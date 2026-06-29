Năm 2050, nhu cầu sử dụng đất trong khu kinh tế Nhơn Hội đạt gần 12.000ha

Khu kinh tế Nhơn Hội được định hướng phát triển thành khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, phát triển theo mô hình tăng trưởng xanh, lấy công nghiệp, logistics, cảng biển, đô thị, du lịch, dịch vụ, kinh tế biển, công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo (AI) làm động lực tăng trưởng. Dự kiến, diện tích đất xây dựng các khu chức năng đạt 10.980-11.600ha vào năm 2050...

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Bộ Xây dựng vừa tổ chức Hội nghị thẩm định Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Gia Lai đến năm 2050.

Báo cáo tại hội nghị, đơn vị tư vấn cho biết việc điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Gia Lai đến năm 2050, nhằm cụ thể hóa các định hướng phát triển mới sau khi tỉnh Gia Lai được mở rộng không gian phát triển; đồng thời, cập nhật hệ thống quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch ngành và các quy hoạch liên quan đã phê duyệt, bảo đảm phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Phạm vi lập quy hoạch giữ nguyên khoảng 14.308 ha, gồm: khu vực bán đảo Phương Mai và khu vực Canh Vinh. Quy hoạch nghiên cứu cho hai giai đoạn đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, Khu kinh tế Nhơn Hội định hướng phát triển thành khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, phát triển theo mô hình tăng trưởng xanh, lấy công nghiệp, logistics, cảng biển, đô thị, du lịch, dịch vụ, kinh tế biển, công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo (AI) làm động lực tăng trưởng chủ yếu; sử dụng hiệu quả tài nguyên, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Dự báo đến năm 2035, quy mô dân số Khu kinh tế Nhơn Hội đạt 160.000-170.000 người; đến năm 2050 đạt 320.000-360.000 người. Diện tích đất xây dựng các khu chức năng trong Khu kinh tế dự kiến đạt 10.980-11.600ha vào năm 2050.

Đáng chú ý, Quy hoạch đề xuất mô hình phát triển đa trung tâm, đa chức năng với một hành lang liên kết tổng hợp Đông - Tây, ba chuỗi phát triển và năm vùng động lực gồm: trung tâm cửa ngõ Cát Tiến; trung tâm du lịch - dịch vụ - đô thị; trung tâm đô thị du lịch ven vịnh Mai Hương và cảng Nhơn Hội; trung tâm du lịch sinh thái đầm Thị Nại - núi Phương Mai; trung tâm công nghiệp - đô thị - dịch vụ Vân Canh.

Khu kinh tế được tổ chức thành 8 phân khu chức năng. Trong đó, cập nhật nhiều nội dung mới về phát triển các khu đô thị, du lịch, logistics, công nghiệp công nghệ cao; bổ sung quỹ đất dành cho thương mại, dịch vụ, nhà ở chuyên gia, trung tâm hành chính và hạ tầng xã hội; điều chỉnh một số chức năng cảng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Đối với hạ tầng, Quy hoạch tiếp tục hoàn thiện mạng lưới giao thông đối ngoại và nội vùng theo hướng đồng bộ, kết nối với cao tốc Bắc - Nam phía Đông, cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, Cảng Quy Nhơn, Cảng Nhơn Hội và Cảng hàng không Phù Cát; đồng thời, nghiên cứu bổ sung tuyến đường sắt đô thị, phát triển giao thông xanh và giao thông thủy nhằm phục vụ phát triển du lịch, logistics và tăng cường liên kết vùng.

Tại hội nghị, Hội đồng thẩm định đánh giá hồ sơ Quy hoạch cơ bản đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ quy hoạch đã được phê duyệt. Tuy nhiên, Hội đồng đề nghị tiếp tục rà soát, cập nhật cơ sở pháp lý; bảo đảm sự thống nhất với các quy hoạch cấp trên và các quy hoạch ngành; làm rõ hơn định hướng phát triển các phân khu chức năng, quy hoạch sử dụng đất, giải pháp phát triển hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ môi trường và nâng cao tính khả thi của Quy hoạch.

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn nhấn mạnh việc điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội đến năm 2050 có ý nghĩa quan trọng nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của Khu kinh tế Nhơn Hội, tạo động lực phát triển mới cho tỉnh Gia Lai cũng như khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Để hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt, Thứ trưởng yêu cầu đơn vị tư vấn phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai tiếp thu đầy đủ ý kiến của Hội đồng thẩm định; rà soát, làm rõ cơ sở của các nội dung điều chỉnh so với quy hoạch đã được phê duyệt; bổ sung cơ sở pháp lý; đánh giá tác động của cơ chế, chính sách và quy định pháp luật mới đến tính chất, mục tiêu phát triển Khu kinh tế. Song song, rà soát quy hoạch sử dụng đất, các chỉ tiêu quy hoạch và phương án tổ chức không gian để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, khả thi trước khi hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.