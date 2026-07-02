Ngành Nông nghiệp và Môi trường 6 tháng đầu năm 2026: Cải cách mạnh mẽ, xuất khẩu tăng trưởng cao

Bên cạnh việc duy trì tăng trưởng sản xuất nông, lâm, thủy sản, 6 tháng đầu năm 2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã trình ban hành 36 văn bản quy phạm pháp luật, cắt giảm 36,25% điều kiện kinh doanh và đưa hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản vào hoạt động. Những kết quả này tạo nền tảng để ngành tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng trong nửa cuối năm...

Ứng dụng khoa học công nghệ giúp nông nghiệp tăng trưởng. Ảnh minh họa.

Chiều 2/7/2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự và chủ trì hội nghị cùng Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng.

CẢI CÁCH THỂ CHẾ MỞ THÊM DƯ ĐỊA TĂNG TRƯỞNG

Báo cáo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp cho biết, 6 tháng đầu năm 2026, ngành nông nghiệp và môi trường hoạt động trong bối cảnh nhiều thách thức khi xung đột địa chính trị kéo dài, đặc biệt tại Trung Đông, tiếp tục tác động đến thương mại, chuỗi cung ứng, giá năng lượng và thị trường xuất khẩu.

Trong nước, mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao hơn, cùng yêu cầu cải cách bộ máy và nâng cao hiệu quả quản trị, đặt ra sức ép lớn đối với công tác điều hành của ngành. Tuy nhiên, nhờ chủ động bám sát diễn biến thị trường, linh hoạt trong chỉ đạo và tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, ngành vẫn duy trì được đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực.

Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, Bộ đã hoàn thiện, trình Chính phủ và Thủ tướng ban hành 36 văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời tiếp tục xây dựng nhiều dự án luật quan trọng như Luật Đất đai (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi), cùng dự án sửa đổi một số điều của 10 luật liên quan đến thủ tục hành chính và điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Song song với hoàn thiện thể chế, Bộ rà soát toàn bộ hệ thống văn bản thuộc thẩm quyền Bộ trưởng, dự kiến bãi bỏ 149 văn bản không còn phù hợp, tương đương khoảng 35% số văn bản được rà soát. Có 151 thủ tục hành chính được cắt giảm hoặc đơn giản hóa, gồm 81 thủ tục được bãi bỏ và 70 thủ tục được đơn giản hóa.

Đồng thời, 13 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện được cắt giảm và 3 ngành nghề khác được đơn giản hóa, đưa tỷ lệ cắt giảm lên 36,25%, vượt yêu cầu tối thiểu 30% theo chỉ đạo của Trung ương. Theo lãnh đạo Bộ, việc cắt giảm thủ tục không chỉ giúp giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, người dân mà còn tạo thêm dư địa để thu hút đầu tư, nâng cao sức cạnh tranh của ngành trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng.

Về đầu tư công, Bộ đã phân bổ toàn bộ 6.699,5 tỷ đồng vốn kế hoạch năm 2026 cho 94 dự án ngay từ đầu năm, đồng thời điều chuyển 1.190 tỷ đồng từ các dự án chậm sang các dự án có khả năng giải ngân tốt. Đến cuối tháng 6, giá trị giải ngân ước đạt khoảng 2.461 tỷ đồng, tương đương 36,7% kế hoạch năm.

Một điểm nhấn khác là hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản chính thức vận hành từ ngày 30/6 với khoảng 18.500 sản phẩm thuộc 112 nhóm sản phẩm tại 26 tỉnh, thành phố. Hệ thống được kỳ vọng sẽ nâng cao tính minh bạch, tăng cường kiểm soát chất lượng, hỗ trợ xuất khẩu và nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản Việt Nam.

SẢN XUẤT ỔN ĐỊNH, XUẤT KHẨU TĂNG TRƯỞNG CAO

Về kết quả sản xuất, lĩnh vực trồng trọt tiếp tục duy trì ổn định. Sản xuất lúa vụ Đông Xuân năm 2026 cơ bản hoàn thành với diện tích gieo cấy 2,93 triệu ha, giảm 1,3% so với cùng kỳ năm trước, nhưng sản lượng vẫn đạt khoảng 20,45 triệu tấn, tăng 0,4% nhờ năng suất tăng lên 69,8 tạ/ha. Diện tích gieo cấy lúa Hè Thu đạt khoảng 1,71 triệu ha, giảm 4,3%, trong khi nhiều địa phương vẫn đang bước vào giai đoạn thu hoạch.

Chăn nuôi tiếp tục là điểm sáng khi tổng đàn lợn tăng 2,2%, đàn gia cầm tăng 3,1%. Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng đạt khoảng 2,86 triệu tấn, tăng 4,8%; thịt gia cầm đạt khoảng 1,3 triệu tấn, tăng 5,6%. Dù tổng đàn trâu và bò tiếp tục giảm, sản lượng thịt vẫn tăng nhẹ, phản ánh xu hướng nâng cao hiệu quả chăn nuôi, cải thiện năng suất và chất lượng đàn vật nuôi.

Trong bối cảnh dư địa tăng trưởng theo chiều rộng ngày càng thu hẹp, động lực mới của ngành sẽ không chỉ đến từ mở rộng sản xuất mà còn từ việc giảm chi phí thể chế, nâng cao chất lượng điều hành, tăng tốc ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo".

Trong lĩnh vực lâm nghiệp, diện tích rừng trồng mới đạt khoảng 135,7 nghìn ha, tăng 0,3%; diện tích rừng được chăm sóc đạt 443,1 nghìn ha, tăng 4,2%; diện tích rừng được bảo vệ đạt 12,6 triệu ha, tăng 6,8%. Sản lượng gỗ khai thác đạt gần 11,77 triệu m3, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước. Những kết quả này góp phần bảo đảm nguồn nguyên liệu cho công nghiệp chế biến gỗ, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ và phát triển rừng theo hướng bền vững.

Thủy sản tiếp tục tăng trưởng với tổng sản lượng ước đạt 4,95 triệu tấn, tăng 3,6%. Trong đó, sản lượng tôm tăng mạnh 7,4%, đạt 774,1 nghìn tấn; sản lượng nuôi trồng đạt khoảng 3 triệu tấn, tăng 5,7%, tiếp tục là động lực tăng trưởng chính của ngành.

Kết quả sản xuất tích cực đã tạo nền tảng cho xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tiếp tục khởi sắc. Riêng tháng 6/2026, kim ngạch xuất khẩu toàn ngành ước đạt 6,34 tỷ USD, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm, tổng giá trị xuất khẩu đạt khoảng 35,88 tỷ USD, tăng 6%. Trong đó, nông sản đạt 18,59 tỷ USD; thủy sản đạt 5,7 tỷ USD; lâm sản đạt 9,2 tỷ USD; sản phẩm chăn nuôi đạt 375,8 triệu USD, tăng 34,6%. Đáng chú ý, nhóm đầu vào phục vụ sản xuất đạt 2,01 tỷ USD, tăng 79,6%, còn xuất khẩu muối đạt 7,7 triệu USD, tăng 39%.

Theo lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong 6 tháng cuối năm 2026, Bộ sẽ tiếp tục tập trung hoàn thiện thể chế, đẩy nhanh tiến độ các dự án luật trọng điểm; tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phát triển hạ tầng và cơ sở dữ liệu số, thúc đẩy giải ngân đầu tư công, mở rộng thị trường xuất khẩu và phát triển các công nghệ chiến lược của ngành.