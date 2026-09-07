Những cổ phiếu sắp bị hai quỹ ETF bán mạnh

Trong kỳ tái cơ cấu tháng 9/2026, VanEck Vietnam ETF (theo dõi chỉ số MarketVector Vietnam Local) dự kiến điều chỉnh danh mục dựa trên AUM 13.658 tỷ đồng, đưa tổng số từ 55 mã về 54 mã.

Theo dự phóng của Yuanta, quỹ thêm mới SSB với tỷ trọng khởi điểm 1,85% (giá trị mua ước tính ~253 tỷ đồng), đồng thời loại bỏ FTS và CEO do không đạt tiêu chí vốn hóa free float (giá trị bán ra lần lượt khoảng 63 tỷ và 48 tỷ đồng).

Tổng giá trị mua ròng toàn danh mục ước đạt 1.063,49 tỷ đồng và bán ròng ước đạt 1.017,05 tỷ đồng, cho thấy đây chủ yếu là hoạt động cơ cấu lại tỷ trọng nội bộ. VHM và VIC tiếp tục có tỷ trọng lớn nhất, kịch trần 8,00%, theo sau là MSN (6,46%), VNM (5,47%), HPG (5,34%) và VCB (5,25%).

Bên cạnh việc thêm SSB và loại FTS, CEO, nhóm được mua ròng mạnh nhất gồm HPG (~100 tỷ đồng), MSN (~86 tỷ đồng), SSI, SBT, STB, SHB và VIX, chủ yếu tập trung ở nhóm thép, tiêu dùng, chứng khoán và ngân hàng.

Ngược lại, nhóm bị bán ròng mạnh nhất thậm chí lớn hơn cả FTS và CEO là VCK, MCH và VIC. Do quy mô mua và bán tương đương, tác động ròng lên thanh khoản thị trường chung là hạn chế. Cần lưu ý rủi ro biến động giá và thanh khoản quanh phiên ATC tại các mã thay đổi tỷ trọng lớn: SSB, VCK, MCH, VIC, FTS, CEO, HPG và MSN.

Trong khi đó, quỹ Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF (theo dõi chỉ số The STOXX Vietnam Total Market Liquid) dự kiến điều chỉnh danh mục trên AUM 10.021 tỷ đồng, đưa tổng số mã về 27 mã. Quỹ loại bỏ hoàn toàn NKG do vi phạm tiêu chí thanh khoản và không thêm mới cổ phiếu nào.

Tâm điểm đáng chú ý nhất là VIC bị hạ tỷ trọng mạnh từ 28,07% xuống trần 15,00% (giảm 13,07 điểm phần trăm, tương đương bán ròng ước tính ~1.310 tỷ đồng / 5,55 triệu cổ phiếu) do áp dụng quy tắc giới hạn tỷ trọng tối đa của bộ chỉ số. Tổng giá trị mua/bán cân bằng ở mức 1.655,03 tỷ đồng. Dù bị áp trần, VIC vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất danh mục (15,00%), theo sau là VHM (12,60%), STB (9,47%), HPG (7,84%) và FPT (7,47%).

Bên cạnh VIC là trọng tâm bán ròng lớn nhất, các mã VRE, VND, VJC, DXG cũng bị giảm tỷ trọng, cùng NKG bị thoái sạch. Nguồn vốn giải phóng từ VIC được phân bổ chủ yếu sang các nhóm như VHM, STB và FPT.

Đây là kỳ cơ cấu có mức độ dịch chuyển tỷ trọng tập trung chủ yếu vào một cổ phiếu duy nhất (VIC), khác với sự điều chỉnh phân tán đều hơn giữa nhiều mã ở các quỹ ETF khác. Cần lưu ý khả năng biến động thanh khoản quanh thời điểm cơ cấu có hiệu lực tại các cổ phiếu có mức thay đổi tỷ trọng lớn, đặc biệt VIC, VHM, STB và FPT.

Tổng hai quỹ theo dự phóng thì VHM là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất với giá trị ước tính 337,81 tỷ đồng, tương đương khoảng 4,63 triệu cổ phiếu.

STB đứng thứ hai với giá trị mua ròng dự kiến 283,58 tỷ đồng, tương đương 3,76 triệu cổ phiếu. Đáng chú ý, SSB được dự báo có nhu cầu mua tới 14,78 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 253 tỷ đồng. Đây cũng là cổ phiếu được dự kiến thêm mới vào danh mục của VanEck Vietnam ETF trong kỳ cơ cấu này.

Các cổ phiếu tiếp theo trong nhóm mua ròng mạnh gồm FPT với 239,54 tỷ đồng, MSN với 222,12 tỷ đồng, HPG với 204,36 tỷ đồng và SSI với 151,54 tỷ đồng. NVL, VNM và VIX cũng nằm trong nhóm 10 cổ phiếu được dự báo hưởng lợi từ dòng tiền tái cơ cấu, với giá trị mua ròng lần lượt là 148,80 tỷ đồng, 121,03 tỷ đồng và 118,35 tỷ đồng.

Nếu xét về khối lượng, ngoài SSB, NVL cũng là cổ phiếu có nhu cầu mua đáng chú ý với khoảng 11,37 triệu đơn vị, HPG khoảng 9,25 triệu cổ phiếu và VIX khoảng 8,37 triệu cổ phiếu. Đây có thể là những mã chịu tác động rõ hơn về cung – cầu trong giai đoạn các quỹ thực hiện cơ cấu danh mục.

Ở chiều ngược lại, VIC là cổ phiếu có quy mô bán ròng dự kiến lớn nhất và bỏ xa phần còn lại. Theo dự phóng, các quỹ ETF có thể bán ròng khoảng 6,57 triệu cổ phiếu VIC, tương ứng giá trị lên tới 1.551,74 tỷ đồng.

Con số này lớn gấp nhiều lần cổ phiếu đứng thứ hai trong danh sách bán ròng là VCK, với giá trị 266 tỷ đồng và khối lượng 8,72 triệu cổ phiếu. MCH được dự báo bị bán ròng khoảng 241 tỷ đồng, tương ứng 1,69 triệu cổ phiếu.

Các cổ phiếu khác trong nhóm bán ròng gồm VRE với 101,11 tỷ đồng, TCX với 63 tỷ đồng, FTS với 63 tỷ đồng, GEE với 52 tỷ đồng, VND với 49 tỷ đồng, CEO với 48 tỷ đồng và VJC với 36,44 tỷ đồng.

Việc VIC chiếm tỷ trọng áp đảo trong danh sách bán ròng cho thấy đây có thể là cổ phiếu đáng chú ý nhất trong kỳ tái cơ cấu lần này. Tuy nhiên, áp lực cung kỹ thuật từ ETF không đồng nghĩa hoàn toàn với triển vọng giá tiêu cực, bởi khả năng hấp thụ của dòng tiền trên thị trường còn phụ thuộc vào lực cầu từ nhà đầu tư tổ chức, nhà đầu tư cá nhân và đặc biệt là dòng vốn ngoại.