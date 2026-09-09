Ngành dầu mỏ Brazil bùng nổ giữa cuộc chiến ở Vùng Vịnh

Hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz bị gián đoạn do chiến tranh Iran đã tạo thêm cơ hội cho ngành dầu mỏ Brazil...

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Năm nay, ngành dầu mỏ Brazil tăng trưởng mạnh khi sản lượng dầu tháng 7 đạt mức kỷ lục 4,498 triệu thùng/ngày, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 8 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu dầu thô của nước này đạt khoảng 36,86 tỷ USD, tăng 23,8%.

Trung Quốc là động lực quan trọng của đà tăng này. Trong nửa đầu năm, kim ngạch xuất khẩu dầu của Brazil sang Trung Quốc tăng 62% lên mức kỷ lục 15,1 tỷ USD, trong bối cảnh cuộc chiến giữa Mỹ và Iran làm thay đổi dòng chảy năng lượng toàn cầu - theo dữ liệu từ Hội đồng Doanh nghiệp Brazil - Trung Quốc.

Theo hãng tin CNN, diễn biến trên cho thấy các nước đang đẩy mạnh tìm kiếm nguồn cung năng lượng thay thế khi xung đột tại Trung Đông làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu dầu từ khu vực. Cuộc đua này tác động lớn đến giá xăng, dầu, nhiên liệu đun nấu và các loại năng lượng khác trong hoạt động của người tiêu dùng.

Việc Trung Quốc tăng cường quan hệ thương mại với Brazil, nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latin, không phải là điều mới. Trong hai thập kỷ qua, Trung Quốc đã từng bước mở rộng hiện diện tại khu vực vốn có quan hệ kinh tế và chính trị mật thiết với Mỹ.

“Trước đây, tôi từng gọi Brazil là bên chiến thắng trong các cuộc chiến thương mại. Giờ đây, nước này còn là bên hưởng lợi từ cuộc chiến thực sự”, bà Kathryn Rooney Vera, chiến lược gia trưởng về thị trường tại công ty dịch vụ tài chính StoneX, nhận định với CNN.

Theo bà Rooney Vera, tổng lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc giảm khoảng 40% từ tháng 2 đến tháng 5, khiến nước này phải điều chỉnh nguồn cung. Riêng trong tháng 3, Trung Quốc nhập khẩu kỷ lục 1,6 triệu thùng dầu/ngày từ Brazil, qua đó đưa tổng lượng dầu xuất khẩu của Brazil lên 2,5 triệu thùng/ngày, mức cao thứ hai từ trước đến nay.

Chính phủ Brazil cũng nhận thức rõ nước này đang có vai trò ngày càng lớn như một nguồn cung thay thế trên thị trường năng lượng toàn cầu. Bộ trưởng Mỏ và Năng lượng Alexandre Silveira cho rằng việc mở rộng sản lượng dầu càng có ý nghĩa chiến lược trong bối cảnh bất ổn địa chính trị gia tăng và các tuyến cung ứng quốc tế chủ chốt đối mặt nhiều rủi ro hơn.

“Brazil đang định vị mình là một nhà cung cấp năng lượng ổn định, an toàn và đáng tin cậy”, ông Silveira cho biết.

Cuộc chiến tại Iran đã khiến hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz gần như đình trệ. Trước khi xung đột nổ ra, khoảng 20% lượng dầu giao dịch trên toàn cầu được vận chuyển qua tuyến đường này. Lưu lượng tàu thuyền qua eo biển đã cải thiện trong những tuần gần đây. Tuy nhiên, kể từ khi xung đột nổ ra ngày 28/2 và Mỹ cùng Iran bắt đầu giằng co quyền kiểm soát eo biển Hormuz, nhiều quốc gia đã phải tìm kiếm nguồn năng lượng thay thế và tiết giảm tiêu thụ.

Kể từ khi đó, giá dầu thế giới đã tăng khoảng 30%, lên hơn 90 USD/thùng.

Cuộc xung đột mở ra cơ hội để Brazil tăng cường vai trò trên thị trường năng lượng toàn cầu. Năm 2006, trữ lượng dầu khổng lồ được phát hiện ngoài khơi nước này. Tuy nhiên, nguồn dầu nằm sâu bên dưới một lớp muối dày, khiến hoạt động khai thác phức tạp và tốn kém.

Nhờ những tiến bộ công nghệ và giá dầu tăng mạnh do chiến tranh, việc khai thác các mỏ tiền muối hiện mang lại lợi nhuận cao hơn. Đây là điều kiện để Brazil nâng đáng kể sản lượng và lượng dầu xuất khẩu trong những năm tới.

Theo ước tính của nền tảng dữ liệu năng lượng Enverus, riêng sản lượng dầu khai thác từ các mỏ nằm sâu dưới tầng muối ngoài khơi Brazil có thể đạt 4 triệu thùng/ngày vào năm 2030.

Vào tháng trước, tập đoàn dầu khí quốc doanh Petrobras của Brazil thông báo phát hiện mỏ dầu mới tại vùng rìa Xích đạo, ngoài khơi bang Amapa và gần cửa sông Amazon. Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva hoan nghênh phát hiện này, gọi đây là “tấm hộ chiếu đưa đất nước tới tương lai”.

“Nếu Tổng thống Trump muốn tiếp tục cuộc chiến với Iran và khiến eo biển Hormuz đóng cửa, chúng tôi sẽ khai thác nguồn dầu tại rìa Xích đạo để cung cấp cho thế giới”, ông Lula tuyên bố.

Trong một thông cáo, Petrobras cho biết sản lượng và hoạt động xuất khẩu của tập đoàn không phụ thuộc vào bất kỳ sự kiện địa chính trị đơn lẻ nào. Dù vậy, tập đoàn nhận định dầu Brazil đang trở thành nguồn cung thay thế hấp dẫn cho dầu từ những quốc gia bị gián đoạn vận chuyển do eo biển Hormuz gần như đóng cửa.

“Các tuyến vận chuyển của Petrobras không đi qua khu vực xung đột. Nhờ đó, chúng tôi có thể bảo đảm an toàn cho hoạt động, duy trì mức giá cạnh tranh và bảo toàn biên lợi nhuận”, tập đoàn cho biết.