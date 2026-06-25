Du lịch Việt Nam được theo dõi sát sao nhất Đông Nam Á

Trong năm 2025, Việt Nam đã đón hơn 21 triệu lượt khách du lịch nước ngoài, tăng khoảng 20% so với năm trước. Quan trọng hơn, Việt Nam đã vượt qua Thái Lan trên thị trường khách du lịch Trung Quốc, với 5,3 triệu lượt so với khoảng 4,5 triệu lượt đến Thái Lan. "Những con số này phản ánh sự nổi lên của du lịch Việt Nam như một đối thủ cạnh tranh lớn với Thái Lan trong khu vực", theo Fortune.
Tạp chí Mỹ cho rằng, yếu tố đằng sau sức hút ngày càng tăng của Việt Nam là thế mạnh về địa lý và văn hóa. Việt Nam sở hữu những thành phố lớn sôi động như Hà Nội và TP.HCM, các điểm đến ven biển như Đà Nẵng và Phú Quốc, và các điểm đến miền núi như Sa Pa, Đà Lạt… đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm du khách khác nhau.
Điều đáng chú ý là đà phát triển du lịch của Việt Nam không còn chỉ tập trung ở các thành phố lớn như trước đây mà đã bắt đầu lan rộng sang các thành phố nhỏ hơn và các điểm du lịch tự nhiên, nơi lượng khách du lịch tăng mạnh trong năm 2025. Qua đó phản ánh sự thay đổi trong hành vi du lịch hiện đại, khi du khách không chỉ tìm kiếm những thành phố nổi tiếng mà còn cả những trải nghiệm độc đáo, khác biệt gần gũi với thiên nhiên.
Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, tờ Le Parisien (Pháp) mới đây cũng nhận định Việt Nam là một trong những điểm đến hấp dẫn bậc nhất châu Á, nổi bật với cảnh quan thiên nhiên ngoạn mục, bề dày di sản văn hóa cùng nền ẩm thực đặc sắc. Hà Nội, Hạ Long, Ninh Bình, Huế và Hội An là các điểm đến thú vị được đề xuất suốt hành trình khám phá.
Tờ nhật báo nổi tiếng ở nước Pháp cho rằng, chính sự hòa quyện giữa thiên nhiên, lịch sử và đời sống bản địa đã tạo nên một hành trình khám phá Việt Nam đa giác quan đầy cuốn hút. Với hệ thống danh lam thắng cảnh và các giá trị văn hóa trải dài từ bắc tới nam, Le Parisien đề xuất khách du lịch nên dành ít nhất 10 ngày để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của dải đất hình chữ S.
Còn theo số liệu mới nhất của Cơ quan Thống kê Australia, Việt Nam đứng thứ 5 trong danh sách các điểm đến yêu thích của người dân Australia tháng 4/2026, với khoảng 68.000 khách du lịch. Không chỉ riêng tháng 4 vừa qua, dòng khách du lịch Australia đến Việt Nam cũng ghi nhận sự tăng trưởng trong các năm gần đây.
Giải thích về sức hút của điểm đến Việt Nam đối với du khách Australia, TS. Trúc Lê (trường Đại học Griffith) cho rằng Việt Nam là điểm đến có nhiều trải nghiệm thú vị, chất lượng nhưng chi phí hợp lý, phù hợp với bối cảnh nhiều gia đình tại Australia. Thứ hai, khả năng tiếp cận điểm đến Việt Nam đã được cải thiện rất nhiều. Mạng lưới đường bay được mở rộng, giá vé ngày càng cạnh tranh, quy trình xin thị thực thuận tiện giúp gia tăng sức hấp dẫn của Việt Nam.
Bên cạnh đó, hiện nay du lịch Việt Nam được quan tâm ngày càng nhiều, vượt qua một số điểm đến truyền thống của khách Australia tại Đông Nam Á. Số liệu thống kê cho thấy trong tháng 4/2026, Việt Nam trở thành điểm đến ưa chuộng thứ 2 tại Đông Nam Á, chỉ sau Bali của Indonesia. Trước đó, vào năm 2024 và 2025 Việt Nam đứng thứ 4 trong danh sách này.
Từ thị trường Trung Quốc, theo dữ liệu mới công bố từ Agoda, lượng tìm kiếm cơ sở lưu trú tại Việt Nam trong 5 tháng đầu năm tăng 164% so với cùng kỳ năm trước, cao nhất trong các thị trường khách quốc tế đến Việt Nam. Các thị trường tăng trưởng mạnh tiếp theo gồm Indonesia tăng 86%, Philippines tăng 82%, Thái Lan tăng 65% và Ba Lan tăng 63%...
Ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc Quốc gia Việt Nam của Agoda, cho rằng làn sóng tìm kiếm gia tăng từ nhiều thị trường quốc tế tiếp tục khẳng định sức hút của du lịch Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Sự kết hợp giữa đô thị hiện đại, văn hóa lâu đời và cảnh quan thiên nhiên phong phú giúp Việt Nam đáp ứng nhu cầu trải nghiệm đa dạng của du khách, đồng thời mở ra triển vọng tăng trưởng tích cực cho ngành du lịch thời gian tới.
Mới nhất, Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Hoa Mai vừa dẫn đầu đoàn công tác Việt Nam tham dự và chia sẻ nhiều bài học thực tiễn tại Hội nghị quốc tế “Du lịch xanh tuần hoàn tại các nước thành viên CICA”. Sự kiện do Cơ quan Du lịch Nhà nước Cộng hòa Azerbaijan tổ chức trong khuôn khổ nhiệm kỳ Chủ tịch Hội nghị về Tương tác và Các Biện pháp Xây dựng Lòng tin ở châu Á (CICA) của quốc gia này.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Hoa Mai cho rằng câu hỏi quan trọng đối với tương lai của ngành du lịch toàn cầu là làm thế nào du lịch có thể góp phần tạo ra những điểm đến nơi văn hóa bản địa, đời sống cộng đồng và trải nghiệm của du khách cùng hỗ trợ và nâng đỡ lẫn nhau.
Với Việt Nam, theo Phó Cục trưởng, du lịch không chỉ là hoạt động thu hút du khách mà còn là công cụ tạo cơ hội phát triển cho cộng đồng địa phương, bảo tồn di sản, cải thiện sinh kế và tăng cường sự thấu hiểu giữa các nền văn hóa. Lãnh đạo ngành du lịch Việt Nam chỉ rõ, các cộng đồng địa phương không nên chỉ là những người thụ hưởng thụ động từ du lịch mà phải trở thành chủ thể tham gia và làm chủ quá trình phát triển du lịch.
Từ thực tiễn các mô hình du lịch tại Tân Hóa (Quảng Trị), Thái Hải (Thái Nguyên) hay Làng văn hóa du lịch cộng đồng Lô Lô Chải (Tuyên Quang), kinh nghiệm của Việt Nam là không nên biến cộng đồng thành những “sản phẩm du lịch".
Thay vào đó, phải trao quyền để người dân tự kể câu chuyện của mình, bảo vệ di sản của mình và quyết định tương lai của chính mình. Có thể nói, sức mạnh của du lịch Việt Nam chính là nhờ mối quan hệ đối tác giữa cộng đồng và du khách.
Phó Cục trưởng chia sẻ: “Khi người dân địa phương được hưởng lợi từ du lịch, họ sẽ có thêm động lực để bảo vệ các giá trị văn hóa và thiên nhiên. Khi cộng đồng tự hào về di sản của mình, du khách sẽ có được những trải nghiệm chân thực và sâu sắc hơn. Ngược lại, khi du khách tôn trọng văn hóa và môi trường địa phương, các điểm đến sẽ phát triển bền vững hơn".
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