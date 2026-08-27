MBS Research: Trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn 30,9 nghìn tỷ đồng, giảm 47% trong quý 3/2026

Đà sụt giảm chủ yếu đến từ nhóm Ngân hàng, khi giá trị mua lại giảm 78,6% so với tháng trước, xuống còn 14 nghìn tỷ đồng.

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Công ty Chứng khoán MB vừa có báo cáo thị trường trái phiếu với hoạt động lãi suất trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục tăng trong tháng 7.

Theo MBS Research, quy mô phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 7 đạt 41 nghìn tỷ đồng, giảm 9,5% so với cùng kỳ và giảm 69% so với tháng 6.

Lũy kế 7 tháng đầu năm 2026, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành đạt 322.3 nghìn tỷ đồng, tăng 2,7% so với cùng kỳ; Lãi suất trái phiếu doanh nghiệp bình quân gia quyền 7 tháng đầu năm 2026 ước đạt khoảng 9,5%, tăng 140 điểm cơ bản so với đầu năm.

Đến cuối tháng 7, lợi suất TPCP kỳ hạn 10 năm tăng 1,5 điểm cơ bản so với cuối tháng 6 lên mức 4,41%/năm.

Quy mô trái phiếu doanh nghiệp phát hành giảm tốc trong tháng 7

Trong tháng 7, thị trường trái phiếu doanh nghiệp ghi nhận sự hạ nhiệt rõ nét khi tổng giá trị phát hành trong kỳ giảm mạnh 69% so với tháng trước về mức gần 41 nghìn tỷ đồng, giảm 9,5% so với cùng kỳ.

Theo MBS Research, diễn biến này diễn ra trong bối cảnh giá trị phát hành của nhóm Bất động sản giảm mạnh 92,5% so với tháng 6, đạt 5 nghìn tỷ đồng trong tháng 7.

Nhóm Ngân hàng vươn lên dẫn dắt thị trường, đóng góp 86% tổng giá trị phát hành trong tháng, nổi bật với đợt phát hành trái phiếu ra công chúng trị giá 14.7 nghìn tỷ đồng của Agribank (lãi suất 7,9%, kỳ hạn 120 tháng).

Lũy kế từ đầu năm, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành đạt gần 322.3 nghìn tỷ đồng, tăng 2,7% so với cùng kỳ và xét theo phương thức phát hành, trái phiếu riêng lẻ vẫn chiếm tỷ trọng áp đảo với 86,6% tổng giá trị phát hành, tương đương 279.1 nghìn tỷ đồng.

Ngân hàng là nhóm ngành có quy mô phát hành lớn nhất với 156 nghìn tỷ đồng, giảm 34,5% so với cùng kỳ, chiếm 48,5% tổng giá trị phát hành. Kỳ hạn bình quân tăng lên mức 5,2 năm với 48% giá trị phát hành có kỳ hạn từ 5 – 10 năm.

Nhóm Bất động sản chiếm tỷ trọng 43,8% với tổng giá trị phát hành đạt 141.1 nghìn tỷ đồng, tăng 224% so với cùng kỳ với kỳ hạn bình quân 3,3 năm.

MBS Research cho biết mặt bằng lãi suất phát hành trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục tăng lên. Riêng trong tháng 7, toàn bộ 3 đợt phát hành của nhóm Bất động sản đều ghi nhận mức lãi suất 12,5%/năm, đưa lãi suất bình quân của nhóm tăng 120 điểm cơ bản so với tháng trước. Đối với nhóm Ngân hàng, lãi suất dao động trong khoảng từ 7,9% - 10%/năm, mức cao nhất 10% thuộc về 3 lô trái phiếu do STB phát hành.

Tính chung 7 tháng đầu năm, lãi suất bình quân gia quyền toàn thị trường ước đạt khoảng 9,5%, tăng 270 điểm cơ bản so với mức 6,8% của 7 tháng đầu năm 2025. Trong đó, nhóm Ngân hàng ghi nhận mức tăng mạnh nhất với lãi suất bình quân đạt 8,5%, tăng 276 điểm cơ bản so với cùng kỳ.

Hoạt động mua lại trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 7 giảm mạnh

Giá trị trái phiếu doanh nghiệp mua lại trước hạn trong tháng 7 đạt khoảng 16.5 nghìn tỷ đồng, giảm 38,6% so với cùng kỳ, giảm 76,7% so với tháng 6), mức thấp nhất trong 4 tháng gần đây. Theo MBS, đà sụt giảm chủ yếu đến từ nhóm Ngân hàng, khi giá trị mua lại giảm 78,6% so với tháng trước, xuống còn 14 nghìn tỷ đồng.

Lũy kế 7 tháng đầu năm 2026, khoảng 168.8 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đã được mua lại trước hạn, tăng 11% so với cùng kỳ, đóng góp chủ yếu đến từ giá trị mua lại của nhóm Ngân hàng, chiếm 86,5% giá trị mua lại và tăng 49,7% so với cùng kỳ.

Ước khoảng 30.9 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn trong quý 3/2026

Theo MBS Research ước tính khoảng 30.9 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn trong quý 3/26, giảm 47% so với cùng kỳ, tập trung chủ yếu ở nhóm Bất động sản với khoảng 61%, tương đương 18.9 nghìn tỷ đồng.

Về tình hình chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán, tháng 7 ghi nhận 1 mã trái phiếu chậm trả lãi của CTCP Bông Sen.

Lũy kế đến hết tháng 7, tổng giá trị phát hành của trái phiếu đang chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán ước đạt gần 43 nghìn tỷ đồng, tương đương khoảng 3% dư nợ trái phiếu doanh nghiệp toàn thị trường.