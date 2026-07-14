Vàng lao dốc vì giá dầu tăng bùng nổ

Đồng USD tăng giá mạnh cũng là một nguồn áp lực mất giá quan trọng đối với vàng...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Giá vàng thế giới giảm hơn 120 USD mỗi oz trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (13/7) và đã trượt khỏi mốc chủ chốt 4.000 USD/oz vào đầu giờ sáng nay (14/7), do căng thẳng ở Trung Đông đẩy cao giá dầu và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất. Đồng USD tăng giá mạnh cũng là một nguồn áp lực mất giá quan trọng đối với vàng.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York còn 4.002 USD/oz, giảm hơn 119 USD/oz so với mức chốt của tuần trước, tương đương giảm khoảng 2,9%.

Giá bạc giao ngay còn 57,79 USD/oz, giảm 2,22 USD/oz, tương đương giảm 3,7%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 8/2026 giảm 2,6%, đóng cửa ở mức 4.005,7 USD/oz.

Trong phiên, có lúc giá vàng giao ngay giảm còn 3.985 USD/oz, thấp nhất kể từ hôm 1/7.

Từ tuần trước, căng thẳng nóng lên ở Vùng Vịnh lại trở thành nguồn áp lực giảm đè nặng lên thị trường kim loại quý, sau một thời gian ngắn sức ép này giảm bớt nhờ thỏa thuận hòa bình tạm thời giữa Mỹ và Iran. Các diễn biến leo thang của cuộc chiến tranh đã khiến giá dầu thô đảo ngược xu thế giảm có từ khi Mỹ và Iran đạt thỏa thuận hòa bình tạm thời vào tháng 6.

Trong phiên ngày thứ Hai, giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London tăng gần 10%, vượt ngưỡng 83 USD/thùng. Đây là mức tăng mạnh nhất trong một phiên của giá dầu Brent kể từ tháng 5/2020.

Giá dầu bùng nổ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ tái áp dụng các biện pháp phong tỏa hải quan đối với Iran. Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cũng nói lực lượng của Mỹ sẽ bảo vệ giao thông ở eo biển Hormuz nhưng yêu cầu tàu bè nộp phí tương đương 20% giá trị hàng hóa được vận tải.

Giá dầu tăng cao làm gia tăng áp lực lạm phát toàn cầu, theo đó đẩy cao khả năng các ngân hàng trung ương như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất để chống lạm phát. Vàng là tài sản không mang lãi suất nên triển vọng lãi suất tăng gây áp lực mất giá lên vàng.

“Giá dầu đang tăng vì xung đột ở Trung Đông, dẫn tới việc Fed có thể thắt chặt chính sách tiền tệ. Đây là tin xấu đối với những tài sản không mang lãi suất như vàng. Nếu giá dầu tiếp tục tăng cao hơn, giá vàng có thể rơi về ngưỡng 3.800 USD/oz, thậm chí 3.500 USD/oz trong trường hợp hoạt động bán tháo được đẩy mạnh”, nhà phân tích Fawad Razaqzada của trang Forex.com nhận định với hãng tin Reuters.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của công ty quản lý sàn giao dịch CME Group, các nhà giao dịch trên thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng 75% Fed tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 9.

Vào ngày thứ Ba (14/7), Chủ tịch Fed Kevin Warsh sẽ có cuộc điều trần về chính sách tiền tệ đầu tiên trước Quốc hội Mỹ. Nhà đầu tư sẽ theo dõi kỹ lưỡng nội dung cuộc điều trần này để tìm kiếm những dấu hiệu về việc tăng lãi suất.

Tuần này cũng có nhiều số liệu kinh tế Mỹ quan trọng được công bố, nhất là các số liệu lạm phát. Trong đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 sẽ được công bố vào ngày thứ Ba, trước khi ông Warsh điều trần, và chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) sẽ được công bố vào ngày thứ Tư. Những số liệu này đều có thể tác động đáng kể đến kỳ vọng về lãi suất Fed, từ đó tác động đến giá vàng.

Diễn biến giá vàng thế giới 5 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Đồng USD tăng giá mạnh trong phiên đầu tuần, nhờ hưởng lợi từ khả năng Fed sắp tăng lãi suất. Chỉ số Dollar Index tăng gần 0,3%, đóng cửa ở mức 101,24 điểm.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cũng tăng theo khả năng Fed thắt chặt chính sách. Lợi suất của kỳ hạn 10 năm tăng hơn 4 điểm cơ bản, lên 4,614%.

Lợi suất của kỳ hạn 2 năm tăng hơn 6 điểm cơ bản, lên mức 4,269%. Lợi suất của kỳ hạn 30 năm tăng 3 điểm cơ bản, lên 5,101%.

Tỷ giá USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng đều không có lợi cho giá vàng.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust không có động thái mua bán ròng nào trong phiên ngày thứ Hai, giữ nguyên khối lượng nắm giữ ở mức 1.002,4 tấn vàng.

Đầu giờ phiên châu Á sáng nay, giá vàng và giá bạc tiếp tục đi xuống.

Lúc 7h15 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm hơn 0,2% so với chốt phiên Mỹ, giao dịch ở mức 3.992,5 USD/oz.

Giá bạc giao ngay giảm 0,7%, còn hơn 57,3 USD/oz.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương khoảng 127,3 triệu đồng/lượng, giảm 3,1 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.050 đồng (mua vào) và 26.460 đồng (bán ra), giảm 10 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.