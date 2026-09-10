Sửa đổi quy định về phái sinh: Làm rõ trách nhiệm tài chính bên mua và bên bán khi giao dịch quyền chọn

Bộ Tài chính hiện đang triển khai xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2021/TT-BTC ngày 12/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 14/2025/TT-BTC).
Việc ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung nhằm tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý về chứng khoán phái sinh, tạo cơ sở cho việc triển khai đa dạng các sản phẩm phái sinh, đáp ứng yêu cầu phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam theo hướng hiện đại, minh bạch, hiệu quả và tiệm cận với thông lệ quốc tế.
Dự thảo Thông tư gồm 21 điều, với nhiều nội dung sửa đổi, bổ sung tập trung vào việc tạo hành lang pháp lý cho sản phẩm quyền chọn chỉ số chứng khoán.
Trong đó, dự thảo bổ sung quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và các khái niệm liên quan đến hợp đồng quyền chọn chỉ số chứng khoán.
Thứ nhất, Dự thảo bổ sung thêm quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và các khái niệm liên quan đến hợp đồng quyền chọn chỉ số chứng khoán.
Bổ sung loại chứng khoán phái sinh mới là hợp đồng quyền chọn niêm yết dựa trên chỉ số chứng khoán bao gồm hợp đồng quyền chọn mua, hợp đồng quyền chọn bán, các khái niệm giải thích từ ngữ đối với các thuật ngữ liên quan đến hợp đồng quyền chọn chỉ số để làm rõ đặc điểm của sản phẩm. Các quy định về tài sản cơ sở, loại hợp đồng quyền chọn, thời điểm thực hiện, hình thức thực hiện hợp đồng và giá thực hiện cũng được bổ sung, làm rõ, tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai sản phẩm mới trên thị trường.
Thứ hai, sửa đổi, bổ sung về nguyên tắc thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh.
Sửa đổi, bổ sung nguyên tắc thanh toán đối với giao dịch chứng khoán phái sinh, trong đó quy định cụ thể hơn đối với hợp đồng quyền chọn. Đối với giao dịch hợp đồng quyền chọn, việc bù trừ và xác định nghĩa vụ thanh toán phí quyền chọn được thực hiện trên cơ sở bù trừ chung giữa giá trị phí quyền chọn được nhận và giá trị phí quyền chọn phải trả đối với các giao dịch có cùng ngày giao dịch.
Việc thực hiện hợp đồng được hoàn tất khi hoàn tất thanh toán khoản chênh lệch bằng tiền giữa giá thực hiện và giá thanh toán cuối cùng của chỉ số cơ sở được xác định vào ngày giao dịch cuối cùng. Việc thực hiện hợp đồng quyền chọn chỉ áp dụng đối với hợp đồng đang có trạng thái lãi và được thực hiện tự động tại ngày đáo hạn, ngoại trừ trường hợp nhà đầu tư có yêu cầu khác trong thời hạn quy định tại quy chế của VSDC.
Thứ ba, bổ sung quy định về nghiệp vụ bù trừ, thanh toán giao dịch đối với hợp đồng quyền chọn: Bổ sung nội dung về nghĩa vụ ký quỹ hợp đồng quyền chọn, thanh toán phí quyền chọn hàng ngày, thanh toán khi thực hiện hợp đồng quyền chọn và các nội dung liên quan khác phát sinh khi thực hiện nghiệp vụ bù trừ, thanh toán.
Thứ tư, sửa đổi, hoàn thiện, bãi bỏ một số nội dung liên quan đến nghiệp vụ bù trừ, thanh toán chứng khoán phái sinh để phù hợp với thực tiễn triển khai.
Kể từ khi áp dụng cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) cho thị trường chứng khoán cơ sở, Công ty Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSC) là đơn vị thực hiện chức năng CCP cho cả thị trường chứng khoán cơ sở và thị trường chứng khoán phái sinh thay vì VSDC như hiện tại.
Theo đó, một số nội dung liên quan cần được sửa đổi, hoàn thiện, bổ sung, bãi bỏ cho phù hợp với việc vận hành trên thực tế như: Bổ sung nội dung chuyển giao tài khoản đứng tên VSDC tại ngân hàng thanh toán cho VSC quản lý; Hoạt động nghiệp vụ áp dụng đối với VSDC sẽ do VSC thực hiện khi VSC chính thức hoạt động; Bổ sung đối tượng báo cáo là VSC và phân công nhiệm vụ báo cáo giữa VSDC và VSC trong trường hợp thành viên bù trừ mất khả năng thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh;
Bãi bỏ nội dung quy định Thành viên bù trừ phải ký hợp đồng bù trừ thanh toán đối với VSDC nhằm đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn quy trình đăng ký thành viên bù trừ, phù hợp với thực tế triển khai; Sửa đổi, hoàn thiện, bổ sung một số nội dung liên quan phát sinh khác cho phù hợp với nghiệp vụ bù trừ, thanh toán.
Thứ năm, bổ sung, làm rõ cơ chế ký quỹ đối với bên mua và bên bán quyền chọn. Bổ sung quy định về tài khoản ký quỹ của nhà đầu tư đối với giao dịch hợp đồng quyền chọn. Theo đó, nhà đầu tư nắm giữ vị thế mua có trách nhiệm nộp đầy đủ phí quyền chọn; nhà đầu tư nắm giữ vị thế bán có trách nhiệm nộp đầy đủ ký quỹ ban đầu đối với toàn bộ vị thế dự kiến mở cho thành viên bù trừ trước khi thực hiện giao dịch, ngoại trừ giao dịch đối ứng.
Quy định này góp phần làm rõ trách nhiệm tài chính của các bên tham gia giao dịch và tăng cường kiểm soát rủi ro trong hoạt động giao dịch quyền chọn.
Thứ sáu, bổ sung quy định chuyển tiếp. Để bảo đảm tính liên tục trong hoạt động nghiệp vụ, dự thảo bổ sung điều khoản chuyển tiếp đối với các quy định về hoạt động nghiệp vụ được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư. Theo đó, các quy định được áp dụng đối với VSC do VSDC thực hiện cho đến khi VSC chính thức thực hiện hoạt động nghiệp vụ theo phân công, ngoại trừ hoạt động chuyển giao chứng khoán khi thực hiện hợp đồng do VSDC thực hiện.
Xung đột tại Trung Đông, nhu cầu từ làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI) và đồng USD suy yếu đang đẩy giá hàng hóa tăng mạnh, đe dọa đảo ngược xu hướng hạ nhiệt của lạm phát toàn cầu…
Trong một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters, đa số chuyên gia dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 15-16/9 và trong suốt thời gian còn lại của năm nay...
Thêm một phiên nữa VN-Index quay đầu phục hồi thành công sau khi kiểm định mốc 1820 điểm. Thanh khoản rất thấp hôm nay xác nhận áp lực bán suy yếu rõ rệt, trong khi khối ngoại bất ngờ mua ròng mạnh.
Thanh khoản thị trường sáng nay tiếp tục sụt giảm nghiêm trọng, hai sàn chỉ khớp thành công 5.090 tỷ đồng. Dù sắc đỏ tràn ngập nhưng biên độ giảm giá rất nhẹ giúp mức thanh khoản cực thấp này thể hiện áp lực bán đang dần cạn kiệt.
Mặt bằng lãi suất trong nước cũng không còn thấp như trước nữa. Từ đầu năm đến giờ, nhiều ngân hàng đã tăng lãi suất huy động, kể cả nhóm ngân hàng quốc doanh, điều đó cho thấy áp lực thanh khoản và chi phí vốn trong hệ thống vẫn còn đó.
Rạng sáng 10.9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Paris, bắt đầu thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Việt Nam và Nga khẳng định quan hệ chính trị tin cậy ở mức cao là nền tảng cốt lõi để triển khai hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực khác. Hai bên coi hợp tác nhiên liệu - năng lượng là đột phá chiến lược trong quan hệ Việt Nam - Nga, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng cho cả hai nước.
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...