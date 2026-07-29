MBS Research: 30,9 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn trong quý 3/2026

MBS Research cho biết quy mô phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 6 đạt 124.4 nghìn tỷ đồng, giảm 1% so với cùng kỳ và tăng 128% so với tháng 5.

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Công ty Chứng khoán MB vừa có báo cáo thị trường trái phiếu với hoạt động phát hành sôi nổi hơn trong tháng 6.

Theo MBS Research, quy mô phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 6 đạt 124.4 nghìn tỷ đồng, giảm 1% so với cùng kỳ và tăng 128% so với tháng 5. Lũy kế 6 tháng năm 2026, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành đạt 273.5 nghìn tỷ đồng, tăng 1.8% so với cùng kỳ.

MBS cũng ước tính sẽ có khoảng 30.9 nghìn tỷ trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn trong quý 3, giảm 47% so với cùng kỳ và đến cuối tháng 6, lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm tăng 7 điểm cơ bản so với cuối tháng 5 lên mức 4.4%/năm.

Hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp sôi nổi hơn trong tháng 6

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp tháng 6 diễn biến sôi động với 82 đợt phát hành có tổng giá trị đạt 124.4 nghìn tỷ đồng, tăng mạnh 128% so với tháng trước và giảm nhẹ -1% so với cùng kỳ. Qua đó, đánh dấu tháng có giá trị phát hành cao nhất trong 1 năm trở lại đây.

Đáng chú ý, động lực chính vẫn đến từ hai nhóm Ngân hàng và Bất động sản, chiếm tới 89% tổng giá trị phát hành trong tháng. Đáng chú ý, nhóm Bất động sản ghi nhận khối lượng phát hành cao kỷ lục 53.6 nghìn tỷ đồng (+265% so với cùng kỳ). Các doanh nghiệp có tổng giá trị phát hành trong tháng bao gồm: CTCP Vinhomes (21 nghìn tỷ đồng, kỳ hạn 24 – 38 tháng, lãi suất 12 - 12,5%), Công ty TNHH Hưng Phát Invest Hà Nội (9.3 nghìn tỷ, kỳ hạn 12 – 60 tháng, lãi suất 10 – 10,6%), Công ty TNHH Parkland 53 (7 nghìn tỷ, kỳ hạn 12 tháng, lãi suất 10%).

MBS cho biết nhóm Ngân hàng dù ghi nhận giá trị phát hành theo tháng cao nhất từ đầu năm đến nay, song vẫn giảm 42% so với cùng kỳ, đạt 57.2 nghìn tỷ đồng. Trong đó, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc là tổ chức phát hành lớn nhất với 13.3 nghìn tỷ đồng (kỳ hạn 24 – 72 tháng, lãi suất 8,5% - 9,2%), trên tổng kế hoạch phát hành 40 nghìn tỷ đồng nhằm bổ sung vốn cấp 2, đánh dấu sự trở lại thị trường trái phiếu doanh nghiệp sau gần 2 năm vắng bóng.

Lũy kế từ đầu năm, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành đạt gần 273.5 nghìn tỷ đồng, tăng 1.8% so với cùng kỳ. Lãi suất trái phiếu doanh nghiệp bình quân gia quyền trong 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt khoảng 9,4%, cao hơn so với mức 7,3% của năm 2025, chủ yếu do: một là, mặt bằng lãi suất huy động của các ngân hàng neo ở mức cao, khiến các tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp phải nâng lãi suất coupon để thu hút dòng tiền, và hai là, cơ cấu phát hành dịch chuyển mạnh sang nhóm Bất động sản - vốn có mặt bằng lãi suất cao hơn đáng kể so với các ngành khác.

Bất động sản là nhóm ngành có giá trị phát hành cao nhất với 123.4 nghìn tỷ đồng, tăng 197% so với cùng kỳ), chiếm 45% tổng giá trị phát hành, trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ chiếm 15,5%. Lãi suất bình quân gia quyền ở mức 10,2%, kỳ hạn bình quân 3,2 năm. Các doanh nghiệp có giá trị phát hành lớn nhất từ đầu năm đến nay gồm có: CTCP Vinhomes (36 nghìn tỷ đồng), Công ty TNHH Đầu tư Marina Center (10.2 nghìn tỷ đồng) và Công ty TNHH Hưng Phát Invest Hà Nội (9.3 nghìn tỷ đồng).

Nhóm Ngân hàng chiếm tỷ trọng 44,2% với tổng giá trị phát hành đạt 120.8 nghìn tỷ đồng (-39,4% so với cùng kỳ). Lãi suất bình quân gia quyền ở mức 8,5%/năm, kỳ hạn bình quân 4,6 năm. Các ngân hàng có giá trị phát hành lớn nhất gồm có: TCB (25 nghìn tỷ đồng), MBB (13.9 nghìn tỷ đồng) và STB (13.3 nghìn tỷ đồng).

Hoạt động mua lại trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 6 sôi động

Giá trị trái phiếu doanh nghiệp mua lại trước hạn trong tháng 6 đạt khoảng 70.6 nghìn tỷ đồng, tăng 10,8% so với cùng kỳ, mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Trong đó, nhóm Ngân hàng chiếm 94% với trị giá mua lại khoảng 66 nghìn tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ. Ngoài ra, giá trị mua lại của nhóm Năng lượng cũng tăng 2,1 lần so với cùng kỳ khi đạt hơn 2 nghìn tỷ đồng, tương đương 3% tổng giá trị mua lại trong tháng.

Lũy kế 6 tháng năm 2026, khoảng 152.2 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đã được mua lại trước hạn, tăng 21,6% so với cùng kỳ, với đóng góp chủ yếu đến từ giá trị mua lại của nhóm Ngân hàng, chiếm 87% giá trị mua lại, tăng 77% so với cùng kỳ.

Ước khoảng 30.9 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn trong quý 3/2026

MBS ước tính khoảng 30.9 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn trong quý 3/26, giảm 47% so với cùng kỳ, tập trung chủ yếu ở nhóm Bất động sản với khoảng 61%, tương đương 18.9 nghìn tỷ đồng.

Về tình hình chậm trả, tháng 6 ghi nhận 6 mã trái phiếu chậm thanh toán gốc/lãi với giá trị chậm trả khoảng 3.3 nghìn tỷ đồng. Lũy kế đến hết tháng 6, tổng giá trị phát hành của trái phiếu đang chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán ước đạt gần 38.3 nghìn tỷ đồng, tương đương khoảng 2,8% dư nợ trái phiếu doanh nghiệp toàn thị trường.