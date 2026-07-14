Hãng xe lớn nhất châu Âu xác nhận kế hoạch sa thải thêm 50.000 lao động

Kế hoạch sa thải này được đưa ra trong một bản ghi nhớ nội bộ, cho thấy quyết tâm mạnh mẽ trong việc cắt giảm chi phí dù vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ hội đồng giám sát của công ty.
Theo tờ báo Financial Times, đây là lần đầu tiên ông Blume công khai đề cập đến việc cắt giảm nhân sự bổ sung, nâng tổng số lao động bị ảnh hưởng trong kế hoạch cắt giảm lên đến 100.000 người. Nếu được thực hiện, đây có thể sẽ là một trong những chương trình cắt giảm việc làm lớn nhất trong lịch sử doanh nghiệp.
Hội đồng giám sát của Volkswagen đã họp vào hôm 9/7, nhưng không đạt được sự đồng thuận về kế hoạch cắt giảm nhân sự do sự phản đối mạnh mẽ từ các thành viên đại diện công đoàn. Sau cuộc họp, công ty đã công bố kế hoạch giảm 50% dòng sản phẩm của tập đoàn, trong khi các cuộc thảo luận về việc cắt giảm nhân sự vẫn tiếp tục.
Trong biên bản ghi nhớ nội bộ nói trên, ông Blume cho biết Volkswagen đang phải đối mặt với một mức độ bất lợi khoảng 20% về chi phí quản lý so với các công ty tương đương. "Vì chi phí nhân sự chiếm một nửa chi phí quản lý này, một phép tính lý thuyết - giả sử không có thay đổi về chi phí lao động - sẽ dẫn đến việc giảm khoảng 50.000 vị trí trên toàn thế giới” để xóa bỏ bất lợi đó, vị CEO nói.
Trước đó, Volkswagen đã công bố kế hoạch cắt giảm 50.000 việc làm trong thời gian đến năm 2030 tại thương hiệu Volkswagen, Audi và bộ phận phần mềm Cariad.
CEO Blume cũng cho biết Volkswagen sẽ giảm công suất sản xuất tại châu Âu một lượng 500.000 xe để thích ứng với nhu cầu suy giảm của thị trường và có thể chấm dứt sản xuất tại 4 nhà máy ở Đức. Ông cho biết ông muốn tránh việc đóng cửa nhà máy gây tốn kém và ủng hộ việc bán các cơ sở này cho các nhà sản xuất khác như các nhà thầu quốc phòng.
Giới đầu tư đã bắt đầu đặt câu hỏi về sự thiếu chi tiết trong kế hoạch tái cấu trúc của ông Blume. Trong một báo cáo sau cuộc họp hội đồng giám sát của Volkswagen, nhà phân tích Stephen Reitman của công ty Bernstein nhận định một số nhà đầu tư coi các cuộc thảo luận mới nhất như một phiên bản lặp lại của vòng đàm phán năm 2024 - kết thúc mà không có nhà máy lớn nào của Volkswagen bị đóng cửa.
Ông Blume đã lập luận rằng mô hình kinh doanh hiện tại của Volkswagen, phụ thuộc nhiều vào việc xuất khẩu ô tô từ châu Âu ra thế giới, là không còn phù hợp vì các nhà sản xuất truyền thống đang phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng tăng từ các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng đang phải đối mặt với một cuộc chiến khó khăn để thuyết phục các thủ lĩnh công đoàn, những người có ảnh hưởng đáng kể ở cấp độ hội đồng giám sát.
Các tổ chức công đoàn đã công khai chỉ trích kế hoạch tái cơ cấu của Volkswagen và cho biết những đồn đoán về một kế hoạch cắt giảm việc làm lớn hơn nữa đã dẫn đến sự "mất mát lòng tin to lớn" giữa người lao động và lãnh đạo công ty.
Hồi cuối tháng 6, truyền thông Đức đã đưa tin Volkswagen có thể cắt giảm tới 100.000 lao động, nhưng hãng đã lên tiếng phủ nhận thông tin này.
Giá cổ phiếu Volkswagen tăng 0,65% trong phiên ngày 13/7, nhưng đã giảm gần 33% từ đầu năm đến nay.
Volkswagen, nhà sản xuất ô tô với lực lượng lao động khoảng 657.400 nhân viên tại thời điểm cuối quý 1 năm nay, đang phải đối mặt với áp lực cạnh tranh khốc liệt từ các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc như BYD. Ngoài ra, hãng cũng đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi hàng rào thuế quan ở Mỹ.
Năm 2025, Volkswagen ghi nhận doanh thu đạt 321,9 tỷ euro, ngang với mức của năm 2024, nhưng lợi nhuận hoạt động giảm 53% xuống chỉ còn 8,9 tỷ euro. Tỷ suất lợi nhuận hoạt động cũng thu hẹp còn 2,8%.
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