Máy bay Vietnam Airlines hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Đà Nẵng do động cơ bốc khói

Ngày 27/7, đại diện Cảng vụ Hàng không miền Trung cho biết một chuyến bay của hãng hàng không Vietnam Airlines vừa phải quay đầu hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Đà Nẵng sau khi vừa cất cánh, do động cơ xuất hiện khói.

Nguyên nhân là khi chuyến bay VN7184 vừa cất cánh thì phi hành đoàn phát hiện một động cơ có nguy cơ xảy ra sự cố kỹ thuật tại động cơ số 2, có thể xuất hiện khói trong động cơ, tuy nhiên, không xảy ra hỏa hoạn.

Đại diện Cảng vụ hàng không miền Trung nhận định đây là sự cố hàng không, Cảng vụ phải lập biên bản và báo cáo Cục Hàng không Việt Nam. Việc lập tổ điều tra sẽ thuộc thẩm quyền của cục.

Máy bay Vietnam Airlines số hiệu VN7184 vừa cất cánh đã phải đáp khẩn cấp xuống sân bay Đà Nẵng trưa ngày 27/7. Ảnh: Flightradar.

Chiều cùng ngày, thông tin về sự cố trên, phía hãng hàng không Vietnam Airlines, cho biết chuyến bay VN7184 khai thác bằng tàu bay Airbus A321 cất cánh từ Đà Nẵng đi Hà Nội lúc 10h31.

"Do phát sinh cảnh báo kỹ thuật sau khi cất cánh, tổ lái quyết định cho tàu bay quay lại sân bay Đà Nẵng để kiểm tra theo quy định. Tại đây, toàn bộ hành khách được chuyển sang các chuyến bay khác cùng hành trình và khởi hành trước 13h30 cùng ngày", đại diện hãng hàng không Vietnam Airlines thông tin.

Vietnam Airlines khẳng định an toàn tuyệt đối cho hành khách và chuyến bay luôn được hãng đặt lên hàng đầu.

Để đảm bảo an toàn hàng không, tổ lái chuyến bay tuân thủ chặt chẽ quy trình khai thác, nhanh chóng chuyển hướng máy bay hạ cánh tại sân bay Đà Nẵng.

Vietnam Airlines rất lấy làm tiếc trong trường hợp phải thay đổi kế hoạch khai thác do máy bay phát sinh cảnh báo kỹ thuật để đảm bảo an toàn tuyệt đối và mong nhận được sự thông cảm của hành khách trong tình huống ngoài mong muốn này.

Tính chung nửa đầu năm, hàng không xảy ra 1 vụ tai nạn trong hoạt động bay huấn luyện, không xảy ra tai nạn trong hoạt động khai thác hàng không thương mại.

Cũng trong khoảng thời gian này, ngành hàng không nhận được 240 báo cáo an toàn bắt buộc, xảy ra 1 vụ tai nạn (hoạt động bay huấn luyện phi công cơ bản) và 60 sự cố có nguy cơ uy hiếp an toàn (4 mức C và 56 mức D), không xảy ra sự cố nghiêm trọng.