Mưa lớn kéo dài, nhiều nơi tại Nghệ An, Hà Tĩnh ngập sâu

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đêm ngày 12 và sáng ngày 13/11, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to; khu vực từ Thanh Hóa đến Ninh Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; khu vực Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng và Quảng Nam có mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 12/11 đến 7h ngày 13/11 có nơi trên 130mm như: Bản Ngần (Hà Giang) 131.8mm, Trịnh Tường (Lào Cai) 173.8mm, thành phố Vinh (Nghệ An) 186.4mm, Đại Lộc (Hà Tĩnh) 205.2mm, Hòa Bắc (Đà Nẵng) 212.8mm, Đập Hà Thành (Quảng Nam) 192.0mm...

Tại tỉnh Nghệ An, mưa to trong hai ngày 12-13/11 khiến thành phố Vinh ngập sâu, một số trường thông báo cho học sinh nghỉ học.

Tại một số tuyến đường, nước dâng lên nhanh, tiêu thoát chậm khi mưa lớn kéo dài, gây ngập úng trên địa bàn thành phố Vinh. Các tuyến phố thường xuyên bị ngập trên địa bàn thành phố Vinh bao gồm: Đại lộ Lê Nin, đường 72 mét, Trường Thi, Nguyễn Thị Minh Khai, Phong Định Cảng, Lê Hồng Phong, Hồng Bàng...

Đường ngập nước gây khó khăn cho các phương tiện khi di chuyển trên nhiều tuyến phố tại thành phố Vinh

Nhiều tuyến đường dẫn đến các trường học bị ngập nước, khiến các phương tiện không thể di chuyển. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, nhiều trường học tại thành phố Vinh đã quyết định thông báo cho học sinh tạm nghỉ học

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An đã ra Văn bản đề nghị các cơ quan chức năng, cảnh báo về mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết; từ đó, chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.

Đồng thời, triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp, trũng để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khỏi khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất. Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện để thực hiện cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

Tổ chức lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, nguy cơ cao sạt lở, kiên quyết không cho người và phương tiện lưu thông nếu không bảo đảm an toàn; chủ động triển khai biện pháp đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh, cơ sở giáo dục tại các khu vực xảy ra ngập lụt.

Tại Hà Tĩnh, trong hai ngày 12 và 13 mưa lớn , có nơi lượng mưa phổ biến lên tới 60-150mm, có nơi trên 180mm.

Mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều nơi như thành phố Hà Tĩnh, huyện Can Lộc, huyện Lộc Hà ngập sâu. Đặc biệt, tại thị trấn Nghèn (huyện Can Lộc) nhiều tuyến đường bị ngập nước, Quốc lộ 1 đi qua thị trấn này có đoạn bị ngập từ 0,2-0,3m khiến phương tiện di chuyển khó khăn. Mưa lớn cũng khiến nhiều trường học bị ngập. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, Phòng GD&ĐT huyện Can Lộc đã chỉ đạo các trường linh hoạt cho học sinh nghỉ học.

Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Can Lộc, Hà Tĩnh sáng 13/11

Lực lượng công an đang phân luồng, hướng dẫn các phương tiện di chuyển an toàn

Một số trường học đã có hiện tượng ngập, Phòng GD&ĐT huyện Can Lộc đã chỉ đạo các trường linh hoạt cho học sinh nghỉ học

Trên địa bàn xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) hiện nay đã xảy ra ngập lụt ở các tuyến đường, lực lượng chức năng đã đặt biển cảnh báo

Nước lũ gây ngập nhiều nhà dân tại huyện Can Lộc