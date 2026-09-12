Một quỹ nội giữ nhiều tiền mặt, lo sợ rủi ro từ chứng khoán toàn cầu

Đây là giai đoạn không thuận lợi cho thị trường chứng khoán toàn cầu và các kênh tài sản rủi ro...

Báo cáo cho thấy cơ cấu tài sản của quỹ tại thời điểm cuối tháng 8 cho thấy quỹ đang có tỷ trọng rất lớn ở tiền và tương đương tiền, lên tới 71,8%.

SGI Capital vừa báo cáo hiệu suất đầu tư quỹ Tăng trưởng Ballad (TBLF). Báo cáo cho thấy cơ cấu tài sản của quỹ tại thời điểm cuối tháng 8 cho thấy quỹ đang có tỷ trọng rất lớn ở tiền và tương đương tiền, lên tới 71,8%.

Trong phần tài sản được phân bổ vào cổ phiếu, hàng tiêu dùng chiếm tỷ trọng lớn nhất với 9,0%, tiếp đến là cao su với 7,2%. Vận tải chiếm 4,1%, công nghệ thông tin 3,3%, bán lẻ 2,3%, cung cấp nước 1,3% và nhóm khác 1,1%.

Cơ cấu này cho thấy quỹ hiện chưa sử dụng phần lớn tài sản để đầu tư vào cổ phiếu, mà đang duy trì một lượng tiền mặt và tài sản tương đương tiền rất lớn. Điều này cũng tạo dư địa để quỹ gia tăng tỷ trọng cổ phiếu khi xuất hiện những cơ hội đầu tư phù hợp với tiêu chí về tăng trưởng, rủi ro và mức độ hấp dẫn.

Trong danh mục cổ phiếu, DRI thuộc nhóm cao su chiếm tỷ trọng lớn nhất, ở mức 5,01% giá trị tài sản ròng (NAV).

Đứng thứ hai là TLG thuộc nhóm hàng tiêu dùng với tỷ trọng 4,83%. VIP thuộc nhóm vận tải chiếm 4,11%, trong khi FMC thuộc nhóm hàng tiêu dùng chiếm 4,12%.

Cổ phiếu FPT thuộc nhóm công nghệ thông tin chiếm 3,30% danh mục. Các vị thế tiếp theo gồm BWE với 1,27%, MWG với 2,26%, DPR với 2,24%, SIP với 1,08% và HPA với 0,02%.

Như vậy, xét trong nhóm 10 cổ phiếu được công bố, DRI là khoản đầu tư có tỷ trọng cao nhất, tiếp đến là TLG, FMC và VIP.

Trong tháng 8/2026, giá trị tài sản ròng của TBLF tăng 1,32%, thấp hơn đáng kể mức tăng 5,55% của VN-Index. Tính từ đầu năm 2026, quỹ đạt mức lợi nhuận 1,99%, trong khi VN-Index tăng 2,67%. Như vậy, hiệu suất của TBLF thấp hơn chỉ số tham chiếu khoảng 0,68 điểm phần trăm.

Nếu tính từ ngày thành lập quỹ 19/11/2021, lợi nhuận của TBLF đạt 11,79%, so với mức tăng 26,15% của VN-Index.

Diễn biến này cho thấy hiệu suất của quỹ vẫn chưa vượt được chỉ số tham chiếu trong các giai đoạn được thể hiện trong báo cáo. Đặc biệt, khoảng cách về hiệu suất kể từ ngày thành lập vẫn tương đối đáng kể.

Tại thời điểm cuối tháng 8/2026, tổng tài sản của quỹ đạt 66,51 tỷ đồng. Giá trị tài sản ròng trên mỗi chứng chỉ quỹ đạt 11.179,21 đồng.

Cập nhật về triển vọng thị trường quốc tế, SGI Capital cho rằng một lần nữa xung đột vùng Vịnh lại nóng lên khiến giá dầu thô Brent lại tiến về mốc 100USD/thùng. Sau 6 tháng chiến sự, các kho dự trữ dầu chiến lược trên toàn cầu đã giảm về mức thấp và không còn nhiều khả năng hỗ trợ giá thời gian tới.

Một yếu tố thậm chí còn quan trọng hơn là năng lực lọc dầu cũng đang chịu tổn thất lớn do chiến sự tại Trung Đông và Nga khiến chi phí lọc dầu thô ra thành phẩm như diesel, xăng, nhiên liệu bay tăng từ 20-30 USD lên mức kỷ lục 60-90 USD/thùng. Đây là khác biệt lớn giữa những cú sốc giá ngắn hạn như 2022 và bối cảnh hiện nay.

Giá xăng dầu thành phẩm cộng dồn mức tăng của cả 2 yếu tố trên tháng neo cao 6 tháng đang tạo hiệu ứng tăng giá vòng 2 rộng hơn lên các loại hàng hóa đầu vào sản xuất và tiêu dùng, kéo theo lạm phát lõi sẽ tăng trong 3-6 tháng tới trên toàn cầu.

Nhìn về tổng thể, nền kinh tế thế giới đang có những biểu hiện quá nóng cuối chu kỳ khi đầu tư công nghệ AI và hạ tầng mở rộng mạnh đẩy tăng giá các loại hàng hóa công nghiệp liên quan (chip, RAM, ổ cứng, điện). Xung đột địa chính trị toàn cầu và El Nino đồng thời đang tác động lên nguồn cung, đẩy tăng giá nhiều hàng hóa và nông sản. Chỉ số ISM Prices Paid của Mỹ và PPI Trung Quốc, công xưởng sản xuất giá rẻ của thế giới, đều đã tăng mạnh trở lại và sẽ truyền dẫn đà tăng giá đầu vào này theo dòng hàng hóa ra nền kinh tế toàn cầu trong những tháng tới.

Thị trường đánh giá FED có khả năng sẽ nâng lãi suất từ 2 - 3 lần trong 6 tháng tới để kiềm chế khả năng lan rộng của vòng xoáy lạm phát và kỳ vọng lạm phát. Nhiều Ngân hàng Trung ương đã và đang chủ động nâng lãi suất trước FED để duy trì lãi suất thực dương và củng cố sự ổn định của đồng nội tệ.

Mặt bằng lãi suất toàn cầu đã bước vào xu hướng tăng mới với khả năng kéo dài tới giữa 2027, đẩy mặt bằng chi phí vốn và tác động trực tiếp đến những quốc gia và doanh nghiệp có tỷ lệ vay nợ cao, đồng thời gây áp lực lên các kênh tài sản tài chính.

Lần tăng lãi suất 2022-2023 của FED và các NHTW chưa có nhiều hiệu ứng lên chi phí vốn thực bởi các thành phần kinh tế đã kịp chốt cố định nhiều khoản vay dài hạn ở mức lãi suất rất thấp. Lần tăng lãi suất này sau 5 năm đang trùng hợp với thời gian đáo hạn của nhiều khoản vay cũ nên tác động thực tế sẽ lớn hơn.

Các thị trường chứng khoán Mỹ và toàn cầu vẫn đang diễn biến khá bình ổn trước đợt tăng của giá dầu và lãi suất gần đây nhờ vào đà tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng giúp duy trì niềm tin của nhà đầu tư. Tuy vậy, tốc độ tăng trưởng sẽ chậm dần lại vào 2027 trong khi định giá của S&P 500 vẫn ờ vùng đắt với P/E 25-26 lần.

Thống kê lịch sử cũng cho thấy, những tháng trước bầu cử giữa nhiệm kỳ là giai đoạn thị trường chứng khoán Mỹ có diễn biến thận trọng nhất, với mức điều chỉnh giảm trung bình 10-15% do những lo ngại về bất ổn chính sách. Nhìn chung, đây là giai đoạn không thuận lợi cho thị trường chứng khoán toàn cầu và các kênh tài sản rủi ro.

Về mặt điểm số, VN-Index đã tăng trở lại sát vùng đỉnh đón chào sự kiện nâng hạng trong tháng 9 này. Lịch sử cho thấy, các thị trường chứng khoán thường tích cực 6-12 tháng trước thời điểm này và chịu áp lực chốt lời và điều chỉnh trong 3-6 tháng sau đó.

Cộng hưởng với áp lực tăng lãi suất và lạm phát toàn cầu, rủi ro thuế quan từ Mỹ và nhu cầu thanh khoản thường căng thẳng hơn về cuối năm, các tháng tới sẽ là thử thách quan trọng với thị trường chứng khoán Việt Nam.

Thông thường trong các giai đoạn có căng thẳng thanh khoản, thị trường sẽ xảy ra nhịp bán chung giảm đồng pha bất kể tốt xấu để hạ mạnh tỷ lệ margin chung trước khi có nhịp phục hồi và phân hóa.

Bối cảnh hiện nay đang hội tụ điều kiện cần với nhiều yếu tố rủi ro cộng hưởng cả trong nội tại (dư nợ cao ở cả kênh bất động sản và chứng khoán trong xu hướng lãi suất tăng) và môi trường quốc tế, có thể kích hoạt xu hướng giảm và vòng xoáy hạ đòn bẩy trên diện rộng, mở ra cơ hội đầu tư những doanh nghiệp tốt nhất với định giá rẻ nhất trong nhiều năm.

"Điều kiện đủ là chúng ta phải đủ kiên nhẫn và luôn chuẩn bị sẵn sàng sức mua", SGI Capital nhấn mạnh.