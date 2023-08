Người nhà lãnh đạo bán cổ phiếu SGT, 8 tháng sau mới báo cáo HOSE

Ông Nguyễn Sơn báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (mã SGT-HOSE).

Cụ thể, ngày 18/8/2023, HOSE nhận được báo cáo kết quả giao dịch của người thân lãnh đạo Saigontel - trong đó, từ ngày 17/10/2022 đến ngày 20/10/2022, ông Nguyễn Sơn, anh của bà Nguyễn Thị Kim Thanh, thành viên HĐQT tại Saigontel đã thực hiện bán ra 158.600 cổ phiếu SGT để giảm sở hữu từ 2.530.254 cổ phiếu (3,42% vốn điều lệ), xuống còn 2.371.654 cổ phiếu (3,2% vốn điều lệ).

Ngoài ra, ngày 5/1/2023, ông Nguyễn Sơn tiếp tục bán thêm 8.000 cổ phiếu SGT để giảm sở hữu từ 2.371.654 cổ phiếu (1,6% vốn điều lệ), xuống 2.363.654 cổ phiếu, tương ứng còn sở hữu gần 1,597% vốn điều lệ.

Điểm đáng lưu ý, trong báo cáo giao dịch, ông Nguyễn Sơn cho biết đã không đăng ký bán ra 158.600 cổ phiếu SGT từ ngày 17/10/2022 đến ngày 20/10/2022 và bán ra 8.000 cổ phiếu ngày 5/1/2023.

Theo điểm đ, Điều 33 của Thông tư 96/2020/TT-BTC quy định: “Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn tất giao dịch (trường hợp giao dịch kết thúc trước thời hạn đăng ký) hoặc kết thúc thời hạn dự kiến giao dịch, người nội bộ và người có liên quan phải công bố thông tin về kết quả giao dịch đồng thời giải trình nguyên nhân không thực hiện được giao dịch hoặc không thực hiện hết khối lượng đăng ký (nếu có) theo mẫu quy định tại Phụ lục XV hoặc Phụ lục XVI ban hành kèm theo Thông tư này”.

Như vậy, tổng cộng ông Nguyễn Sơn đã bán 166.600 cổ phiếu SGT trong tháng 10/2022 và đầu tháng 1/2023, nhưng tới ngày 18/8/2023, ông Nguyễn Sơn mới công bố và gửi tới HOSE.

Mới đây, Saigontel vừa công bố việc góp vốn cùng đối tác STS Development Co., LTD từ Hàn Quốc để thành lập pháp nhân mới là Công ty TNHH Saigontel STS Việt Nam.

Saigontel STS Việt Nam có vốn điều lệ 23,5 tỷ đồng (tương ứng 1 triệu USD). Trong đó, Saigontel góp vốn với tư cách là thành viên sáng lập, giá trị trên 11,5 tỷ đồng (tương đương 490 ngàn USD), chiếm 49% vốn điều lệ. Bà Nguyễn Cẩm Phương - Tổng Giám đốc Saigontel là người đại diện quản lý phần vốn góp này.

Kết thúc quý 2/2023, Saigontel ghi nhận doanh thu đạt 388,47 tỷ đồng, tăng 134,9% so với cùng kỳ (165 tỷ) và lợi nhuận sau thuế đạt 17,17 tỷ đồng - cùng kỳ lỗ 60,42 tỷ đồng, tức tăng thêm 77,59 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Saigontel báo doanh thu thuần đạt 481,8 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ (575,6 tỷ) và lãi sau thuế đạt 22,7 tỷ đồng, giảm 81% so với cùng kỳ năm ngoái (124,4 tỷ).

Trong năm 2023, Saigontel đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 2.750 tỷ đồng, tăng 89,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế 412 tỷ đồng, tăng 282,9% so với thực hiện trong năm 2022. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm 2023 với lợi nhuận trước thuế đạt 35,03 tỷ đồng, Saigontel mới hoàn thành khiêm tốn 8,5% so với kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 30/6/2023, tổng tài sản của Saigontel tăng 11,8% so với đầu năm từ 5.488 tỷ lên mức 6.136,8 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn với 2.241,9 tỷ đồng, hàng tồn kho ghi nhận ở mức 1.575,1 tỷ đồng.

Tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 33,6% so với đầu năm lên 2.545,9 tỷ đồng, gấp 2,4 lần vốn chủ sở hữu (1.943,8 tỷ đồng), lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 192,44 tỷ đồng.

Được biết, HoSE đã có quyết định về việc đưa cổ phiếu SGT ra khỏi diện cảnh báo từ ngày 11/5 do tổ chức niêm yết hoàn tất khắc phục nguyên nhân, thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định hiện hành (nếu có) và không vi phạm quy định về Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán tối thiểu trong 6 tháng liên tiếp kể từ ngày ra quyết định bị cảnh báo.

Chốt phiên giao dịch ngày hôm nay 21/8, giá cổ phiếu SGT giảm 0,36% còn 13.900 đồng/cổ phiếu và giảm 7,33% trong 1 tháng qua.