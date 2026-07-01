Đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa nhiều thủ tục, điều kiện kinh doanh nông nghiệp, môi trường
NNhĩ Anh
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Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều về thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh của 10 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường và dự thảo các văn bản quy định chi tiết đề xuất cắt giảm 38 thủ tục hành chính, đơn giản hoá 13 thủ tục hành chính và cắt giảm 40 điều kiện đầu tư kinh doanh; tương đương cắt giảm được 904 ngày và tiết kiệm được 189,9 tỷ đồng chi phí tuân thủ thủ tục so với năm 2024...
Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều về thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh của 10 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, bao gồm: Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Luật Chăn nuôi; Luật Đê điều; Luật Địa chất và khoáng sản; Luật Khí tượng thủy văn; Luật Tài nguyên nước; Luật Thú y; Luật Thuỷ lợi; Luật Thủy sản; Luật Trồng trọt.
Trong dự thảo tờ trình, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết
dự án Luật có 2 nhóm nội dung chính gồm: Cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành
chính, điều kiện kinh doanh; Phân quyền thẩm quyền thực hiện thủ tục hành
chính. Ngoài ra, dự án Luật còn sửa đổi, bổ sung một số điều khoản khác để đảm
bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Cụ thể, Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật sẽ sửa đổi, bổ
sung khoản 3 Điều 51, khoản 4 Điều 52 để đơn giản hóa thủ tục hành chính cấp Giấy
chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật; khoản 2 Điều 63, Điều 66 để cắt giảm
thủ tục hành chính cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ
thực vật.
Trong Luật Chăn nuôi sẽ sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 20 để
cắt giảm thủ tục hành chính nhập khẩu đực giống, tinh phôi giống gia súc; Điều
33 để cắt giảm thủ tục hành chính công bố thông tin sản phẩm thức ăn chăn nuôi;
khoản 2 Điều 39 để cắt giảm thủ tục hành chính cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều
kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi; Điều 58 để cắt giảm thủ tục hành chính cấp lại
Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn.
Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 26 Luật Đê điều: để cắt giảm
thủ tục hành chính nội bộ về việc UBND cấp tỉnh phải lấy ý kiến của Bộ Nông
nghiệp và Môi trường về nội dung đảm bảo thoát lũ, an toàn đê điều của dự án đầu
tư xây dựng ở bãi sông, bãi nổi hoặc cù lao nơi chưa có công trình xây dựng.
Sửa đổi, bổ sung Điều 44 Luật Khí tượng thủy văn để cắt giảm
thủ tục hành chính phê duyệt kế hoạch tác động vào thời tiết; thủ tục hành
chính thẩm định điều chỉnh một phần kế hoạch tác động vào thời tiết.
Đối với Luật Tài nguyên nước sẽ sửa đổi, bổ sung Điều 37 để
cắt giảm thủ tục hành chính chấp thuận nội dung về phương án chuyển nước; khoản
7 và khoản 8 Điều 38 để đơn giản hóa thủ tục hành chính về phương án điều chỉnh
quy trình vận hành liên hồ chứa và thủ tục hành chính điều chỉnh cục bộ quy
trình vận hành liên hồ chứa; Điều 53 để cắt giảm thủ tục hành chính tạm dừng hiệu
lực cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất, giấy phép khai thác tài nguyên nước và
thủ tục hành chính cấp lại giấy phép thăm dò nước dưới đất, giấy phép khai thác
tài nguyên nước.
Với Luật Thủy lợi sẽ sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 44 và điểm
h khoản 1 Điều 57 để cắt giảm thủ tục hành chính cấp lại giấy phép cho các hoạt
động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.
Trong Luật Thủy sản sẽ bãi bỏ Điều 64 để cắt giảm thủ tục
hành chính cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đóng mới, cải
hoán tàu cá.
Sửa đổi, bổ sung Điều 17 Luật Trồng trọt để cắt giảm thủ tục
hành chính tự công bố lưu hành giống cây trồng; Điều 21 để cắt giảm thủ tục
hành chính cấp, cấp lại, hủy bỏ Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm giống
cây trồng; sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 36 để đơn giản hóa thủ tục hành chính
cấp, cấp lại, gia hạn Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam. Bãi
bỏ điểm b khoản 2 Điều 37 để cắt giảm thủ tục hành chính cấp lại Quyết định
công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam đối với trường hợp bị mất, hư hỏng;
bãi bỏ Điều 46 về kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu.
Về cắt giảm điều kiện kinh doanh, bãi bỏ Điều 23 và điểm a
khoản 2 Điều 24 Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật để cắt giảm điều kiện kinh
doanh dịch vụ bảo vệ thực vật.
Bãi bỏ Điều 27, khoản 3 Điều 37, Điều 40, khoản 2 Điều 41 Luật
Chăn nuôi để cắt giảm điều kiện kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm giống vật nuôi,
thức ăn chăn nuôi và điều kiện kinh doanh về mua bán, nhập khẩu thức ăn chăn
nuôi.
Trong Luật Tài nguyên nước sẽ bãi bỏ khoản 2 Điều 70 để cắt
giảm điều kiện kinh doanh dịch vụ hỗ trợ ra quyết định điều hòa, phân phối tài
nguyên nước và dịch vụ ra quyết định vận hành hồ chứa, liên hồ chứa.
Bãi bỏ quy định tại khoản 2 Điều 28, Điều 33, khoản 2 Điều
35, Điều 63 Luật Thủy sản để cắt giảm điều kiện kinh doanh của cơ sở khảo nghiệm
giống thủy sản, cơ sở mua bán, nhập khẩu thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi
trường nuôi trồng thủy sản, cơ sở khảo nghiệm thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý
môi trường nuôi trồng thủy sản.
Cùng với đó, sửa đổi, bổ sung Điều 17 Luật Trồng trọt để cắt
giảm điều kiện tự công bố lưu hành giống cây trồng; khoản 2 Điều 22 để cắt giảm
điều kiện buôn bán giống cây trồng; bãi bỏ Điều 42 để cắt giảm điều kiện kinh
doanh buôn bán phân bón.
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