, làm thay đổi triển vọng lãi suất”, ông nói.

Diễn biến giá vàng thế giới 10 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích có quan điểm thận trọng hơn, cho rằng giá vàng sẽ còn gặp nhiều trở ngại để tăng do thiếu chất xúc tác mạnh.

Trưởng nghiên cứu Monte Safieddine của trang Capital.com nhận định giá vàng sẽ còn bị ghìm trong trạng thái thị trường đầu cơ giá xuống (bear market) vì lợi suất thực vẫn còn cao. “Các nhà giao dịch theo đà hiện tại không muốn mua vào ở những mức giá này vì thấy thiếu xung lực tăng. Các nhà giao dịch kỹ thuật lo giá vàng sẽ còn giảm xuống dưới 4.000 USD/oz”, ông nói.

Nhà phân tích cấp cao David Morrison của công ty Trade Nation nhận định giá vàng khó tăng chừng nào thị trường còn đặt cược cao vào việc Fed tăng lãi suất trong năm nay. “Dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn CME cho thấy khả năng Fed có ít nhất một đợt tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trước cuối năm nay đang là 80%. Khả năng lãi suất tăng vào tháng 9 là 60%. Trừ phi các khả năng này giảm xuống trong mùa hè, đồng USD sẽ tiếp tục được hỗ trợ và gây áp lực giảm lên giá vàng”, ông Morrison viết trong một báo cáo.

Lúc hơn 7h sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á giảm gần 0,8% so với đóng cửa phiên thứ Sáu tại New York, giao dịch ở mức 4.089 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay giảm 1,1%, giao dịch ở mức 59,4 USD/oz.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương khoảng 130,4 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank.

Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 26.060 đồng (mua vào) và 26.470 đồng (bán ra).