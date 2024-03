Năm 2023, tổng lượng hợp đồng khai thác mới bảo hiểm nhân thọ giảm 43,8%

Kết thúc năm 2023, tổng tài sản các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 126.837 tỷ đồng; đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 67.648 tỷ đồng; tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm ước đạt 32.412 tỷ đồng; tổng nguồn vốn chủ sở hữu ước đạt 39.104 tỷ đồng.

Doanh thu năm 2023 của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 71.064 tỷ, tăng 3% so với năm trước. Bồi thường bảo hiểm gốc ước đạt 23.906 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 33,6 % (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

Những nghiệp vụ bảo hiểm có tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc cao là: bảo hiểm xe cơ giới (52.5%), bảo hiểm sức khỏe (34,6%), bảo hiểm tàu (35,7%).

Theo IAV, trong số 32 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có 22 doanh nghiệp bảo hiểm và 01 chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài có tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc thấp hơn tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc chung của thị trường và 09 doanh nghiệp bảo hiểm còn lại có tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc cao hơn tỷ lệ bồi thường chung của thị trường.

Bảo hiểm sức khỏe doanh thu đạt 23.802 tỷ đồng, tăng 0,3% so với cùng kỳ, bồi thường 8.236 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 34,6%.

Bảo hiểm xe cơ giới doanh thu đạt 17.754 tỷ đồng, giảm 1,9% so với cùng kỳ, bồi thường 9.315 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 52,5%. Doanh thu bảo hiểm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới đạt 4.342 tỷ đồng, giảm 0.6% so với cùng kỳ, bồi thường 948 tỷ, tỷ lệ bồi thường 21.8%. Doanh thu bảo hiểm xe cơ giới tự nguyện đạt 13.412 tỷ đồng, giảm 2,4% so với cùng kỳ, bồi thường 8.366 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 62,4%.

Ngày 6/9/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 67/2023/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trong đó có bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, theo đó đã bổ sung nhiều quy định mới nhằm đơn giản thủ tục bồi thường: (1) Việc giám định bồi thường là do doanh nghiệp bảo hiểm, chỉ trường hợp tử vong mới yêu cầu hồ sơ công an. (2) Chủ xe có thể cung cấp tài liệu về bồi thường dưới hình thức điện tử hoặc có thể cung cấp bằng chứng chứng minh việc sửa chữa thay mới tài sản bị thiệt hại. (3) Trong vòng 3 ngày làm việc, doanh nghiệp bảo hiểm phải tạm ứng bồi thường đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng.

Năm 2023, bảo hiểm tài sản thiệt hại doanh thu đạt 19.742 tỷ đồng, tăng 11,1 % so với cùng kỳ, bồi thường 3.838 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 19,4%. Trong đó, doanh thu bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đạt 7.240 tỷ đồng, giảm 0,6% so với cùng kỳ, bồi thường 872 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 12,1%. Doanh thu bảo hiểm cháy nổ tự nguyện đạt 2.804 tỷ đồng, tăng 25,8% so với cùng kỳ, bồi thường 698 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 24,9%.

Bảo hiểm tàu (bao gồm bảo hiểm thân tàu, bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu và bảo hiểm P&I) doanh thu đạt 2.967 tỷ đồng, tăng trưởng 5,9%, bồi thường 1.059 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 35,7 %.

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển doanh thu đạt 2.840 tỷ đồng, giảm 10,8% so với cùng kỳ 2022, bồi thường 939 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 33,1%.

Các nghiệp vụ bảo hiểm khác gồm bảo hiểm trách nhiệm đạt 1.795 tỷ đồng tăng trưởng 25,2% so với 2022; bảo hiểm hàng không 2.840 tỷ đồng, giảm 10,8%; bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính 942 tỷ đồng, tăng 11,5%; bảo hiểm nông nghiệp đạt 42 tỷ đồng, tăng 0,7% so với cùng kỳ; bảo hiểm bảo lãnh 32 tỷ đồng, giảm 12,5% so với cùng kỳ.

Đối với nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ, tình hình kinh doanh rất khó khăn. Theo IAV, tổng lượng hợp đồng khai thác mới của 2023 đạt 1.915.623 hợp đồng (sản phẩm chính), giảm 43,8% so với cùng kỳ 2022. Cụ thể, bảo hiểm liên kết đầu tư vốn dĩ chiếm tỷ trọng 60,7% giảm tới 41,4% so với năm trước, đáng chú ý, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng 47,3% giảm tới 26,8%; sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị chiếm tỷ trọng 13,4% giảm 65,6%; sản phẩm bảo hiểm tử kỳ chiếm tỷ trọng 28,8% giảm 45,3%. Tuy nhiên, có một chút "an ủi" là bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 2,1% tăng 47,7%.

Ngoài ra, những sản phẩm liên quan sức khoẻ, hưu trí, bảo hiểm trọn đời vốn chiếm tỷ trọng 8,3% đã giảm 58,7%.

Cùng đó, tổng lượng hợp đồng có hiệu lực cuối kỳ được cho là sản phẩm chính đạt 12.441.381 hợp đồng, giảm 10,6%. Về cơ cấu số lượng hợp đồng theo sản phẩm, sản phẩm được ưa chuộng và chiếm tỉ trọng cao nhất gồm sản phẩm bảo hiểm liên kết chung (54,8%) và sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp (24%).

Cũng theo IAV, tổng doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới toàn thị trường năm 2023 ước đạt 28.179 tỷ đồng giảm 44,5% so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt là 157.024 tỷ đồng, giảm 11,6% so với cùng kỳ năm trước.

Về chi trả quyền lợi bảo hiểm năm 2023 các doanh nghiệp bảo hiểm đã thực hiện chi trả ước đạt 57.070 tỷ đồng, tăng 35,7% với cùng kỳ năm trước.