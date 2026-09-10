Khối ngoại và tự doanh "quay xe" mua ròng

Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 401,2 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 283,0 tỷ đồng.

Vấn đề của thị trường hiện tại là không có dòng tiền để kéo cổ phiếu lên, nếu có thì sức mạnh tập trung hết ở cổ VIC. Do đó, diễn biến thị trường đều do một mình cổ phiếu này lèo lái, quyết định: VIC lên, chỉ số lên và ngược lại.

Phiên giao dịch hôm nay, sự buông lỏng ở cổ phiếu VIC đã khiến chỉ số giằng co mệt mỏi. VN-Index kéo lên, giật xuống liên tục, có lúc mất tới 15 điểm nhưng đóng cửa vẫn tăng nhẹ 2 điểm, tiến lại vùng giá 1.829,23 điểm. Độ rộng mỗi ngày xấu đi một chút, hôm nay có 132 mã tăng trên 163 mã giảm điểm.

Dòng tiền không nhiều nên co kéo liên tục giữa các cổ phiếu. Hôm nay đến lượt VHM cứu thị trường khi tăng 1,39%, trở thành cổ phiếu đóng góp nhiều điểm nhất cho VN-Index, với mức đóng góp 1,69 điểm. Ngoài ra, còn có các cổ phiếu khác cũng lội ngược dòng xuất sắc như FPT, VCB, STB, MWG, SSB, VPI và VPB.

Riêng VIC hôm nay giữ chân ở vùng giá tham chiếu, cùng nhiều cổ phiếu khác cũng được kéo về tham chiếu như TCB, LPB, SHB, VIB, MCH, KDH... Cả thị trường có tới gần 90 cổ phiếu được kéo về tham chiếu, cho thấy nỗ lực giữ điểm đang thể hiện rất tốt.

Ở chiều ngược lại, nhiều cổ phiếu vẫn đang bị điều chỉnh như BID, CTG, MBB, HDB, ACB, TCX. Nhóm phi tài chính có VPL, BSR, nguyên vật liệu, hàng không, tiện ích... Trong bối cảnh lãi suất tiền gửi vẫn neo ở vùng cao, thanh khoản trên thị trường ngày càng eo hẹp. Ba sàn hôm nay khớp lệnh còn nhỉnh hơn 14.000 tỷ đồng, trong đó nhà đầu tư nước ngoài quay xe mua ròng 355 tỷ đồng, tập trung mua nhiều nhất 4 cổ phiếu VIC, FPT, SBT và DGW.

Xét theo ngành, giá tăng nhưng thanh khoản giảm ở ngân hàng và bất động sản, trong khi giá và thanh khoản cùng giảm ở nhiều nhóm ngành khác như chứng khoán, thép, dầu khí, khí đốt, dịch vụ giải trí. Ngược lại, công nghệ thông tin và bán lẻ gây chú ý khi dẫn dắt các nhóm ngành với thanh khoản cải thiện.

Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 401,2 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 283,0 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm công nghệ thông tin, tài nguyên cơ bản và bán lẻ.

Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VIC, FPT, DGW, VPB, HPG.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm dịch vụ tài chính và bất động sản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VHM, CTG, HDB, VND, MBB.

Tự doanh mua ròng 295,6 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh họ mua ròng 283,1 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tự doanh mua ròng 11/19 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là ngân hàng, bất động sản và thực phẩm. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh trong phiên hôm nay gồm E1VFVN30, TCB, FUEVFVND, VCB và HPG.

Top bán ròng là nhóm hàng hóa và dịch vụ công nghiệp. Top cổ phiếu được bán ròng gồm VIX, MCH, NAF, ACB và MBB.

Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 2.561,0 tỷ đồng, giảm 1,7%, chiếm 17,6% tổng giá trị giao dịch.

Phiên hôm nay tiếp tục ghi nhận giao dịch thỏa thuận đáng chú ý ở nhiều cổ phiếu ngân hàng như SSB, STB, HDB và LPB, được thực hiện giữa các nhà đầu tư trong nước.

Bên cạnh đó, SBT với 91,7 tỷ đồng được nhà đầu tư nước ngoài mua thỏa thuận từ nhà đầu tư trong nước và FPT với 60,5 tỷ đồng được nhà đầu tư nước ngoài thỏa thuận trao tay.

Tỷ trọng dòng tiền tăng ở công nghệ thông tin, bán lẻ, bất động sản, chứng khoán, thực phẩm và đồ uống, vận tải thủy, khai khoáng, vật liệu xây dựng và dược phẩm; trong khi giảm ở ngân hàng, thép, hóa chất, thiết bị điện, dầu khí, kho bãi, khí đốt và hàng cá nhân.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và nhóm vốn hóa vừa VNMID, giảm ở nhóm vốn hóa nhỏ VNSML.