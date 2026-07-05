Nguyên thủ Pháp và Ấn Độ quyết liệt săn đón các "đại bàng" công nghệ

Từ đầu năm đến nay, thông qua việc việc liên tục gặp gỡ, vận động và xây dựng quan hệ với lãnh đạo các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã giúp hai nước này thành công thu hút nhiều khoản đầu tư quy mô khổng lồ...

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Vào hồi tháng 5, SoftBank đã công bố kế hoạch xây dựng các trung tâm dữ liệu AI với tổng công suất 3,1 GW tại Pháp vào năm 2031. Dự án là một phần trong chương trình đầu tư trị giá tổng cộng 75 tỷ euro triển khai 5 GW công suất trung tâm dữ liệu AI tại Pháp.

CEO SoftBank Masayoshi Son cho biết, khoảng hai tháng trước khi kế hoạch được công bố, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chủ động đề nghị một cuộc gặp riêng để trực tiếp thuyết phục SoftBank tham gia dự án. Trong quá trình hoàn thiện các hạng mục cuối cùng, hai bên còn thường xuyên trao đổi qua tin nhắn.

Chia sẻ với CNBC, ông Son cho biết Tổng thống Macron đặc biệt nhấn mạnh lợi thế về nguồn điện của Pháp, quốc gia sở hữu hệ thống điện hạt nhân quy mô lớn và có khả năng cung cấp nguồn điện ổn định cho các trung tâm dữ liệu AI vốn tiêu thụ năng lượng rất lớn.

Nhà lãnh đạo Pháp thậm chí đã cam kết sẽ hỗ trợ SoftBank triển khai dự án với quy mô công suất 3 GW, thay vì 2 GW như đề xuất ban đầu từ phía Chính phủ Pháp.

Tháng 6 vừa qua, bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7, Tổng thống Emmanuel Macron cũng tích cực đẩy mạnh ngoại giao với lãnh đạo các công ty AI hàng đầu thế giới bằng cách mời họ tham dự bữa trưa và làm việc với các nguyên thủ quốc gia.

Tham dự cuộc gặp có CEO Sam Altman của OpenAI, CEO Dario Amodei của Anthropic và CEO Demis Hassabis của Google DeepMind. Ngoài ra, danh sách khách mời còn quy tụ nhiều gương mặt tiêu biểu của ngành AI toàn cầu như Arthur Mensch của Mistral AI (Pháp), Aidan Gomez của Cohere (Canada), Uljan Sharka của Domyn (Italy), Victor Riparbelli của Synthesia(Anh) và Robin Rombach của Black Forest Labs (Đức).

Về phía Ấn Độ, từ nhiều năm trước, Thủ tướng Narendra Modi vốn đã được biết đến là người tích cực ngoại giao để thu hút các đại gia công nghệ. Trong năm ngoái, ông đã lần lượt gặp CEO Satya Nadella của Microsoft, CEO Sundar Pichai của Google và CEO Lip-Bu Tan của Intel.

Sau các cuộc gặp, những tập đoàn này đều cam kết hỗ trợ phát triển hệ sinh thái AI của Ấn Độ, từ hạ tầng điện toán, đào tạo nhân lực đến các chương trình nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.

Trong khi đó, chỉ mới tuần trước, Thủ tướng Modi đã có cuộc gặp mặt với CEO Andy Jassy của Amazon để hoan nghênh kế hoạch đầu tư kỷ lục trị giá 48 tỷ USD của tập đoàn này vào Ấn Độ. Trong đó, khoảng 21 tỷ USD sẽ được dành cho phát triển hạ tầng AI và điện toán đám mây.

Không chỉ tích cực gặp gỡ riêng các lãnh đạo công nghệ, đầu năm nay, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi còn mời hàng loạt CEO của các tập đoàn công nghệ Mỹ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh AI Toàn cầu tổ chức tại Ấn Độ. Sự kiện này đã mở đường cho hàng loạt cam kết đầu tư trị giá hàng trăm tỷ USD nhằm phát triển hạ tầng và hệ sinh thái AI của quốc gia Nam Á.

Trong bài phát biểu khai mạc hội nghị hồi tháng 2, ông Modi nhấn mạnh: "Ấn Độ không nhìn AI bằng sự e ngại. Ấn Độ nhìn thấy cơ hội trong AI. Ấn Độ nhìn thấy tương lai trong AI". Ông cũng kêu gọi các tập đoàn công nghệ toàn cầu "thiết kế và phát triển tại Ấn Độ" để tạo ra những sản phẩm phục vụ thị trường thế giới.

Đối với Chính phủ Ấn Độ, thu hút đầu tư và xây dựng các quan hệ đối tác chiến lược trong lĩnh vực AI đã trở thành ưu tiên hàng đầu. Điều này xuất phát từ thực tế Ấn Độ vẫn được xem là quốc gia đi sau trong cuộc đua AI toàn cầu. Nước này hiện chưa thể sản xuất các dòng chip tiên tiến trong nước và cũng chưa sở hữu mô hình AI nền tảng quy mô lớn có khả năng cạnh tranh với những mô hình hàng đầu của Mỹ hay Trung Quốc.

Do đó, việc khuyến khích các tập đoàn công nghệ quốc tế đầu tư vào hạ tầng AI, trung tâm dữ liệu và ngành công nghiệp bán dẫn được coi là nền tảng để xây dựng năng lực AI tự chủ trong dài hạn cho Ấn Độ.

Chỉ vài tháng trước hội nghị thượng đỉnh, Microsoft thậm chí đã công bố khoản đầu tư lớn nhất của hãng tại châu Á nhằm hỗ trợ Ấn Độ xây dựng các năng lực AI mang tính chủ quyền. Trong khi đó, Google cũng cam kết đầu tư 15 tỷ USD để xây dựng trung tâm AI lớn nhất của tập đoàn bên ngoài nước Mỹ.

Để tạo sức hút đối với hyperscalers (nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây quy mô lớn), Chính phủ Ấn Độ đã đưa ra các chính sách ưu đãi dài hạn về thuế nhằm khuyến khích doanh nghiệp xây dựng các trung tâm dữ liệu AI ngay trong nước.

Trong chuyến thăm Hà Lan của Thủ tướng Modi hồi tháng 5, ASML cũng thông báo sẽ cung cấp các hệ thống và giải pháp quang khắc tiên tiến cho nhà máy chế tạo wafer bán dẫn 300 mm do Tata Electronics xây dựng tại Ấn Độ. Trước đó, CEO Lip-Bu Tan của Intel, sau cuộc gặp với ông Modi vào cuối năm ngoái, cũng bày tỏ mong muốn trở thành một trong những khách hàng đầu tiên sử dụng các con chip do Tata Electronics sản xuất.