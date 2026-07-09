Một số điểm đến Đông Nam Á bứt phá tăng trưởng và phục hồi

Bản cập nhật báo cáo của PATA về lượng khách du lịch khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) giai đoạn 2026 - 2028 được công bố mới đây đã nhấn mạnh các điểm đến và thị trường nguồn dự kiến sẽ thúc đẩy giai đoạn tăng trưởng du lịch tiếp theo trong khu vực…

Sa Pa xếp vị trí thứ 6 trong danh sách các điểm đến vùng núi và thị trấn nhỏ hàng đầu châu Á của Agoda.

Hiệp hội Du lịch châu Á - Thái Bình Dương (PATA) dự báo lượng khách du lịch quốc tế (inbound) tới 39 điểm đến tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ đạt 714,9 triệu lượt vào năm 2026; tăng lên 758,8 triệu lượt vào năm 2027 và 789,2 triệu lượt vào năm 2028.

Tới cuối giai đoạn dự báo, lượng khách du lịch dự kiến sẽ đạt 115,6% so với năm 2019, khẳng định khu vực này đã vượt qua giai đoạn phục hồi và bước vào giai đoạn mở rộng du lịch mới.

Ông Noor Ahmad Hamid, CEO của PATA, cho biết: các dự báo mới nhất khẳng định khả năng phục hồi đáng kể lĩnh vực du lịch của châu Á - Thái Bình Dương. Trong khi toàn khu vực đang mở rộng, một số điểm đến hoạt động tốt hơn đáng kể so với những điểm đến khác về tăng trưởng và phục hồi, chẳng hạn như một số nước Đông Nam Á.

Chỉ số Thị phần tìm kiếm (SSI) về ý định du lịch toàn cầu vừa được công bố cũng cho thấy: Đông Nam Á và Đông Á “thống lĩnh” nhu cầu của du khách, chiếm hơn 1/4 tổng số dự định du lịch quốc tế dịp cao điểm nghỉ hè từ tháng 6 đến tháng 8/2026.

Bài phân tích của tác giả Theodore Slate có tên "Triển vọng du lịch mùa hè 2026" đăng trên cổng thông tin về du lịch và khách sạn Tourism Review News (Anh). Chỉ số Thị phần tìm kiếm (SSI) về ý định du lịch dựa trên dữ liệu do nền tảng quản lý điểm đến Data Appeal Mabrian (Italy) cung cấp.

Bali (Indonesia) là điểm đến Đông Nam Á phổ biến với khách du lịch quốc tế nhất trong mùa hè 2026.

Theo đó, Đông Nam Á ghi nhận mức tăng 0,55 điểm phần trăm và chiếm 13,58% tổng dự định du lịch toàn cầu. Nổi bật trong các điểm đến Đông Nam Á phổ biến với khách du lịch quốc tế là "đảo của các vị thần" Bali (Indonesia) - chiếm 1,38% tổng dự định du lịch quốc tế, tăng 0,32 điểm phần trăm.

Các điểm đến xếp hạng tiếp theo là thủ đô Jakarta (Indonesia); Hà Nội, Đà Nẵng và đảo ngọc Phú Quốc của Việt Nam. Thái Lan và quần đảo Philippines cũng là điểm đến Đông Nam Á được nhiều khách du lịch quốc tế hướng tới dịp cao điểm nghỉ hè 2026.

Thực tế, trong bối cảnh nhiệt độ tăng cao tại châu Âu, Thái Lan cũng như các điểm đến Đông Nam Á đang quảng bá mình như một giải pháp "tránh nóng". Cơ quan Du lịch Thái Lan (TAT) đã phát động một chiến dịch khuyến khích du khách châu Âu đổi những ngày hè oi bức bằng mùa mưa mát mẻ hơn của Thái Lan, thu hút họ bằng giá phòng khách sạn ưu đãi và lượng khách du lịch thưa hơn.

Sau nhiều thập kỷ đo lường sự thành công bằng gia tăng lượng khách quốc tế đến, ngành du lịch Thái Lan cũng đang chuyển hướng ưu tiên số tiền du khách chi tiêu hơn là số lượt khách du lịch. Theo Cơ quan Du lịch Thái Lan (TAT), căng thẳng địa chính trị và cạnh tranh điểm đến ngày càng gay gắt khiến việc tập trung vào dòng khách chi tiêu cao trở thành then chốt, thay vì du lịch đại chúng.

Thái Lan cũng đang chuyển hướng ưu tiên số tiền du khách chi tiêu hơn là số lượt khách du lịch.

“Thái Lan không quá lo lắng về số lượng khách vì chúng tôi muốn tạo ra nhiều doanh thu hơn từ mỗi du khách," ông Nithee Seeprae, quan chức Cơ quan Du lịch Thái Lan, nói. Hiện nay tại Thái Lan, du khách quốc tế chi tiêu trung bình khoảng 1.500 USD mỗi chuyến đi. Các quan chức muốn con số này tăng lên khoảng 2.400 USD.

Trong khi đó, trung tâm nghiên cứu BMI thuộc Fitch Solutions nhận định Malaysia có thể đón 27,97 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay, tăng 5,1% so với năm 2025 và cao hơn 7,2% so với năm 2019. Dự báo trên được đưa ra trong bối cảnh lượng khách quốc tế đến Malaysia trong 6 tháng đầu năm chỉ tăng nhẹ do ảnh hưởng từ xung đột tại Trung Đông khiến giá vé máy bay và số lượng chuyến bay bị gián đoạn tăng cao.

Trong bối cảnh đó, lượng khách từ Trung Quốc đại lục đến Malaysia là một điểm sáng, nhờ chính sách miễn thị thực cho công dân Trung Quốc, được gia hạn đến ngày 31/12. Trong thời gian tới, BMI dự báo lượng khách quốc tế đến Malaysia sẽ phục hồi trong giai đoạn tháng 6 - 8, trước khi đạt đỉnh điểm vào tháng 12.

Tương tự, tạp chí Fortune của Mỹ nhận định Việt Nam đang nổi lên như "điểm nóng" du lịch hấp dẫn bậc nhất Đông Nam Á. Trong bối cảnh cạnh tranh giữa các điểm đến trong khu vực ngày càng gay gắt, nhiều điểm đến của Việt Nam cũng đang ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng. Chẳng hạn, dữ liệu từ nền tảng du lịch Klook chỉ ra rằng, lượng khách đến Phú Quốc và Sa Pa trong năm 2025 đã tăng hơn gấp đôi so với năm trước đó.

Lượng khách quốc tế đến Malaysia trong 6 tháng đầu năm chỉ tăng nhẹ do ảnh hưởng từ xung đột tại Trung Đông.

Các chuyên gia quốc tế nhận định, Việt Nam đang cạnh tranh với Thái Lan và Malaysia để trở thành điểm đến hàng đầu khu vực. Một trong những động lực là việc tiếp cận điểm đến ngày càng thuận tiện hơn nhờ các chính sách thị thực cởi mở. Việt Nam đang nỗ lực đơn giản hóa việc nhập cảnh bằng cách cho phép du khách từ một số quốc gia đến du lịch mà không cần visa và thời gian lưu trú dài hơn.

Cùng với đó, các hãng hàng không Việt Nam cũng đang đẩy mạnh mở rộng hiện diện trên thị trường quốc tế thông qua việc liên tục khai thác các đường bay mới. GS.TS. Vũ Minh Khương, Trường Chính sách công Lý Quang Diệu (Singapore) cho biết: Việt Nam đang chủ động rút kinh nghiệm từ những điểm đến từng đối mặt với tình trạng quá tải du lịch và phát triển thiếu kiểm soát như Bali (Indonesia) và Thái Lan.

"Việc chú trọng bảo tồn tài nguyên, nâng cao chất lượng trải nghiệm và phát triển hạ tầng đồng bộ được xem là những yếu tố then chốt để bảo đảm sự phát triển lâu dài của ngành du lịch Việt Nam", Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Minh Khương nói.

Việt Nam đang cạnh tranh với Thái Lan và Malaysia để trở thành điểm đến hàng đầu khu vực.

Nhìn chung trong nửa đầu năm 2026, phần lớn điểm đến Đông Nam Á vẫn duy trì tăng trưởng hoặc chỉ giảm nhẹ lượng khách quốc tế. Sau 6 tháng, Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất trong số các điểm đến lớn của ASEAN khi đạt 12,3 triệu lượt, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước.

Với số liệu mới cập nhật 5 tháng đầu năm do trang Travel and Tour World tổng hợp, Indonesia đón 6 triệu lượt khách (tăng 7,7%), Malaysia tăng nhẹ 1%, đạt 10,6 triệu lượt. Thái Lan -giảm 2,3%, còn 13,8 triệu lượt khách, Singapore cũng giảm 1,2%, xuống 7 triệu lượt...

Riêng Campuchia ghi nhận mức sụt giảm mạnh nhất khu vực, tới 47,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trên tờ Phnom Penh Post, Bộ Du lịch Campuchia cho biết nguyên nhân chủ yếu đến từ lượng khách nhập cảnh qua đường bộ giảm tới 67,5%, trong khi khách đi bằng đường hàng không giảm 19,8%.