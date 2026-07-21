Mỹ áp thuế quan bổ sung 50% với nhiều mặt hàng từ Canada

Ngày 20/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ba văn bản theo Điều 338 của Đạo luật Thuế quan năm 1930, lần lượt nhằm đáp trả các chính sách của Canada đối với ô tô, đồ uống có cồn và sản phẩm sữa của Mỹ.
Theo tài liệu do Nhà Trắng công bố, mỗi văn bản áp thuế bổ sung 50% đối với một danh mục hàng hóa khác nhau từ Canada, trải rộng từ rượu vang, gậy khúc côn cầu và xi măng đến bể bơi, đồ nội thất, cần câu, hạt giống, quần áo và tóc giả.
“Trong khi chính quyền tiếp tục thúc đẩy các thỏa thuận thương mại công bằng và có đi có lại với các đối tác, Canada lại không hành động như những đồng minh và đối tác khác. Nước này vẫn áp dụng các biện pháp trả đũa nhằm phản ứng với nỗ lực tái cân bằng thương mại và bảo vệ những ngành có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh quốc gia của Mỹ”, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết.
Theo hãng tin Reuters, động thái thuế quan mới của Washington được công bố chỉ vài ngày sau khi ông Trump cáo buộc khói từ các vụ cháy rừng ở Canada lan sang và gây ô nhiễm trên diện rộng tại Mỹ. Tổng thống Mỹ khi đó đe dọa sẽ tính cả “chi phí không thể đo đếm” để xử lý tình trạng ô nhiễm này vào mức thuế quan áp dụng đối với hàng hóa Canada.
Thuế quan mới sẽ có hiệu lực từ ngày 19/8 và áp dụng cả với những sản phẩm đủ điều kiện hưởng ưu đãi theo Hiệp định Mỹ - Mexico - Canada (USMCA). Tuy nhiên, một số mặt hàng sẽ được miễn trừ, bao gồm năng lượng, phân kali, thủy sản, khoáng sản thiết yếu và các sản phẩm vốn đã chịu thuế theo Điều 232 của Đạo luật Mở rộng Thương mại năm 1962.
Theo Nhà Trắng, quyết định áp thuế nhằm đáp trả chính sách bảo hộ ngành sữa của Canada, cũng như việc Ottawa áp thuế quan và hạn ngạch đối với ô tô nhập khẩu từ Mỹ nhưng không áp dụng các rào cản tương tự với xe từ một số quốc gia khác. Washington cũng đề cập đến việc phần lớn các tỉnh của Canada đã ngừng bán đồ uống có cồn của Mỹ để trả đũa các mức thuế quan mà chính quyền ông Trump áp đặt trước đó.
“Trong một năm rưỡi qua, chỉ có 2 quốc gia lựa chọn trả đũa chính sách thuế quan của Tổng thống Trump thay vì đàm phán thỏa thuận với Mỹ, đó là Trung Quốc và Canada”, Nhà Trắng cho biết.
Theo số liệu từ Nhà Trắng, trong hơn một năm qua, kim ngạch nhập khẩu ô tô Mỹ của Canada giảm 22%, trong khi nhập khẩu đồ uống có cồn từ Mỹ lao dốc 81%.
Phản ứng với thông báo từ Nhà Trắng, Thủ tướng Canada Mark Carney cho rằng kế hoạch áp thuế của Mỹ “vi phạm trực tiếp” Hiệp định Canada - Mỹ - Mexico (CUSMA), tên gọi tại Canada của USMCA. Ông Carney cho biết Ottawa đã đề xuất một số biện pháp nhằm “hiện đại hóa” thỏa thuận này và sẵn sàng đẩy mạnh đàm phán với Washington trong những tuần tới.
Trong khi đó, Thủ hiến tỉnh Ontario Doug Ford cũng lên án kế hoạch của Mỹ, đồng thời cảnh báo chính sách thuế quan mới sẽ gây tổn thất kinh tế cho cả hai nước. Trên mạng xã hội X, ông kêu gọi Canada đáp trả tương xứng nếu Washington thực hiện kế hoạch này.
“Tôi sẽ không ngừng đấu tranh để bảo vệ Ontario. Nếu thuế quan mới của Mỹ được áp dụng, Canada nên đáp trả bằng thuế quan”, ông Ford tuyên bố.
Bà Candace Laing, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Phòng Thương mại Canada, gọi quyết định mới nhất của chính quyền ông Trump là “đáng tiếc”. Bà kêu gọi hai nước tận dụng 30 ngày trước khi thuế có hiệu lực để đạt được những tiến triển thực chất trong các cuộc đàm phán chính thức.
Trong khi đó, ông Scott Lincicome, Phó chủ tịch phụ trách kinh tế tại Viện Cato ở Washington, cảnh báo tác động của chính sách thuế mới sẽ vượt ra ngoài phạm vi Canada. Theo ông, việc Mỹ viện dẫn Điều 338 có thể gây ra sự bất định lớn cho kinh tế toàn cầu và ảnh hưởng đến nhiều đối tác thương mại của Washington.
“Mỹ đã vượt qua một giới hạn mới trong chính sách thương mại”, ông Lincicome nhận định, đồng thời gọi việc viện dẫn Điều 338 là “biện pháp mạnh tay nhất trong chính sách thuế quan của ông Trump”.
Theo nghiên cứu của tờ Nikkei Asia, tổng nghĩa vụ tài chính ngoài bảng cân đối kế toán của 5 tập đoàn công nghệ hàng đầu của Mỹ tăng gấp 8 lần trong vòng 4 năm khi các doah nghiệp này đẩy mạnh đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI)...
Biến đổi khí hậu đang khiến cháy rừng xảy ra thường xuyên và dữ dội hơn, kéo theo những đám khói độc lan xa hàng nghìn km. Các nghiên cứu mới cho thấy khói cháy rừng không chỉ gây ô nhiễm không khí mà còn làm gia tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh nguy hiểm và tử vong sớm…
Giữa lúc ngành công nghiệp thép của Anh đối mặt với nhiều thách thức, Chính phủ Anh đã có một động thái chiến lược là quốc hữu hóa hãng thép British Steel...
Ngày 20/7, lực lượng Houthi tại Yemen, đồng minh trong khu vực của Iran, tuyên bố áp đặt lệnh phong tỏa hàng hải đối với Saudi Arabia. Dù chưa công bố cách thức thực hiện, Houthi có thể cản trở tàu thuyền của Saudi Arabia trên Biển Đỏ, đặc biệt tại eo biển Bab el-Mandeb...
Vào ngày 20/7, ông Andy Burnham - một chính trị gia của Công Đảng Anh - chính thức trở thành vị thủ tướng thứ bảy của nước này trong vòng một thập kỷ trở lại đây...
Theo thống kê mới nhất từ Bộ Tài chính, hiện cả nước có 859.048 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 97%. Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế này, nhưng trong quá trình thực thi vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ.
Theo thống kê mới nhất từ Bộ Tài chính, hiện cả nước có 859.048 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 97%. Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế này, nhưng trong quá trình thực thi vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ.
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
Kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991 - 2026)
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...