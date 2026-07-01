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Đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa nhiều thủ tục, điều kiện kinh doanh nông nghiệp, môi trường

N Nhĩ Anh

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều về thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh của 10 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường và dự thảo các văn bản quy định chi tiết đề xuất cắt giảm 38 thủ tục hành chính, đơn giản hoá 13 thủ tục hành chính và cắt giảm 40 điều kiện đầu tư kinh doanh; tương đương cắt giảm được 904 ngày và tiết kiệm được 189,9 tỷ đồng chi phí tuân thủ thủ tục so với năm 2024...

Cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh nông nghiệp và môi trường. Ảnh minh họa
Cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh nông nghiệp và môi trường. Ảnh minh họa

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa gửi Bộ Tư pháp hồ sơ tài liệu tiền thẩm định dự án Luật sửa đổi, bổ sung 10 luật liên quan đến cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều về thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh của 10 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, bao gồm: Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Luật Chăn nuôi; Luật Đê điều; Luật Địa chất và khoáng sản; Luật Khí tượng thủy văn; Luật Tài nguyên nước; Luật Thú y; Luật Thuỷ lợi; Luật Thủy sản; Luật Trồng trọt.

Trong dự thảo tờ trình, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết dự án Luật có 2 nhóm nội dung chính gồm: Cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; Phân quyền thẩm quyền thực hiện thủ tục hành chính. Ngoài ra, dự án Luật còn sửa đổi, bổ sung một số điều khoản khác để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Cụ thể, Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật sẽ sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 51, khoản 4 Điều 52 để đơn giản hóa thủ tục hành chính cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật; khoản 2 Điều 63, Điều 66 để cắt giảm thủ tục hành chính cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.

Trong Luật Chăn nuôi sẽ sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 20 để cắt giảm thủ tục hành chính nhập khẩu đực giống, tinh phôi giống gia súc; Điều 33 để cắt giảm thủ tục hành chính công bố thông tin sản phẩm thức ăn chăn nuôi; khoản 2 Điều 39 để cắt giảm thủ tục hành chính cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi; Điều 58 để cắt giảm thủ tục hành chính cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn.

Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 26 Luật Đê điều: để cắt giảm thủ tục hành chính nội bộ về việc UBND cấp tỉnh phải lấy ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về nội dung đảm bảo thoát lũ, an toàn đê điều của dự án đầu tư xây dựng ở bãi sông, bãi nổi hoặc cù lao nơi chưa có công trình xây dựng.

Sửa đổi, bổ sung Điều 44 Luật Khí tượng thủy văn để cắt giảm thủ tục hành chính phê duyệt kế hoạch tác động vào thời tiết; thủ tục hành chính thẩm định điều chỉnh một phần kế hoạch tác động vào thời tiết.

Dự án Luật này tập trung thực hiện cắt giảm, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Dự án Luật này tập trung thực hiện cắt giảm, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Đối với Luật Tài nguyên nước sẽ sửa đổi, bổ sung Điều 37 để cắt giảm thủ tục hành chính chấp thuận nội dung về phương án chuyển nước; khoản 7 và khoản 8 Điều 38 để đơn giản hóa thủ tục hành chính về phương án điều chỉnh quy trình vận hành liên hồ chứa và thủ tục hành chính điều chỉnh cục bộ quy trình vận hành liên hồ chứa; Điều 53 để cắt giảm thủ tục hành chính tạm dừng hiệu lực cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất, giấy phép khai thác tài nguyên nước và thủ tục hành chính cấp lại giấy phép thăm dò nước dưới đất, giấy phép khai thác tài nguyên nước.

Với Luật Thủy lợi sẽ sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 44 và điểm h khoản 1 Điều 57 để cắt giảm thủ tục hành chính cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

Trong Luật Thủy sản sẽ bãi bỏ Điều 64 để cắt giảm thủ tục hành chính cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đóng mới, cải hoán tàu cá.

Sửa đổi, bổ sung Điều 17 Luật Trồng trọt để cắt giảm thủ tục hành chính tự công bố lưu hành giống cây trồng; Điều 21 để cắt giảm thủ tục hành chính cấp, cấp lại, hủy bỏ Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng; sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 36 để đơn giản hóa thủ tục hành chính cấp, cấp lại, gia hạn Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam. Bãi bỏ điểm b khoản 2 Điều 37 để cắt giảm thủ tục hành chính cấp lại Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam đối với trường hợp bị mất, hư hỏng; bãi bỏ Điều 46 về kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu.

Về cắt giảm điều kiện kinh doanh, bãi bỏ Điều 23 và điểm a khoản 2 Điều 24 Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật để cắt giảm điều kiện kinh doanh dịch vụ bảo vệ thực vật.

Bãi bỏ Điều 27, khoản 3 Điều 37, Điều 40, khoản 2 Điều 41 Luật Chăn nuôi để cắt giảm điều kiện kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi và điều kiện kinh doanh về mua bán, nhập khẩu thức ăn chăn nuôi.

Trong Luật Tài nguyên nước sẽ bãi bỏ khoản 2 Điều 70 để cắt giảm điều kiện kinh doanh dịch vụ hỗ trợ ra quyết định điều hòa, phân phối tài nguyên nước và dịch vụ ra quyết định vận hành hồ chứa, liên hồ chứa.

Bãi bỏ quy định tại khoản 2 Điều 28, Điều 33, khoản 2 Điều 35, Điều 63 Luật Thủy sản để cắt giảm điều kiện kinh doanh của cơ sở khảo nghiệm giống thủy sản, cơ sở mua bán, nhập khẩu thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, cơ sở khảo nghiệm thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản.

Cùng với đó, sửa đổi, bổ sung Điều 17 Luật Trồng trọt để cắt giảm điều kiện tự công bố lưu hành giống cây trồng; khoản 2 Điều 22 để cắt giảm điều kiện buôn bán giống cây trồng; bãi bỏ Điều 42 để cắt giảm điều kiện kinh doanh buôn bán phân bón.

Trước đó, ngày 20/6/2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 159/NQ-CP về việc bổ sung dự án Luật vào Chương trình kỳ họp không thường lệ năm 2026 của Quốc hội khoá XVI. Theo đó, Chỉnh phủ giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng dự án Luật theo trình tự, thủ tục rút gọn; trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đồng thời với bổ sung vào Chương trình lập pháp năm 2026 của Quốc hội.

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