Một ngân hàng phục hồi tăng trưởng sau khi ông lớn xăng dầu thoái vốn

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2024 với thu nhập lãi thuần tăng nhẹ 15,8% so với quý 1/2024 đạt 437 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, tổng tài sản ngân hàng ghi nhận 59.715 tỷ đồng, tăng 7,6% so với cuối năm 2023; tổng nợ phải trả tăng hơn 4.000 tỷ đồng lên 54.675 tỷ đồng, chiếm phần lớn là 37.392 tỷ đồng tiền gửi của khách hàng và 15.857 tỷ đồng tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác.

Nửa đầu năm 2024, dư nợ tín dụng đạt 36.703 tỷ đồng, tăng 2,4% so với cuối năm 2023, đạt 97,8% kế hoạch 6 tháng đầu năm.

Tăng trưởng cho vay chủ yếu đến từ nhóm khách hàng doanh nghiệp, trong khi dư nợ cho vay hộ kinh doanh các nhân của ngân hàng chỉ nhích nhẹ 2%.

Ba lĩnh vực chiếm tỷ trọng dư nợ lớn nhất của ngân hàng là hoạt động dịch vụ khác (15.721 tỷ đồng), tài chính, ngân hàng bảo hiểm (4.814 tỷ đồng) và xây dựng (4.337 tỷ đồng).

Số dư nợ xấu tính đến cuối tháng 6 là 958 tỷ đồng, giảm 5% so với đầu năm, kết quả này cũng đã cải thiện so với cuối tháng 3/2024. Nhờ cho vay tăng trưởng và nợ xấu giảm, tỷ lệ nợ xấu chỉ còn 2,61%, so với 2,85% vào đầu năm hay 2,91% vào cuối quý 1/2024.

Huy động vốn thị trường 1 là 37.392 tỷ đồng, trong đó tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn chiếm 14,33%.

Tổng thu nhập hoạt động (TOI) của ngân hàng ở mức 456,2 tỷ đồng, tăng 20,8%. Chi phí hoạt động cũng nhích thêm 12,4%, đạt 201,1 tỷ đồng, chủ yếu do tăng chi phí cho nhân viên. Ban lãnh đạo PGBank cho biết trong 6 tháng đầu năm, ngân hàng đã đầu tư tuyển mới 174 nhân sự, cả nhân sự quản lý và nhân viên, góp phần bổ sung nhân lực cho cả hội sở và chi nhánh. Đồng thời, tăng cường hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực với hình thức đa dạng từ trực tiếp đến trực tuyến, nội dung đào tạo phong phú, không chỉ tập trung chuyên môn, còn chú trọng xây dựng văn hoá doanh nghiệp.

Theo báo cáo tài chính quý 2/2024, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 151,5 tỷ đồng, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận sau thuế quý 2 đạt 121,2 tỷ đồng, tăng 0,7% so với cùng kỳ và tăng 30,5% so với quý liền trước. Đây là quý tăng trưởng lợi nhuận tích cực của ngân hàng kể từ sau khi Tập đoàn Petrolimex thoái vốn tại ngân hàng vào tháng 4/2023 (loại trừ quý 2/2023).

Kết thúc nửa đầu năm, lợi nhuận trước thuế của PGBank đạt 267 tỷ đồng, hoàn thành 48% mục tiêu lợi nhuận năm 2024. Thu phí bảo lãnh đạt 29 tỷ đồng đạt 114% kế hoạch 6 tháng đầu năm.