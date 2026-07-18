Mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc

Mưa lớn kéo dài từ ngày 15 - 18/7/2026 gây lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc. Lai Châu ghi nhận 4 người tử vong, 4 người mất tích và thiệt hại khoảng 190 tỷ đồng; Lào Cai phải di dời nhiều hộ dân đến nơi an toàn. Cơ quan khí tượng tiếp tục cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở ở mức cao tại Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Lào Cai...

Cán bộ, chiến sĩ dầm mình trong mưa lũ ứng cứu người dân ở Lai Châu. Ảnh: Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai.

Theo báo cáo nhanh của UBND tỉnh Lai Châu, nhiều nơi trên địa bàn ghi nhận lượng mưa rất lớn, có điểm gần 200 mm như Ka Lăng 2 (197,2 mm), Mường Tè (181,6 mm), Phúc Than (181,4 mm), Pa Thắng (176,8 mm)... Nước trên các sông, suối duy trì ở mức cao, làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, đặc biệt tại các khu vực đồi núi có nền đất đã bão hòa nước.

LAI CHÂU THIỆT HẠI NẶNG DO MƯA LŨ

Mưa lũ đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người tại tỉnh Lai Châu. Cập nhật đến 9 giờ sáng 18/7, lực lượng chức năng xác nhận có 4 người tử vong, 4 người mất tích và 8 người bị thương, trong đó riêng xã Mường Than có 7 người bị thương.

Thiên tai cũng gây thiệt hại nặng nề về nhà ở. Tại xã Mường Than, lũ quét làm 14 căn nhà bị sập hoàn toàn, 15 căn hư hỏng một phần và 17 hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở. Tại xã Pa Ủ, 4 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, một nhà đổ tường, nhiều tài sản bị cuốn trôi hoặc ngập hư hỏng. Nhiều địa phương khác như Than Uyên, Nậm Cuổi, Pắc Ta, Lê Lợi, Nậm Tăm, Pu Sam Cáp cũng ghi nhận hàng chục hộ dân bị ảnh hưởng hoặc phải di dời khẩn cấp do nguy cơ sạt lở.

Báo cáo nhanh của UBND tỉnh Lai Châu

Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp chịu thiệt hại lớn khi hàng trăm ha lúa, hoa màu và ao nuôi thủy sản bị ngập úng, vùi lấp hoặc cuốn trôi. Riêng xã Mường Than, lũ quét gây thiệt hại khoảng 300 ha lúa, hoa màu và diện tích nuôi thủy sản. Xã Than Uyên có hơn 82 ha lúa bị ngập úng, sạt lở; nhiều ao nuôi cá bị vỡ bờ. Các địa phương như Pắc Ta, Nậm Cuổi, Pa Ủ, Sì Lở Lầu và Hua Bum cũng ghi nhận nhiều diện tích sản xuất bị thiệt hại cùng với gia súc, gia cầm và thủy sản bị cuốn trôi.

Theo thống kê sơ bộ, tổng thiệt hại do thiên tai trên địa bàn tỉnh Lai Châu ước khoảng 190 tỷ đồng, trong đó riêng xã Mường Than thiệt hại khoảng 120 tỷ đồng.

Hệ thống hạ tầng giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hàng chục điểm sạt lở xuất hiện trên các tuyến quốc lộ 4H, 12, 32, 279 và nhiều tuyến tỉnh lộ, gây ách tắc giao thông cục bộ. Đặc biệt, tại Km76+250 trên Quốc lộ 12 thuộc xã Lê Lợi xảy ra sạt lở làm mất khoảng 30 m nền đường. Nhiều tuyến đường liên xã, liên bản bị chia cắt; riêng xã Nậm Cuổi ghi nhận 31 vị trí sạt lở với khoảng 3.500 m³ đất đá. Tại xã Mường Than, thiên tai còn làm đổ 30 cột điện.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành công điện hỏa tốc chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai ứng phó theo phương châm "bốn tại chỗ", đồng thời công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại xã Mường Than và khu vực Km76+250 trên Quốc lộ 12 thuộc xã Lê Lợi.

Lực lượng quân đội, công an, dân quân cùng các lực lượng xung kích địa phương đã tập trung tìm kiếm người mất tích, cứu hộ cứu nạn, sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm và khắc phục hậu quả. Đến nay, 26 hộ dân tại nhiều địa phương và 336 người tại xã Mường Than đã được di dời đến nơi an toàn. Trong hai ngày 17 và 18/7, khoảng 800 lượt người cùng 50 lượt phương tiện, máy móc đã được huy động để tìm kiếm cứu nạn, khơi thông các tuyến đường và hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống.

LÀO CAI DI DỜI HÀNG TRĂM HỘ DÂN

Mưa lớn kèm dông lốc xảy ra từ đêm 15 đến 18/7/2026 đã gây sạt lở đất, ngập úng và thiệt hại tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Sạt lở ta luy dương, ta luy âm, đất đá tràn vào nhà dân làm hư hỏng nhà cửa, ảnh hưởng sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, thủy sản và nhiều công trình hạ tầng.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, đến sáng 18/7, thiên tai chưa gây thiệt hại về người nhưng đã ảnh hưởng đến 136 hộ dân, trong đó nhiều hộ phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn. Hơn 66 ha lúa bị thiệt hại, cùng nhiều diện tích hoa màu, gia súc, gia cầm và thủy sản bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, nhiều tuyến giao thông bị sạt lở, 3 cây cầu, 2 công trình thủy lợi cùng một số công trình công cộng bị hư hỏng. Tổng thiệt hại bước đầu ước khoảng 4,2 tỷ đồng.

Một số địa phương chịu ảnh hưởng nặng như xã Mù Cang Chải với 21 nhà dân bị thiệt hại và 32 hộ phải di dời khẩn cấp. Tại xã Lao Chải, 3 ngôi nhà bị hư hỏng nặng, 1 nhà bị ảnh hưởng, 40 hộ dân phải sơ tán; nhiều tuyến đường bị chia cắt và một số cột điện hạ thế bị đổ gãy.

Hiện các ngành chức năng và chính quyền địa phương đang tập trung hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng, ưu tiên những gia đình phải di dời và nhà bị hư hỏng nặng; đồng thời khẩn trương khắc phục hạ tầng giao thông, cầu, cống, công trình thủy lợi, điện và duy trì cảnh giới, phân luồng tại các khu vực còn nguy cơ mất an toàn.

NGUY CƠ SẠT LỞ, LŨ QUÉT TẠI NHIỀU TỈNH

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ 6 giờ ngày 17/7 đến 6 giờ ngày 18/7, nhiều khu vực thuộc Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Lào Cai có mưa vừa, mưa to đến rất to. Một số điểm ghi nhận lượng mưa đặc biệt lớn như Chế Tạo 1 (Lào Cai) 260 mm, Ka Lăng (Lai Châu) 161 mm, Nà Tấu (Điện Biên) 142 mm và Hua Trai (Sơn La) 130 mm.

Dự báo trong ngày 18/7, Điện Biên dự báo tiếp tục có mưa 10-20 mm, có nơi trên 50 mm; Lai Châu, Sơn La và Lào Cai phổ biến 5-10 mm, có nơi trên 30 mm. Mặc dù lượng mưa không quá lớn, song do mưa kéo dài nhiều ngày khiến đất đá bão hòa nước, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại nhiều khu vực miền núi vẫn ở mức rất cao.

Cảnh báo nguy cơ thiên tai. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.

Trong đó, Lai Châu được cảnh báo rủi ro thiên tai cấp độ 2. Nhiều xã như Bum Nưa, Bum Tở, Hua Bum, Mường Kim, Mường Than, Nậm Cuổi, Nậm Sỏ, Pa Ủ, Than Uyên và Thu Lũm được xác định có nguy cơ rất cao; các xã Lê Lợi, Mường Tè, Pắc Ta, Tân Uyên, Tủa Sín Chải có nguy cơ cao.

Tại Điện Biên, các xã Mường Phăng, Nà Tấu, Pu Nhi, Sín Chải và Tủa Thàng có nguy cơ rất cao; nhiều địa phương khác như Mường Luân, Mường Nhà, Điện Biên Phủ, Thanh An, Thanh Yên, Xa Dung... được cảnh báo nguy cơ cao.

Ở Sơn La, các xã Chiềng Lao, Mường Chiên, Mường La và Ngọc Chiến được cảnh báo nguy cơ rất cao; Chiềng Hoa, Xím Vàng cùng nhiều địa phương khác, trong đó có Tà Xùa, Bắc Yên và Quỳnh Nhai, có nguy cơ cao.

Đối với Lào Cai, các xã Chế Tạo, Khao Mang, Lao Chải, Mù Cang Chải và Púng Luông được cảnh báo nguy cơ rất cao; Hạnh Phúc, Tú Lệ và Phình Hồ thuộc nhóm có nguy cơ cao.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo các địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, chủ động sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm và triển khai các biện pháp ứng phó nhằm hạn chế thiệt hại.